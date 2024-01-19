«Айрат», «Аргус», «Гарпия»: как совершенствуются российские антидроновые ружья

До конца января в России завершится разработка новой модификации антидронового ружья «Айрат-100». Об этом RT сообщил директор по развитию компании 3MX (Санкт-Петербург) Сергей Шандобыло. По его словам, модернизированное изделие получит более габаритный корпус и улучшенный антенный блок. В итоге «Айрат-100» сможет эффективнее работать по различным частотам. Нынешняя версия ружья, которая используется в СВО, способна подавлять БПЛА на пяти частотах на дальности до 1,5 км. Наряду с «Айрат-100» российские военнослужащие используют компактные подавители «Аргус-Антидрон», «Гарпия» и «Курская дуга». По мнению экспертов, насыщение российских войск антидроновыми ружьями позволило решить массу проблем по защите позиций от малоразмерных беспилотников противника.

Директор по развитию компании 3MX (Санкт-Петербург) Сергей Шандобыло сообщил RT, что зимой конструкторы предприятия завершат разработку новой версии антидронового ружья «Айрат-100» с учётом опыта СВО.

«В течение января планируется закончить весь комплекс работ по четвёртой версии переносного подавителя дронов «Айрат-100». Мобильное устройство получит новый, чуть более габаритный корпус и улучшенный антенный блок. Оно будет эффективнее работать по различным частотам, иметь хорошую эргономику и другие вещи, необходимые на фронте», — рассказал Шандобыло.

В настоящее время 3МХ производит и поставляет в зону спецоперации «Айрат 100» в третьей версии. Это ружьё способно подавлять сигналы управления и навигации БПЛА на дальности до 1,5 км. По информации разработчика, при использовании устройства подавляющее большинство малоразмерных беспилотников теряет связь с оператором и плавно снижается.

«Эффективное подавление осуществляется за счёт направленных антенн с углом луча десять градусов… Использование нашего устройства позволяет решить проблему БПЛА тихо и безопасно, без применения огнестрельного оружия и прочих методов, приводящих к неконтролируемому падению дрона», — сообщается в материалах 3МХ.

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Современная модификация «Айрат-100» подавляет БПЛА на пяти частотах. Длина ружья составляет 68,5 см, ширина — 22,5 см, его масса — 4,5 кг, а ёмкость аккумулятора — 28В 5А/ч.

«Айрат-100» позволяет надёжно перекрыть периметр охраняемого объекта и точечно устранить БПЛА противника с минимальными затратами материальных ресурсов», — пояснили в компании.

Как рассказал Шандобыло, в третьей версии «Айрат-100» была увеличена площадь рёбер охлаждения. Это позволило облегчить процесс остывания антидронового ружья и продлить время его активной работы.

«3МХ непрерывно совершенствует все свои изделия с учётом опыта спецоперации. Выпуск третьей модификации был налажен совсем недавно. Она отличается удобным ремнём, эргономичной пистолетной рукоятью, собственными аккумуляторными батареями и более совершенными элементами питания, способными надёжно работать 45—50 минут», — пояснил Шандобыло.

«Блокируют частоты управления»

Ещё одной новой разработкой российской промышленности для нужд бойцов СВО стало ружьё «Аргус-Антидрон» компании НПО «Кайсант». Как заявила в декабрьском интервью RT директор по развитию этого предприятия Алёна Баландина, при создании данного устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) инженеры выбрали физические параметры, которые наилучшим образом определяют функциональные возможности.

Внешне изделие напоминает советскую реактивную противотанковую гранату РПГ-26. Ружьё характеризуется эргономичностью, компактностью и достаточно скромной массой — 5,1 кг. Все антенны размещены в корпусе устройства.

«Аргус-Антидрон»

© НПО «Кайсант»

«Аргус-Антидрон» применяется после визуального обнаружения БПЛА. Угол поражения составляет 30—35 градусов, что позволяет наводить ружьё в район примерного местоположения беспилотника.

«Аргус-Антидрон» выводит из строя дроны-разведчики и коптеры. Такие аппараты зависают над окопом и сбрасывают боеприпасы, когда появляются пехотинцы», — пояснила Баландина.

Как сообщается на сайте НПО «Кайсант», максимальная эффективность ружья в модификации АРПА-600 достигается на расстояниях до 1 км. Подавление сигналов управления БПЛА происходит путём генерирования радиопомех. Применение устройства приводит к потере управления дроном, «ослеплению» его оператора, а также к активации режима посадки у беспилотника.

