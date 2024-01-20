«Минимизация участия человека»: какие средства дистанционного разминирования создаются для ВС РФ

В ближайшее время в инженерные войска начнутся поставки усовершенствованного радиоэлектронного средства для подрыва зарядов РПЗ-8М1, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ходе модернизации были уменьшены массогабаритные параметры устройства и улучшены его эксплуатационные качества. В настоящее время в арсенал средств дистанционного минирования ВС РФ входит машина «Листва», излучающая СВЧ-импульс. По словам экспертов, подобные изделия эффективны против мин с электронными блоками. Для обезвреживания классических мин, лишённых электроники, востребованы новейшие российские роботы-сапёры.

В Минобороны РФ сообщили о планах начать поставки в инженерные войска модернизированного радиоэлектронного средства для подрыва зарядов РПЗ-8М1.

«После принятия изделия на снабжение спланирована его закупка в рамках государственного оборонного заказа и поставка в воинские части инженерных войск», — говорится на сайте министерства.

По данным МО, модернизация позволила уменьшить массогабаритные параметры устройства, сократить время его подготовки к применению и улучшить эксплуатационные характеристики.

«Оно разработано в интересах инженерных войск и предназначено для обучения личного состава инженерных подразделений навыкам работы при выполнении дистанционного подрыва зарядов взрывчатого вещества, а также при имитации огня артиллерии, ударов авиации, управления положением учебно-имитационных инженерных боеприпасов в ходе учений войск», — отметили в министерстве.

Минобороны не раскрывает подробных характеристик РПЗ-8М1. Однако в СМИ встречаются данные о том, что его базовая версия была создана специально для сапёров ВДВ.

Аббревиатура РПЗ расшифровывается как «радиолиния подрыва заряда». Один радиоэлектронный комплекс может приводить в действие взрывные устройства (ВУ) в радиусе 2 км.

Нераскрытый потенциал

РПЗ-8М1 и его базовая версия могут использоваться для подрыва как собственных минных «ловушек», так и вражеских заграждений, заявил в беседе с RT военный эксперт Олег Шаландин.

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«Это средство оснащается передатчиком, работающим в определённой полосе частот. Передатчик наводит электромагнитное поле таким образом, чтобы сработал взрыватель заряда мины. В модернизированном устройстве, как я думаю, установлена более точная электроника и передатчик, излучающий более мощный импульс», — говорит Шаландин.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что РПЗ-8М1 и другие устройства, создающие физические поля, крайне востребованы для борьбы с минами с электронной аппаратурой. Также, как он полагает, для ликвидации подобных ВУ могут использоваться средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заглушающие сигналы управления.

«Сейчас достаточно широко распространены мины с электронными блоками. Такие взрывные устройства программируются или приводятся в действие дистанционно. Для борьбы с ними можно использовать средства, исключающие механическое воздействие, то есть непосредственный контакт с ними. В частности, это может быть электромагнитный импульс. В итоге от подрыва не страдают ни техника, ни сапёры», — пояснил Корнев.

Наиболее известным подобным комплексом он называет машину дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва», смонтированную на базе бронеавтомобиля. На ВУ воздействует специальное радиоэлектронное оборудование. Оно способно обнаруживать взрывчатку на расстоянии до 100 м и проводить разминирование на дистанциях до 70 м.

«Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Обнаружение ВУ осуществляется индукционным широкозахватным поисковым модулем, а детонация провоцируется воздействием сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). МДР в буквальном смысле выжигает электронику взрывных устройств.

МДР «Листва»

© Минобороны РФ

«Листва» разработана Краснодарским приборным заводом «Каскад» (входит в «Ростех»). Машина поставляется в соединения РВСН для сопровождения колонн техники с подвижными стратегическими комплексами «Ярс», однако, как утверждают в госкорпорации, функционал комплекса может быть шире. В частности, МДР способна проводить бронетехнику и обеспечивать безопасность гуманитарных конвоев.

«Главное предназначение «Листвы» — обнаружение минно-взрывных устройств, уничтожение инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. МДР способна обеспечивать полную защиту следующей за ней колонны, фактически заменяя целое сапёрное подразделение», — заявил ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

Как полагает Олег Шаландин, потенциал российских неконтактных устройств дистанционного разминирования ещё не раскрыт полностью. По мнению специалиста, в ближайшее время компактными инженерными приборами и средствами РЭБ, способными бороться с ВУ, будет оснащаться штатная российская военная техника.

