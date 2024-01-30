Минобороны: план производства «Калибров» в 2024 году уже выполнен на 17%

План производства крылатых ракет «Калибр» в 2024 году уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу провёл проверку выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.

На ОКБ «Новатор» он поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году.

«Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования «Калибр», несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%», — говорится в сообщении Минобороы.

За прошлый год Военно-морской флот России получил более 7,7 тыс. единиц средств поражения, в том числе ракеты «Циркон», «Калибр» и «Уран».