Шойгу: армия России сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире
- РИА Новости
Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Боевой опыт получили 650 тыс. военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире», — сказал он.
Вооружение ВС России при этом проверено в боевых условиях, подчеркнул министр.
Как отметил президент Владимир Путин, ни у кого в мире нет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как у армии России, этот опыт нужно использовать для дальнейшего совершенствования.