ВМФ России за прошлый год получил 7,7 тысячи единиц средств поражения

Военно-морской флот России за прошлый год получил более 7,7 тыс. единиц средств поражения, в том числе ракеты «Циркон», «Калибр» и «Уран».

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Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции. В интересах Военно-морского флота поставлено более 7,7 тыс. единиц морских средств поражения — крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Калибр», «Уран» и «Циркон», противокорабельные и противолодочные ракеты, — сообщил он. Министр обороны Сергей Шойгу ранее поручил нарастить производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» в 2024 году.