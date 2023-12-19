Шойгу: армия России сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире

Армия России сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, боевой опыт за время спецоперации на Украине получили более 650 тыс. военнослужащих.

Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Боевой опыт получили 650 тыс. военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире», — сказал он.

Вооружение ВС России при этом проверено в боевых условиях, подчеркнул министр.

Как отметил президент Владимир Путин, ни у кого в мире нет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как у армии России, этот опыт нужно использовать для дальнейшего совершенствования.