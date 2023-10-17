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ВС России уничтожили место скопления живой силы ВСУ под Херсоном

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Военнослужащие российской армии ликвидировали место скопления живой силы ВСУ в районе острова Алексеевский на Херсонском направлении, заявили в оперативных службах региона.
ВС России уничтожили место скопления живой силы ВСУ под Херсоном
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, потери противника составили 12 человек личного состава, ещё четверо украинских военных получили ранения.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Инженерное (потери ВСУ в живой силе: четверо погибли, трое ранены)», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские бойцы уничтожили пункт временной дислокации украинских войск на Каховском направлении.

Ранее сообщалось, что расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов в зоне СВО.

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