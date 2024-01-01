Путин заявил, что армии нужно больше средств подавления и БПЛА на передовой
- AP
«Я знаю наверняка, чего не хватает на передке. И хотелось бы больше всего современного — дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — сказал он в ходе встречи с военными в госпитале им. Вишневского.
Путин отметил, что Россия держит стратегическую инициативу в зоне СВО в своих руках.
Он заявил, что Россия продолжит наносить чувствительные удары по военным объектам Украины высокоточным оружием.