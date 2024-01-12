«Быть на шаг впереди»: какие дроны российская армия получит в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин призвал опережать противника в вопросах изготовления разведывательных и ударных БПЛА. Об этом он заявил во время общения с предпринимателями Дальнего Востока. По словам главы государства, беспилотники превратились в «один из современных способов ведения вооружённой борьбы». В ближайшее время по поручению президента будет увеличен выпуск различных БПЛА и налажено производство серийной линейки аппаратов — от тяжёлых ударных до сверхмалых. Кроме того, известно, что в 2024 году подразделения ВС РФ получат несколько типов новейших беспилотников, среди которых «Охотник», «Орион», «Ласточка», а также усовершенствованные версии FPV-дронов «Упырь» и «Русак».

Президент РФ Владимир Путин призвал российских разработчиков беспилотников опережать противника в вопросах создания и производства военных БПЛА. Такое заявление глава государства сделал в Хабаровске в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока.

«Задач очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас (разработчики БПЛА. — RT), и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете», — приводит ТАСС заявление российского лидера.

По словам Владимира Путина, отечественные дроны уже эффективно применяются в зоне СВО. Он рассказал, что встречался с военнослужащими 1 января и получил от них положительные отзывы.

Как отметил глава государства, беспилотники превратились в «один из современных способов ведения вооружённой борьбы», который обеспечивает взаимодействие между разными видами и родами ВС. Кроме того, БПЛА незаменимы для разведки и контрбатарейной борьбы.

Широкий круг задач

Напомним, 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Путин поставил задачу «серьёзно увеличить» выпуск и поставки в войска различных БПЛА.

При этом, как подчеркнул глава государства, необходимо формировать «именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов» — от тяжёлых ударных до сверхмалых. К их разработке и производству должны быть привлечены высокотехнологичный бизнес и инжиниринговые компании.

Также по теме «Накопили богатейший опыт»: разработчик — о развитии российских военных БПЛА в 2023 году Уходящий год стал прорывным для России в сфере военной беспилотной отрасли. Об этом в интервью RT заявил генеральный директор КБ...

Как заявил на этом же заседании министр обороны Сергей Шойгу, с начала СВО армия получила в 16,8 раза больше БПЛА, чем поставлялось ранее. В настоящее время в подразделениях ВС РФ подготовлено более 1,7 тыс. расчётов БПЛА и свыше 1,5 тыс. операторов FPV-дронов.

Также 9 января на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ Шойгу сообщил, что в текущем году будет выполнено поручение президента по наращиванию выпуска БПЛА и созданию серийной линейки дронов.

Как отметили опрошенные RT эксперты, обеспечение войск необходимым количеством БПЛА является одной из приоритетных задач Минобороны РФ, государственной оборонной промышленности, частных компаний и региональных властей.

Так, 10 января в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил о скором принятии на вооружение морской авиации тяжёлых беспилотных комплексов «Иноходец» («Орион») и С-70 «Охотник».

«Иноходец» предназначен для выполнения широкого круга задач, в том числе для нанесения ударов по наземным и надводным объектам. Беспилотник применяется с самого начала СВО.

Максимальная взлётная масса «Ориона» составляет 1 т, вес полезной нагрузки — 200 кг, высота полёта — 7,5 тыс. м, радиус действия по радиоканалу — 300 км, крейсерская скорость аппарата может достигать 200 км/ч.

В арсенал беспилотника входят осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100-120, управляемые авиабомбы весом 20 и 50 кг с раскладывающимся крылом, корректируемые боеприпасы КАБ-20 и малогабаритные ракеты. По данным Минобороны РФ, в зоне СВО целями «Ориона» становятся командно-наблюдательные пункты украинских формирований.

С-70 «Охотник» имеет массу 20 т, радиус действия — 3,5 тыс. км. Без дозаправки дрон может находиться в воздухе более суток и выполнять полёт со скоростью около 1 тыс. км/ч.

Также по теме «Борей», «Кинжал», «Коалиция»: какое оружие получит российская армия в 2024 году В этом году в Вооружённые силы России будут поставлены новые образцы вооружений, а также военной и специальной техники. Армия РФ...

Как заявил ранее замминистра обороны Алексей Криворучко, «Охотник» является высокоинтеллектуальным беспилотником, способным решать широкий круг боевых задач.

«В БПЛА («Охотник». — RT) сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонно-промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги», — отметил Криворучко.

В 2024 году подразделения российской армии в зоне СВО начнут получать и новые малоразмерные БПЛА. Так, в следующем году к военнослужащим на линии боевого соприкосновения поступит первая партия модернизированного FPV-дрона «Упырь».

