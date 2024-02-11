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«Заложен большой модернизационный потенциал»: как совершенствуются российские бронеавтомобили

В России завершаются госиспытания автомобиля спецназначения «Титан»

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
В России завершаются госиспытания новейшего защищённого автомобиля специального назначения ЗА-СпН «Титан», сообщил генеральный директор АО «Ремдизель» Александр Захаров. Машина оснащается боевым модулем, состоящим из 30-мм пушки, 7,62-мм пулемёта и ПТРК «Конкурс», а кроме того, обладает высокой баллистической и противоминной защищённостью. «Титан» был создан на базе четырёхколёсного автомобиля «Тайфун». По мнению экспертов, в этой технике оптимально сочетаются такие качества, как защищённость, проходимость, возможность установки различного оборудования и огневых средств.
«Заложен большой модернизационный потенциал»: как совершенствуются российские бронеавтомобили
  • Защищённый автомобиль специального назначения ЗА-СпН «Титан»
  • © «Рособоронэкспорт»

Генеральный директор АО «Ремдизель» Александр Захаров рассказал о скором завершении государственных испытаний новейшего защищённого автомобиля специального назначения ЗА-СпН «Титан».

«Базовое шасси семейства бронемашин «Титан» — на финише государственных испытаний в разных модификациях и уже испытано на практике», — сказал Захаров в комментарии ТАСС.

«Титан» стал известен широкой публике после презентации на выставке World Defense Show в Эр-Рияде, которая прошла с 4 по 8 февраля. В столице Саудовской Аравии был продемонстрирован образец с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ).

«Этот автомобиль класса MRAP (Mine resistant ambush protected. — RT) обладает высокой баллистической и противоминной защищённостью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счёт возможности установки на него боевых модулей иностранного производства», — сообщили в «Рособоронэкспорте».

«Неприхотливы в эксплуатации»

 

«Титан» был создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» с колёсной формулой 4 × 4.

Ключевой особенностью машины считается полное импортозамещение всех комплектующих.

Как заявил в беседе с RT подполковник запаса, военный эксперт Олег Шаландин, «Титан» — это по факту дальнейшее развитие семейства «Тайфун», в который был заложен большой модернизационный потенциал.

  • ЗА-СпН «Титан» с дистанционно управляемым боевым модулем на выставке World Defense Show 2024
  • РИА Новости
  • © Нина Падалко

«У конструкторов бывает два решения: либо модернизировать саму машину, которая производится серийно, либо сделать немного новую, но уже с другими свойствами. «Титан» — это как раз второй вариант», — пояснил Шаландин.

По информации «Рособоронэкспорта», бронеавтомобиль изготовлен в конфигурации пикап с несущим бронекорпусом. При этом «Титан» имеет средства защиты от мин — V-образное днище и сиденья в антитравматическом исполнении.

«Модульная бронезащита может меняться по требованию заказчика: дополнительно устанавливаются бронированные или сетчатые (решётчатые) экраны. Независимая подвеска, дизельный двигатель, централизованная система подкачки шин, лебёдка и кондиционер обеспечивают высокую проходимость и должный уровень комфорта при движении по пересечённой местности», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

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Боевой модуль «Титана» включает 30-мм автоматическую пушку 2А42, 7,62-мм пулемёт и ПТРК «Конкурс». Данное вооружение позволяет поражать различные цели на дальности до 2 тыс. м.

Снаряжённая масса «Титана» составляет не более 13,65 тыс. кг, грузоподъёмность — не более 1,45 тыс. кг, мощность двигателя — 350 л. с., максимальная скорость — не менее 100 км/ч, запас хода по контрольному расходу топлива — 800 км.

По мнению опрошенных RT экспертов, основными достоинствами «Титана» являются хорошо зарекомендовавшее себя базовое шасси и использование исключительно российских комплектующих при производстве.

Напомним, «Тайфун» — это целое семейство бронеавтомобилей для российских вооружённых сил. Одним из них является «Тайфун-К53949». В прошлом году завершились государственные испытания обновлённой версии данной машины, которая получила новое название — «Феникс».

Модернизация заключалась в импортозамещении всех агрегатов «Тайфун-К53949». Усовершенствованный бронеавтомобиль предназначен для перевозки военнослужащих и различных грузов. 

  • Бронеавтомобиль «Тайфун» в зоне СВО

На основе «Тайфун-К53949» специалисты «Ремдизеля» сконструировали санитарный автомобиль «Линза». Машина оснащается тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых и креплениями для размещения до четырёх носилок.

«Линза» имеет комбинированную бронезащиту, состоящую из керамики и стали. Также на автомобиль установлены бронестёкла, способные выдержать попадание боеприпасов любого стрелкового вооружения.

