Путин призвал опережать противника в вопросе разработки и производства БПЛА

Президент России Владимир Путин призвал опережать противника в вопросе разработки и производства беспилотников.

Об этом Путин заявил во время поездки в Хабаровск, где он встретился с дальневосточными предпринимателями. В ходе беседы российский лидер затронул вопрос развития производства БПЛА в России.

«Там всего очень много, задач очень много. И здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, у ваших коллег это получается сегодня... И вы делаете это, уже делаете», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента России, беспилотники являются одним из современных инструментов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников на Краснолиманском участке фронта.