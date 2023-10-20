RT: наличие ТОС-2 «Тосочка» позволит оперативно расчищать опорники и укрепления ВСУ

Наличие у российских войск тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 «Тосочка» позволит оперативно расчищать опорники и укрепления Вооружённых сил Украины.

В разборе RT отмечается, что эти системы являются эволюцией тяжёлых огнемётных систем и обладают улучшенными боевыми характеристиками, а с их появлением ситуация на фронте может измениться.

Новая система, в отличие от ТОС-1 и ТОС-1А, выполнена на колёсном шасси «Торнадо-У» с защищённой кабиной. При этом ключевым качеством колёсной системы по сравнению с гусеничной является мобильность, поскольку для размещения установки не требуется танковое шасси Т-72 или Т-90С.

Мобильность ТОС-2 проявляется как в более высокой скорости передвижения по дорогам, так и в меньшей массе установки — 24 т против более 47 т у системы на гусеничном шасси.

«Тосочка» благодаря новым боеприпасам позволяет быстрее и безопаснее осуществлять стрельбу термобарическими ракетами, сохраняя при этом одно из главных достоинств — большую площадь поражения целей. Также она оснащена более совершенной системой управления огнём — автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО) — и системой противодействия высокоточному оружию.

Система способна развернуться на неподготовленных позициях, получить данные для стрельбы, привязаться к местности, отстреляться и покинуть позицию до того, как артиллерия противника сможет нанести ответный удар.

Наличие тяжёлых огнемётных систем позволит оперативно очищать опорные пункты и укрепления, способствуя продвижению союзных сил, и обессмыслит попытки ВСУ цепляться за долговременные линии обороны.

Ранее польское онлайн-издание Interia написало, что применение российскими войсками тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» является плохой новостью для армии Украины.

До этого сообщалось, что расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов в зоне СВО.