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«При удержании активированного ружья в направлении БПЛА происходит разрыв связи с оператором. Дрон теряет ориентацию по координатам (спутникам радионавигации) и каналам управления. У оператора дрона на пульте пропадает видеоизображение. При этом коммерческие дроны могут принимать решения о немедленной посадке», — отмечают в НПО «Кайсант».

Наряду с этим, как говорится в материалах предприятия, если «Аргус-Антидрон» воздействует на квадрокоптер, то он может замирать на месте и дрейфовать по направлению ветра, ожидая восстановления связи с пультом оператора.

«В отдельных случаях дроны пытаются вернуться домой, но из-за сбитой радионавигации двигаются в произвольном направлении и через некоторое время падают», — отмечают в НПО «Кайсант».

В зоне СВО используется также семейство отечественных антидроновых ружей «Гарпия». Они продемонстрировали свою эффективность, позволяя защитить места дислокации личного состава и вооружений от беспилотников противника, отметили в Минобороны РФ.

«Данные ружья блокируют частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации (БПЛА). Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до 2 км», — сообщается в материалах военного ведомства.

«Гарпия»

© Минобороны РФ

По информации Минобороны, «Гарпия» излучает электронный импульс, из-за чего нарушается связь дрона с оператором, теряются геоданные, прекращается видеосъёмка. После воздействия ружья аппарат приземляется в течение нескольких минут.

Согласно открытым данным, «Гарпия» глушит навигационные каналы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, сигналы Bluetooth и Wi-Fi. Ружьё способно перехватывать малоразмерные коммерческие БПЛА и самодельные дроны.

Самым мощным представителем этого семейства считается ружьё с блокиратором на 150 Вт. Устройство оснащается «направленными (директорными) антеннами с высоким коэффициентом усиления» и шестью независимыми управляемыми радиочастотными блоками. Изделие может работать более 45—50 минут при полной зарядке. Максимальная дальность его действия составляет 2 км.

Одним из поставщиков «Гарпии» в зону СВО является Центр поддержки оборонных инноваций (ЦОИ). В октябрьском интервью RT его руководитель Дмитрий Шуров подчеркнул, что данное ружьё востребовано на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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«При его использовании беспилотник теряет связь с оператором, геопозицию, а также возможность передавать видеосигнал оператору. Как правило, вражеский дрон приземляется через 20—30 секунд после воздействия антенны этого ружья. «Гарпия» имеет шесть каналов подавления и способна нарушать работу навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou», — сказал Шуров.

Также высокой оценки главы ЦОИ удостоилось ружьё под названием «Курская дуга». Данное средство РЭБ способно подавлять БПЛА противника на восьми различных частотах.

«Позволило решить массу проблем»

Как напомнил в беседе с RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, антидроновые ружья получили большое распространение на ЛБС. По его словам, в основном они используются для защиты от малоразмерных БПЛА.

«Антидроновые ружья эффективны прежде всего против некоторых самоделок, а также коммерческих квадрокоптеров DJI и им подобных. Противник их часто использует, адаптируя под разведывательные и ударные задачи. Поэтому наши бойцы на фронте нуждаются в таких ружьях, они точно не будут лишними», — говорит Кондратьев.

В то же время, с его точки зрения, при использовании антидроновых ружей необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, важно следить за состоянием аккумуляторов и определять тип аппаратов, которые планируется перехватить.

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«У ружей порой не хватает мощности излучения, нередко подводят аккумуляторы. Да и противник тоже не дремлет. Если он знает, что у ВС РФ есть антидроновые ружья, то при возможности будет лучше защищать каналы связи с БПЛА и применять навигацию, которая не использует сигналы всем известных спутниковых систем», — отметил Кондратьев.

Аналогичного мнения придерживается генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач. В комментарии RT он подчеркнул, что антидроновые ружья хотя и зарекомендовали себя как достаточно результативное средство защиты от многих малоразмерных аппаратов, но всё ещё не позволяют решить все задачи по противодействию БПЛА.

«Антидроновые ружья — это один из так называемых окопных РЭБов. Насыщение ими наших войск позволило решить массу проблем в области обеспечения защиты от дронов неприятеля. Однако развитие БПЛА-вооружений тоже не стоит на месте. Например, обе стороны конфликта всё чаще применяют нестандартные частоты для управления беспилотниками и используют для атак FPV-дроны. С этими угрозами ружья пока эффективно не справляются», — указал Товкач.

Тем не менее, по его словам, российские разработчики антидроновых ружей учитывают тенденции в области БПЛА-вооружений и постоянно модернизируют свои изделия, расширяя номенклатуру потенциальных целей.