Путин заявил об эффективном применении российских беспилотников в зоне СВО

Президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.

Об этом он заявил во время встречи в Хабаровске с дальневосточными предпринимателями.

«Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент отметил необходимость большего количества средств подавления беспилотников на линии фронта.

Он заявил, что Россия продолжит наносить чувствительные удары по военным объектам Украины высокоточным оружием.

Путин также назвал удовлетворительной ситуацию в зоне СВО.