Как рассказал в декабрьском интервью RT руководитель проекта создания этого БПЛА Владимир Ткачук, обновлённая версия беспилотника работает на иных частотах и отличается повышенной грузоподъёмностью.

«Упырь» способен нести снаряды от РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды, которые изготавливают сами бойцы. Масса полезной нагрузки беспилотника достигает 2 кг. По мнению Ткачука, этого вполне достаточно для выполнения боевых задач.

БПЛА способен поражать надводные цели, транспорт, опорные пункты, залетая непосредственно в блиндажи и окопы. Грамотное применение большого количества дронов позволяет изолировать определённый квадрат и воспрепятствовать таким образом ротации личного состава противника и подвозу боекомплекта. Наряду с этим благодаря решениям в настройке программного обеспечения FPV-дрон получил серьёзную защиту от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Упырь» прославился на фронте способностью прорывать так называемый тактический контур и наносить удары на расстоянии до 12 км в глубину обороны противника. При этом аппарат действует во время осадков, хорошо маневрирует в сложной лесистой местности и в условиях перепада высот», — сообщил разработчик БПЛА.

Также российские передовые подразделения начнут получать новейшие БПЛА разработки конструкторского бюро «Стратим». В 2024 году бойцам СВО будут поставлены усовершенствованные беспилотники «Русак» и ударные аппараты «Ласточка».

«Русак» представляет собой FPV-дрон, способный поднимать в воздух 3 кг полезной нагрузки в виде кумулятивных боеприпасов от РПГ-7 и термобарических снарядов ТБГ-7В. Обновлённая версия БПЛА сможет наносить удары по движущимся целям «благодаря автопилоту на конечном участке полёта».

Перспективный дрон-камикадзе «Ласточка»

© «Стратим»

«Если говорить точнее, то на FPV-дроне появятся средства самонаведения, которые будут запускаться за 500 м до подлёта к цели. Усовершенствованный «Русак» облегчит работу оператора и сделает её более безопасной», — пояснил в декабрьском интервью RT основатель «Стратима».

Конструктор уверен, что бойцам СВО пригодится и «Ласточка», представляющая собой своеобразный аналог американского ударного дрона Switchblade-600. Особенность этого беспилотника состоит в том, что он располагается в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), напоминающим тубус от РПО «Шмель». Перед пуском контейнер устанавливается на две ножки по образцу миномёта.

«Беспилотник получит механизмы раскрытия крыльев. «Ласточка» сможет нести 1,5 кг боевой части и поражать объекты на расстоянии до 35 км. Пока мы решаем ряд технических вопросов. В 2024 году комплекс отправится в зону СВО на испытания. Главное преимущество «Ласточки» заключено в максимально упрощённом запуске и современных средствах наведения», — рассказал собеседник RT.

«В промышленных масштабах»

Как предположил в комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, объёмы поставок БПЛА для российской армии существенно возрастут в 2024 году. Передовые подразделения получат как модернизированные, так и новые образцы.

Наряду с этим, по словам эксперта, в войсках должны появиться унифицированные между собой полноценные промышленные образцы, которые будут выпускаться крупными партиями.

«За время СВО нам действительно удалось нарастить количество дронов и в 2023 году выйти на уровень, позволяющий говорить о практически полной обеспеченности войск на ЛБС и превосходстве над ВСУ. Однако этот результат был достигнут за счёт усилий небольших частных предприятий. Это априори мелкосерийное производство, и сейчас Россия переходит уже к совершенно иному масштабу изготовления БПЛА», — сказал Кондратьев.

С точки зрения эксперта, большие усилия в 2024 году будут сосредоточены на развёртывании новых производственных мощностей и импортозамещения электронной и элементной базы. Существенное увеличение количества БПЛА способно предоставить российским войскам преимущество на поле боя, уверен специалист.

«Значение дронов на театре военных действий будет только возрастать. Беспилотники будут ещё более массово использоваться в разведке, охотиться на технику и живую силу противника. Учитывая эти тенденции, ВС РФ требуется ещё больше БПЛА для выполнения задач на ближних, средних и дальних расстояниях. Если Россия продолжит наращивать темпы разработки и производства дронов, то сможет занять лидирующую позицию в мире в этом сегменте», — рассуждает Кондратьев.

Сходной точки зрения придерживается и генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач. В разговоре с RT он подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия совершила огромный рывок в развитии БПЛА-вооружений и тактики их применения.

Лётный образец беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом

© ОАК

«На сегодняшний день главные задачи заключаются в том, чтобы выпускать БПЛА в промышленных масштабах и создавать новые типы дронов для выполнения широкого круга задач на поле боя», — говорит Товкач.

В беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко предположил, что дальнейший прогресс в сфере беспилотных технологий будет связан с автоматизацией управления БПЛА.