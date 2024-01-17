«С экстремальным запасом прочности»: как совершенствуются российские дальнобойные винтовки

Российская компания BespokeGun запустила производство высокоточной винтовки Raptor Tactical под патрон .300 Norma Magnum, сообщили RT в пресс-службе предприятия. Новый боеприпас, как пояснили в компании, эффективен на дальней дистанции, «имеет высокий потенциал кучности» и незначительную отдачу. Изначально Raptor Tactical выпускалась в калибре .338 Lapua Magnum. Винтовка способна поражать цели на дистанциях до 1850 м, отличается надёжностью в тяжёлых боевых условиях и стабильностью боевой работы на протяжении всего ресурса. Также для стрельбы на дальних дистанциях хорошо зарекомендовала себя продукция Lobaev Arms. Модельный ряд представлен винтовками «Севастополь», «Возмездие», «Опустошитель», «Доминатор» и «Зверобой». По мнению экспертов, в ходе СВО отечественные предприятия добились значительных достижений в совершенствовании снайперского оружия.

В России началось производство новой модификации высокоточной винтовки Raptor Tactical под патрон .300 Norma Magnum (.300 NM), рассказали RT в пресс-службе компании-производителя «Московская оружейная компания» (бренд BespokeGun).

«Калибр .300 NM имеет высокий потенциал кучности, эффективен на дальней дистанции и имеет меньшую отдачу в сравнении с .338 LM (.338 Lapua Magnum. — RT). Он набирает популярность у профессиональных стрелков», — заявили RT на предприятии.

Напомним, Raptor Tactical была разработана в 2023 году для стрельбы на дальние дистанции (до 1850 м) в зоне СВО. Изначально винтовка выпускалась в калибре .338 Lapua Magnum, позднее в линейку был добавлен спортивно-тренировочный вариант Raptor Sport под патрон 6,5 PRC дальностью стрельбы 1600—1700 м.

Масса Raptor Tactical без дополнительных приспособлений составляет 7,1 кг, ёмкость карбонового магазина — пять патронов. Кучность стрельбы из этой винтовки не превышает 0,3 МОА (угловых минуты) и стремится к 0,1.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Максим Попенкер, создание винтовки под патрон .300 Norma Magnum является логичным шагом по расширению возможностей стрельбы на дальние дистанции.

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«Патрон .300 Norma Magnum характеризуется меньшей массой пули и оптимизированной баллистикой. Пуля имеет меньшее сопротивление воздуха и сохраняет высокую скорость на больших дистанциях. BespokeGun взял готовый патрон и адаптировал под него винтовку», — отметил Попенкер.

Патрон .300 Norma Magnum появился на рынке сравнительно недавно — в 2012 году. Он был изготовлен на основе .338 NM и предназначен для стрельбы на средние и дальние расстояния. От .338 Lapua Magnum его отличает более короткая гильза при одинаковой с ним длине боеприпаса.

К преимуществам .300 Norma Magnum принято относить скромную отдачу, незначительное дульное пламя, а также почти в два раза большую «живучесть» ствола винтовки по сравнению с .338 Lapua Magnum. Пуля данного патрона способна сохранять сверхзвуковую скорость на расстоянии до 1540 м.

В комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что .300 Norma Magnum является «полностью отработанным и апробированным в современных конфликтах боеприпасом».

«.300 Norma Magnum позволяет на больших дистанциях добиться наименьшего разброса пули. Этот патрон стал стандартом для стрельбы снайперов всего мира. У нас есть доступ к этому боеприпасу, мы можем его выпускать. По этой причине, как я думаю, и была разработана адаптированная к нему винтовка», — подчеркнул Матвийчук.

«Запас прочности»

Как считают опрошенные RT эксперты, с новым патроном обладатель Raptor Tactical может получить более широкие боевые возможности на поле боя.

В материалах производителя говорится, что оружие проектировалось «с экстремальным запасом прочности, способным выдерживать сверхвысокие нагрузки». Наряду с этим винтовка полностью отвечает «современным стандартам при применении оружия на дальних дистанциях».

Комплекс Raptor Tactical с дополнительными устройствами и боеприпасами

© BespokeGun

«Винтовка (Raptor Tactical. — RT) проектировалась под максимально жёсткие условия эксплуатации и имеет многократный запас прочности. Также оружие отличается стабильной работой на протяжении всего ресурса и даёт возможность опытному стрелку поразить цель с первого выстрела», — утверждает BespokeGun.

Важной конструктивной особенностью Raptor Tactical является длинная и достаточно тяжёлая затворная группа с тремя боевыми упорами. Несмотря на большие массогабаритные характеристики, она имеет мягкий ход и исключает люфты во время боевой работы.

Как заявил ранее в интервью RT генеральный директор «Московской оружейной компании» Ярослав Табольский, Raptor Tactical надёжна в тяжёлых боевых условиях, стабильно стреляет на протяжении всего ресурса и способна обеспечить попадание в цель с первого выстрела.

По словам главы компании, достичь высокой точности удалось благодаря интеграции десятков новых технических решений. В частности, инженеры тщательно проработали вопросы обеспечения баланса и эргономики оружия. Не последнюю роль сыграли и уникальные производственные технологии, позволяющие практически исключить погрешности в обработке деталей.

