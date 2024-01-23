«Машина — зверь»: российские военные в зоне СВО получили новую партию модернизированных танков Т-72Б3М

Подразделения группировки войск «Восток» в ДНР получили новую партию модернизированных танков Т-72Б3М, сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, после проверки боевая техника отправится на линию боевого соприкосновения. По сравнению с предшествующими версиями танка Т-72Б3М отличается более мощным двигателем, улучшенной системой управления огнём и усиленной бронёй. Кроме того, с недавнего времени Т-72Б3М стали штатно оснащаться специальными козырьками для защиты от ударов дрона. По словам аналитиков, проведённая модернизация делает Т-72Б3М более эффективным и защищённым от угроз, с которыми сталкивается сегодня техника на поле боя.

Партия модернизированных Т-72Б3М поступила на вооружение танковых подразделений группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Очередная партия новейших образцов военной техники — танков Т-72Б3М — поступила на вооружение в танковые подразделения группировки войск «Восток», — говорится на сайте МО РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что танковые экипажи уже «приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах Донецкой Народной Республики».

«После проверки боевая техника отправится на линию боевого соприкосновения, где будет уничтожать живую силу, технику и укрепления ВСУ», — отмечается в релизе.

Министерство также опубликовало видео с новыми танками в зоне СВО. На кадрах видно, что Т-72Б3М оснащены специальными козырьками для защиты от дронов. В октябре 2023 года сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно устанавливать такие системы на поставляемые в войска Т-72Б3М. Ранее подобные козырьки, прозванные в войсках «мангалами», нередко устанавливались бойцами самостоятельно.

Поступление новых танков Т-72Б3М

Как пояснил в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, установка таких конструкций на корпус бронемашины связана с тем, что противник пытается «сбрасывать взрывные устройства с дрона на башню танка».

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, такой выбор точки для удара связан с меньшей защищённостью верхней проекции машины по сравнению с другими её частями.

Также по теме От обороны к нападению: какие задачи в российской армии выполняют инженерные войска 21 января в России отмечается День инженерных войск. Министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил эффективность этих подразделений в...

«Противник, используя дроны, пытается нанести удар в верхнюю проекцию танка, поскольку она наименее защищена. Подобные щиты вполне могут снизить вероятность поражения машины такими БПЛА», — сказал аналитик в беседе с RT.

В «Ростехе» констатируют, что применение защитных экранов действительно снижает риски для экипажа и танка.

«Конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Раньше бойцы делали подобные навесы кустарным способом. Теперь новые танки серийно оснащаются защитными решётками», — сообщили в госкорпорации.

Военные положительно отзываются о поставленных машинах. Так, наводчик-оператор с позывным Голова отметил мощность двигателя Т-72Б3М.

«Машина — зверь! Полностью машина новая... Всё в танке нравится, но двигатель в особенности», — сказал военнослужащий.

В свою очередь, механик-водитель с позывным Ладоха рассказал, что установленная на танке аппаратура подсказывает экипажу, какие действия необходимо предпринять.

«Машина свежая, себя показывает на 100%. Машина подсказывает механику-водителю через шлемофон, когда не следует оборотов много давать, когда перегрев двигателя, запрещает глушить при определённой температуре машину», — заключил боец.

Полвека на службе

Напомним, оригинальный Т-72 был разработан специалистами танкового КБ Уралвагонзавода (в настоящий момент — Уральское КБ транспортного машиностроения в составе концерна «Уралвагонзавод») в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Руководил проектом главный конструктор завода Леонид Карцев.

Разработке уральских инженеров удалось выдержать конкуренцию с детищем КБ Харьковского завода имени Малышева — танком Т-64. Эта машина хотя и пошла в итоге в серию, но не стала такой же массовой, как Т-72.

В общей сложности было выпущено около 30 тыс. Т-72 в различных модификациях, из которых свыше 20 тыс. произвёл Уралвагонзавод. Помимо России, эти машины находятся на вооружении более 45 государств.

На базе платформы Т-72 были также созданы тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепёк», мостоукладчик МТУ-72, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

Танкисты с позывными Ладоха и Голова

Как отмечают в «Ростехе», Т-72 вошёл в историю как «самая многочисленная и воюющая боевая машина в мире в классе основных боевых танков».

В прошлом году легендарная бронемашина отметила полувековой юбилей — танк был принят на вооружение советской армии 7 августа 1973 года. Как отметил в интервью RT научный редактор пресс-службы УВЗ кандидат исторических наук Сергей Устьянцев, за эти годы Т-72 неоднократно проходил модернизацию.

Также по теме С рекордной дистанции: российские десантники уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» Десантники из Костромы на Артёмовском направлении уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с рекордной дистанции 7,8 тыс. м,...

«Т-72, по сути, модернизировался непрерывно, и деление на модификации весьма условно. Прежде всего советские конструкторы постоянно улучшали технологичность производства и надёжность машины. Боевые возможности Т-72 повышались в ответ на западные новации», — отметил представитель УВЗ.

Наиболее современной версией Т-72 является Т-72Б3М. В материалах Минобороны указано, что одним из его преимуществ по сравнению с предыдущими моделями является более мощный двигатель B-92С2Ф — 1130 л. с. Его выпускает Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-УРАЛТРАК», входит в состав концерна «Уралвагонзавод»). Для сравнения: оригинальный танк оснащался двигателем мощностью 780 л. с.

Помимо этого, модификация Т-72Б3М превосходит предыдущие модели за счёт автоматической коробки передач, улучшенной системы управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем, прицела с лазерным дальномером и системы управления противотанковыми ракетами, а также новых цифровых средств связи. В дополнение к этому для облегчения движения задним ходом танки оборудуются камерой заднего обзора.

Была усилена и броня танка. В частности, Т-72Б3М получил бортовые экраны с модулями динамической защиты «Реликт», навесные решетчатые экраны и новые системы динамической защиты в «мягком» корпусе.

«Новая защита позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия», — говорится на сайте МО РФ.

«Надёжная и проверенная временем машина»

Обновлённые Т-72 поставляются в войска наряду с более современными танками Т-90. По словам аналитиков, модернизация позволяет Т-72 не отставать по своим возможностям от Т-90.

«В Т-72Б3М было улучшено фактически всё оборудование, включая систему связи и прицеливание. Подобные комплексные решения позволяют повысить эффективность работы как экипажа, так и самой машины. Фактически такие улучшения выводят Т-72 на уровень, который не уступает Т-90», — считает Игорь Коротченко.

Советские танки Т-72 на учениях

РИА Новости

© Владимир Смоляков

Аналитик добавил, что Т-72 продолжает модернизироваться специалистами Уралвагонзавода на основе опыта СВО.

«Модернизация основана на анализе хода боевых действий и характеристик средств поражения противника, которые производятся в основном на Западе. На основе полученных данных инженеры реализуют соответствующие модернизационные решения, что позволяет делать обновлённые Т-72 более эффективными в бою, предохраняя их от тех угроз, с которыми сталкиваются сегодня Вооружённые силы России на фронте», — говорит Игорь Коротченко.

Иван Коновалов также высоко оценил возможности обновлённого Т-72Б3М.

«При работе над данной модификацией были достигнуты значительные улучшения по целому ряду параметров. В частности, были обновлены система управления огня, двигатель и бронирование. Это очень глубокая и серьёзная модернизация. Конечно, танк Т-72 не самый новый. Но это надёжная и проверенная временем машина, которая адаптирована к современным реалиям», — резюмировал специалист.