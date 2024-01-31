«Из российских компонентов»: как РФ наращивает выпуск ракетного оружия

ОКБ «Новатор» уже выполнило гособоронзаказ этого года по выпуску крылатых ракет «Калибр» на 17%, сообщило МО РФ по итогам визита на предприятие министра обороны России Сергея Шойгу. Такого результата удалось достичь, несмотря на двукратное увеличение плана производства, отметили в военном ведомстве. В ходе инспекционной поездки Шойгу также ознакомился с ходом выпуска крылатых ракет для ОТРК «Искандер». Как отмечают аналитики, Россия планомерно наращивает производство боеприпасов, поэтому надежды Украины на истощение запасов ракет у РФ с самого начала не имели под собой оснований.

ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») к настоящему моменту уже выполнило гособоронзаказ 2024 года по выпуску крылатых ракет «Калибр» на 17%. Об этом сообщили в МО РФ по итогам визита на предприятие министра обороны России Сергея Шойгу.

«Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ «Новатор» поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования «Калибр», несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17 процентов», — говорится в пресс-релизе МО РФ.

Генеральный директор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов также доложил Сергею Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объёме.

«Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трёхсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации», — указано в сообщении министерства.

«Поражают приоритетные объекты»

Напомним, работы по созданию крылатых ракет «Калибр» начались в 1980-х годах. В основу проекта были положены наработки, полученные при конструировании стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 и комплекса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»).

Публике ракеты «Калибр» были впервые представлены на авиасалоне МАКС-1993, а их первое боевое применение было осуществлено в ходе операции в Сирии.

Согласно данным ТК «Звезда», радиус действия «Калибров» по морским целям — до 350 км, а по объектам на суше ракеты могут работать на дистанции до 2600 км.

Данные снаряды активно применяются в ходе проведения специальной военной операции. Запуск «Калибров» осуществляется с кораблей Черноморского флота (ЧФ).

О примере использования этих систем Минобороны рассказало в конце ноября 2023 года. Как сообщили в ведомстве, экипаж одного из фрегатов ЧФ получил задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков.

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Подобные сообщения военное ведомство публикует регулярно. По словам аналитиков, «Калибры» играют важную роль в ходе СВО. Именно на них, в частности, ложится задача по уничтожению приоритетных целей в глубине территории Украины.

«Калибры» — это крылатые ракеты морского базирования. Они очень точные и их задействуют для поражения наиболее важных целей. Эти снаряды удачно поражают приоритетные объекты на территории Украины: армейские штабы, базы хранения боеприпасов, заводы по переработке нефти и многие другие цели», — сказал в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что «Калибры» являются трудной целью для ПВО противника.

«Калибрами» наши военные поражают инфраструктуру украинской армии. Это высокоточное оружие, способное работать на дальних дистанциях. Его характеристики таковы, что средствам противовоздушной обороны ВСУ очень трудно с ними бороться. Важно отметить, что сегодня эти современные ракеты в ходе СВО мы применяем массово», — сказал аналитик в комментарии RT.

«Грозное и эффективное оружие»

В ходе инспекционной поездки на предприятия концерна «Алмаз-Антей» Сергей Шойгу также ознакомился с тем, как осуществляется выпуск крылатых ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Комплексы «Искандер» выпускаются в двух модификациях: «Искандер-М» и «Искандер-К». Они отличаются типом используемых ракет. Модификация с литерой «М» запускает баллистические ракеты 9М723, а версия «Искандер-К» — крылатые ракеты 9М728 и 9М729.

Максимальная дальность поражения целей крылатыми ракетами — около 500 км.

Развертывание пусковой установки во время тактико-специального учения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М»

РИА Новости

© Константин Морозов

«В отличие от «Калибра» крылатые ракеты для «Искандера» запускаются с земли. Кроме того, у них меньше дальность. Однако по принципу действия эти две системы довольно похожи», — пояснил Виктор Литовкин.

Как и «Калибры», ракеты «Искандера» активно применяются для поражения военных объектов ВСУ. В материалах Минобороны говорится, что ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. При этом дальность действия ракет позволяет размещать комплексы за многие километры от линии фронта.

«За всё время специальной военной операции комплексы «Искандер» не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. Успешные пуски и уничтоженные цели тому подтверждение. И укрыться от их ракет сегодня не в состоянии ни один противник», — указано на сайте МО РФ.

Кратное увеличение

Аналитики напоминают, что с начала СВО к «Калибрам» и «Искандерам» было приковано пристальное внимание западных и украинских СМИ. В частности, противник активно распространял ложную информацию о том, что данные типы ракет скоро закончатся в России. Однако, как отмечают специалисты, подобные сообщения были заведомой ложью.

«Западные и украинские спекуляции на этот счёт с самого начала не имели под собой никаких оснований. Нам ничего не мешало производить крылатые ракеты семейства «Калибр», о которых большего всего говорили в западных СМИ, поскольку вся материально-техническая база для них формировалась из российских компонентов. Никакие санкции никак бы не повлияли на производство. А доводы о том, что в «Калибрах» якобы используются американские запчасти от микроволновок, просто не выдерживают никакой критики. Это чисто наша, российская разработка», — сказал Алексей Леонков.

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Эксперт в беседе с RT также выразил уверенность, что темпы выпуска российских ракет не будут снижаться.

«Производство боеприпасов сейчас с учётом СВО расширяется. Оно не останавливается и не остановится даже после выполнения задач спецоперации. Ракеты универсальные, и те результаты, которые они показывают в зоне СВО, только подтверждают, что это удачные разработки», — говорит Алексей Леонков.

Стоит отметить, что в России увеличился выпуск и других типов военной техники. Как отметил в декабре прошлого года глава Минпромторга России Денис Мантуров, производство оружия для армии в 2023 году по ряду позиций увеличилось в 10—12 раз.

«Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10—12 раз увеличили объёмы производства и поставок... Поверьте мне, цифры огромные», — сказал он в интервью РИА Новости.

Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что Россия в постсоветский период смогла сохранить производственный потенциал ВПК, подчеркнул Виктор Литовкин.

«То, что Киев надеется на исчерпание российский оружейных запасов, — это смешно. Украина, видимо, мерит по себе. У Украины в принципе уже нет оборонной промышленности — они её разворовали, растаскали и загубили. Россия же пошла другим путём. Мы сумели сохранить наш потенциал. Как мы знаем из официальных докладов, с момента начала СВО нам удалось кратно увеличить производство необходимого военного оборудования. Поэтому надежды Украины на ослабление нашего оборонного комплекса бессмысленны», — резюмировал специалист.