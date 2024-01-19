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Российские военные установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения

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Российские военные инженеры установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.
Российские военные установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения
  • РИА Новости

«По всей линии боевого соприкосновения были установлены невзрывные заграждения, так называемые зубы дракона. Их было установлено около 1,5 млн», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Круглов подчеркнул, что на линии соприкосновения была создана система, которая включает несколько оборонительных рубежей. 

В ноябре немецкий журналист Юлиан Рёпке в эфире телеканала Bild заявил, что Вооружённые силы России продолжают укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона».

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