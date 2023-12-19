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Шойгу: армия России сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире

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Армия России сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, боевой опыт за время спецоперации на Украине получили более 650 тыс. военнослужащих.
Шойгу: армия России сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире
  • РИА Новости

Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Боевой опыт получили 650 тыс. военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире», — сказал он.

Вооружение ВС России при этом проверено в боевых условиях, подчеркнул министр.

Как отметил президент Владимир Путин, ни у кого в мире нет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как у армии России, этот опыт нужно использовать для дальнейшего совершенствования.

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