На фронте и в тылу

Помимо ВУ с электронными блоками, не потеряли актуальности классические мины, обезвредить которые можно лишь при механическом контакте, отмечают опрошенные RT эксперты.

«Опыт СВО отчётливо показал, что в современных боевых действиях можно эффективно использовать мины, лишённые электронных новшеств. Такие ВУ нужны, когда требуется «засеять» обширные площади перед первой линией обороны. Например, так делала наша армия, готовясь к отражению контрнаступления ВСУ», — сказал Дмитрий Корнев.

Как известно, российские минно-взрывные заграждения (МВЗ) в зоне СВО стали непреодолимым препятствием для украинских боевиков, пытавшихся в прошлом году прорвать оборону ВС РФ.

По данным западных медиа, перед главными опорными пунктами российские войска создали минные поля глубиной от 4,8 до 16 км. Для этого использовалось в основном семейство советских противотанковых мин ТМ-62.

Опыт современных вооружённых конфликтов и СВО послужил стимулом для развития отечественной техники дистанционного разминирования, отмечал ранее в интервью RT начальник отдела средств устройства минно-взрывных заграждений Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Д.М. Карбышева (ЦНИИИ ИВ) подполковник Олег Клюков.

Так, на замену советскому самоходному комплексу УР-77 «Змей Горыныч» пришла более совершенная машина УР-25. Для проделывания проходов в минных полях она использует штатный заряд разминирования УЗП-77 и перспективный удлинённый заряд УЗР-25.

Наряду с этим российские войска начинают активнее использовать робототехнические комплексы (РТК). Как рассказал RT Клюков, боевое крещение в зоне СВО получила автономная гусеничная машина «Проход-1», созданная на базе Т-90.

Мина ТМ-62

РИА Новости

«Она управляется по закрытому каналу связи, а при необходимости — экипажем из двух человек», — сообщил подполковник.

«Проход-1» разработан инженерами ВНИИ «Сигнал» для ликвидации широкого спектра взрывных устройств, находящихся на разных глубинах. РТК способен создавать коридоры в минных полях шириной до 4,5 м, причём в боевых условиях. Комплекс вооружён 12,7-мм пулемётом и восемью гранатомётами для постановки дымовых завес.

О системе управления машины известно мало. В автоматическом режиме «Проход-1» следует по заданному маршруту. Командный пункт РТК смонтирован на шасси КамАЗа. Согласно материалам СМИ, борьбу со взрывными устройствами осуществляет танковый трал ТМТ-С.

МГР-4 «Шмель»

© Пресс-служба «Ростеха»

Менее габаритные РТК, как считают эксперты, будут эффективны для гуманитарного разминирования. В настоящее время для таких нужд разработан МГР-4 «Шмель». Этот робот-сапёр создан Ковровским электромеханическим заводом (входит в «Ростех»). На испытаниях комплекс продемонстрировал полную работоспособность после взрыва самой мощной противопехотной мины.

«Назначение и особенности МГР-4 «Шмель» — работа по зачистке территорий от противопехотных мин (гуманитарное разминирование), проведение видеомониторинга окружающей обстановки с дальностью действия сигнала радиоуправления до 1 тыс. м», — сообщили ранее в «Ростехе».

Также для нужд разминирования челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал» создал робота-сапёра МТ2, который управляется по радиоканалу на расстоянии до 500 м. Предприятие уже поставило несколько РТК в Донбасс и готово увеличить объёмы их производства.

Роботизированный комплекс разминирования разработки «ДСТ-Урал»

© «ДСТ-Урал»

Новейшей безэкипажной машиной МТ10 «ДСТ-Урал» является МТ10. Она была создана на базе серийного бульдозера предприятия. На комплекс установили броню, тяжёлый бойковый трал, радиомодуль и телеметрическую аппаратуру. Этот робот-сапёр тяжелее МТ2 и способен бороться со всеми типами мин.

Как прогнозирует Дмитрий Корнев, российская промышленность будет наращивать производство машин дистанционного разминирования различного типа. Такая техника востребована в передовых подразделениях ВС РФ и инженерных частях, занимающихся ликвидацией минной угрозы на освобождённых территориях.

«Прогресс в области средств разминирования предполагает минимизацию участия человека. К тому же разминирование обширных пространств реально осуществлять только дистанционными средствами. Без них уже сейчас трудно представить успешное преодоление минных полей на фронте или гуманитарное разминирование в тылу», — подытожил Корнев.