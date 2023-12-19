Путин: ни у кого в мире нет такого опыта вооружённой борьбы, как у армии России

Ни у кого в мире нет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как у армии России, этот опыт нужно использовать для дальнейшего совершенствования, заявил Владимир Путин на выступлении перед расширенной коллегией Министерства обороны.

РИА Новости

«Этот опыт реально нужно использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров», — сказал Путин. По словам главы государства, российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.