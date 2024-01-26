ВМФ России за прошлый год получил 7,7 тысячи единиц средств поражения
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Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции.
В интересах Военно-морского флота поставлено более 7,7 тыс. единиц морских средств поражения — крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Калибр», «Уран» и «Циркон», противокорабельные и противолодочные ракеты, — сообщил он.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее поручил нарастить производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» в 2024 году.