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Путин: стратегическая инициатива в зоне СВО принадлежит России

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Россия держит стратегическую инициативу в зоне СВО в своих руках, заявил российский президент Владимир Путин в ходе общения с военными в госпитале им. Вишневского.
Путин: стратегическая инициатива в зоне СВО принадлежит России
  • РИА Новости

«Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте всё держите жёстко, и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», — сказал он.

По словам Путина, противник постепенно «сдувается» на поле боя.

Он заявил, что Россия продолжит наносить чувствительные удары по военным объектам Украины высокоточным оружием.

Президент также подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.

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