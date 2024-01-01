Путин заявил, что армии нужно больше средств подавления и БПЛА на передовой

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости большего количества средств подавления беспилотников на линии фронта.

«Я знаю наверняка, чего не хватает на передке. И хотелось бы больше всего современного — дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — сказал он в ходе встречи с военными в госпитале им. Вишневского.

Путин отметил, что Россия держит стратегическую инициативу в зоне СВО в своих руках.

Он заявил, что Россия продолжит наносить чувствительные удары по военным объектам Украины высокоточным оружием.

Президент назвал удовлетворительной ситуацию в зоне СВО.