«Конструкция кресел экипажа, ходовой части и днища корпуса бронеавтомобиля «Тайфун-К» позволяет выдержать подрыв мины мощностью до 8 кг тротилового эквивалента. Даже в случае повреждения одного из колёс бронеавтомобиль может проехать около 50 км по пересечённой местности», — отмечают в Минобороны РФ.

Ещё одной популярной модификацией семейства «Тайфун является автомобиль для ВДВ. Эта машина имеет дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) из 30-мм автоматической пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта. Современная система управления огнём позволяет ДУБМ обнаруживать и поражать различные типы целей в любое время суток.

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Главным конструктивным отличием десантного автомобиля от базовой версии семейства является бронекорпус, который обладает повышенной жёсткостью и прочностью. Он защищает десантников от стрелкового оружия, осколков снарядов и взрывных устройств.

По данным Минобороны РФ, «Тайфун-ВДВ» применяется в зоне СВО. Автомобиль используется для подавления огневых точек противника при штурме опорных пунктов украинских боевиков.

По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, «Тайфун» можно назвать «наиболее удачной разработкой» в российском армейском автомобилестроении.

«На мой взгляд, в «Тайфунах» хорошо сочетаются такие качества, как защищённость, проходимость, возможность установки различного оборудования и огневых средств. Кроме того, «Тайфуны» неприхотливы в эксплуатации и имеют независимую подвеску, которая держит взрывы мин», — пояснил Матвийчук в комментарии RT.

«Востребованная техника»

Как отмечают эксперты, СВО послужила стимулом для модернизации парка бронеавтомобилей ВС РФ и создания новых моделей. Помимо «Тайфунов», высокими боевыми возможностями обладают новейшие бронемашины З-СТС «Ахмат» и «Спартак».

Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» (защищённое специальное транспортное средство) был создан после начала СВО специалистами «Ремдизеля» всего за 25 дней. Машина имеет рамную конструкцию и колёсную формулу 6 × 6. Она вмещает до десяти человек экипажа и может быть адаптирована под применение крупнокалиберных пулемётов «Корд» и «Печенег», комплексов наблюдения и связи.

  • Бронеавтомобиль в зоне СВО
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Главное преимущество «Ахмата» заключается в достойной защите и необычайно высокой скорости производства. Как утверждает разработчик, данная модель выпускается в 7—10 раз быстрее «Тайфунов». Основными потребителями автомобилей являются подразделения, сформированные в Чечне.

Как заявил ранее глава республики Рамзан Кадыров, «Ахмат» был создан с учётом пожеланий и опыта бойцов СВО. Он представляет собой манёвренную машину, способную быстро передвигаться в городских условиях «с максимальной безопасностью для личного состава».

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После начала спецоперации было разработано семейство автомобилей «Спартак». На данный момент широкой публике представлено две версии: четырёхколёсная АМН-590951 и шестиколёсная АМН-590911.

Первая машина впервые была анонсирована на форуме «Армия-2022». Она разработана на основе многоцелевого броневика «ВПК-Урал», который способен вмещать до девяти военнослужащих, полная масса составляет 14,5 т, скорость — более 100 км/ч, запас хода — 1 тыс. км.

Пассажирский отсек АМН-590951 защищён от пуль калибра 14,5 мм, остальные части корпуса — от боеприпасов 12,7 мм. Днище и колёса могут выдержать подрыв взрывного устройства мощностью до 6 кг тротила. Автомобиль оснащён башней с пулемётом «Корд».

Вооружение «Спартака» в шестиколёсном исполнении состоит из 57-мм зенитной пушки С-60 с боекомплектом 144 снаряда. Орудие позволяет поражать воздушные цели на малых и средних высотах, а также незащищённую и легкобронированную технику на дальности до 7 км.

По словам Олега Шаландина, опыт СВО позволяет российской промышленности создавать более совершенные бронеавтомобили для перевозки десанта, раненых, грузов, управления войсками, нанесения ударов и проведения разведки.

«Бронеавтомобили — это очень востребованная техника в зоне СВО. Они применяются для выполнения широкого круга задач. Более того, спецоперация подсказала необходимость увеличения количества машин — носителей средств дистанционного разминирования», — отметил Шаландин.

  • Бронеавтомобиль «Спартак»
  • RT
  • © Алексей Заквасин

Аналогичной точки зрения придерживается Анатолий Матвийчук. Как полагает эксперт, магистральными направлениями модернизации бронеавтомобилей являются усиление противоминной обороны, а также совершенствование ходовых качеств и средств защиты от БПЛА.

«Перед нашими конструкторами стоит непростая задача — соблюсти баланс между бронезащитой и скоростными возможностями. При этом мы видим, что защищённость наших бронеавтомобилей усиливается за счёт конструктивных изменений и приспособлений для борьбы с дронами, то есть без серьёзного повышения массы и потери манёвренных качеств», — резюмировал Матвийчук.

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