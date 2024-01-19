Российские военные установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения

Российские военные инженеры установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.

«По всей линии боевого соприкосновения были установлены невзрывные заграждения, так называемые зубы дракона. Их было установлено около 1,5 млн», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Круглов подчеркнул, что на линии соприкосновения была создана система, которая включает несколько оборонительных рубежей.

В ноябре немецкий журналист Юлиан Рёпке в эфире телеканала Bild заявил, что Вооружённые силы России продолжают укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона».