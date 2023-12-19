Шойгу поручил нарастить производство комплексов «Кинжал» и «Циркон» в 2024 году
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.
«Нарастить объёмы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», — поручил Шойгу.
Он также отметил необходимость увеличения поставок ракет и боеприпасов в 1,8 раза.
Кроме того, министр поручил продолжить работу над другими перспективными образцами.
Также Шойгу заявил, что армия России сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, боевой опыт за время спецоперации на Украине получили более 650 тыс. военнослужащих.