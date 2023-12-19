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Путин: ни у кого в мире нет такого опыта вооружённой борьбы, как у армии России

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Ни у кого в мире нет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как у армии России, этот опыт нужно использовать для дальнейшего совершенствования, заявил Владимир Путин на выступлении перед расширенной коллегией Министерства обороны.
Путин: ни у кого в мире нет такого опыта вооружённой борьбы, как у армии России
  • РИА Новости

«Этот опыт реально нужно использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров», — сказал Путин.

По словам главы государства, российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.

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