Например, при производстве затворной группы применяются специальные высокопрочные легированные, нержавеющие и хромомолибденовые мартенситно-стареющие стали. Все они проходят несколько этапов термической обработки.

«Элементы сложной конфигурации — ствольная коробка, лапа отдачи, боевой взвод, детали ударно-спускового механизма — изготавливаются с помощью электроэрозионной обработки», — рассказал RT Табольский.

«Севастополь», «Возмездие», «Опустошитель»

Помимо BespokeGun, ещё одним российским производителем высокоточного оружия для стрельбы на дальние дистанции является расположенное в Калужской области конструкторское бюро Lobaev Arms. В ходе СВО компания модернизировала дальнобойные винтовки «Севастополь» и «Возмездие».

«Обе модели облегчены и получили унификацию по ряду деталей с другими моделями. В «Севастополе», например, произошла очень глубокая модернизация: изменили шасси, цевьё, коробку, затвор, муфту и приклад, который унифицирован с прикладом «Опустошителя» (другой дальнобойной винтовки Lobaev Arms. — RT), — рассказал в интервью ТАСС основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев.

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DXL-4M «Севастополь» была разработана для поражения целей на дистанциях более 2 км. Длина ствола винтовки составляет 820 мм, длина с прикладом — 1500 мм, масса — 9,1 кг, кучность — 0,45 МОА. Оружие приспособлено для стрельбы патронами .408 Cheytac /.375 Cheytac.

«Данная винтовка демонстрирует более чем достойную кучность, неприлично большую дальность и при этом рассчитана на самые жёсткие режимы эксплуатации», — говорится в материалах Lobaev Arms.

DXL-3 «Возмездие» адаптирована под применение патронов .338 LM и способна эффективно стрелять на 1,8 тыс. м. Кучность стрельбы из этого оружия составляет 0,42 МОА, масса — 7,8 кг, длина — 1331 мм. Винтовка имеет регулируемое усилие спуска и незначительную отдачу.

«Философия данной модели — реализация максимальной дальности в конкретном калибре. Вся её конструкция направлена именно на это», — говорится на сайте разработчика.

13 января в своём Telegram-канале Владислав Лобаев опубликовал комментарий снайпера с позывным Кобальт о применении «Возмездия» в зоне СВО. Как рассказал военнослужащий, с помощью DXL-3 опытный стрелок может уверенно поражать противника на дальности более 1,4 тыс. м.

Для стрельбы на дальние дистанции приспособлена и винтовка DXL-5 «Опустошитель». Оружие имеет модульную конструкцию и способно стрелять натовскими патронами калибра 12,7 × 99 мм или отечественными боеприпасами калибра 12,7 × 108 мм. Для перехода на другой патрон необходимо поменять ствол.

DXL-5 «Опустошитель» под патрон 12,7 мм

© Lobaev arms

Цевьё «Опустошителя» изготовлено из цельного куска дюралюминия. Приклад регулируется по высоте и длине и имеет демпфер, значительно снижающий отдачу. Винтовка оснащается двумя цельными планками Пикатинни. Они позволяют крепить на оружие сошки, тепловизионные или ночные насадки и другие дополнительные приспособления.

К достоинствам своего оружия Lobaev Arms относит дальность, точность, удалённость снайпера от средств поражения противника. Масса DXL-5 составляет 13 кг, длина с разложенным прикладом — 1555 мм, кучность — менее 1 МОА, эффективная дальность — 2,3 тыс. м.

Ещё одной серийной дальнобойной винтовкой российского предприятия является TSVL-8 М5 «Доминатор». Она позволяет стрелку поражать врага на расстоянии до 1,5 тыс. м. Оружие использует патроны калибра .338 LM. Масса изделия составляет 8 кг, кучность — 0,4 МОА.

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«Данная модель является специальным исполнением с наиболее эффективной системой снижения демаскирующих факторов», — говорится в материалах компании.

Новинкой Lobaev Arms является самозарядная винтовка «Зверобой», способная стрелять на расстоянии 2 км и более. Оружие предназначено для применения патронов .375 Cheytac. и .408 Cheytac.

«Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты (МОА. — RT) она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счёт возможности производства быстрого повторного выстрела», — пояснил ранее Владислав Лобаев.

«Плотный контакт»

По мнению экспертов, российские предприятия добились значительных достижений в разработке и совершенствовании снайперского оружия. Большой вклад в этот процесс вносит опыт спецоперации и постоянное взаимодействие военнослужащих с разработчиками.

«Темпы совершенствования нашего оружия намного выше, чем раньше. Это касается и снайперских винтовок, эксплуатация которых имеет массу нюансов. Плотный контакт производителей и пользователей способствует быстрой доводке новых образцов и модернизации серийных изделий», — отметил Матвийчук.

Аналогичную точку зрения высказал и Максим Попенкер. По мнению эксперта, на снайперов сейчас активно работают не только частные компании, но и государственные.

«BespokeGun и Lobaev Arms — безусловные лидеры в сегменте дальнобойного снайперского оружия. Однако стоит отметить усилия государственных разработчиков — например, Завода им. Дегтярёва, создавшего «Корд» в калибре .338 LM. Насыщение войск данным оружием позволит эффективнее осуществлять контрснайперскую борьбу и поражать цели на дистанциях свыше 1,5 тыс. м», — подытожил Попенкер.