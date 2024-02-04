«Масштаб российской экспозиции вырос вдвое»: какие вооружения ВС РФ представлены на выставке в Саудовской Аравии

В Эр-Рияде начинает работу международная оружейная выставка World Defense Show. На ней Россия представит более сотни образцов вооружений для ВВС, Военно-морского флота и сухопутных войск. В частности, широкая публика может ознакомиться с БМП-3, бронеавтомобилями «Спартак», «Тайфун-К», «Титан», современными средствами ПВО, истребителями, бомбардировщиками, БПЛА и средствами противодействия им. По словам экспертов, королевство заинтересовано в приобретении широкой номенклатуры военной продукции, которая прошла боевую обкатку в зоне СВО.

В воскресенье, 4 февраля, в Эр-Рияде открывается международная оружейная выставка World Defense Show. На форуме будет представлена продукция для сухопутных войск, ВМФ, ВВС, а также разнообразные решения в сфере безопасности и спутниковой защиты.

Как заявил в преддверии World Defense Show генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, экспозиция отечественных компаний на выставке увеличилась в два раза.

«Выставка World Defense Show проводится во второй раз и уже стала одним из ключевых событий для мировой оборонной промышленности. По сравнению с 2022 годом масштаб российской экспозиции вырос вдвое, и «Рособоронэкспорт» представлен на всех возможных площадках выставки», — сказал Михеев.

В рамках деловой программы World Defense Show специалисты «Рособоронэкспорта» планирует провести переговоры с партнёрами из Саудовской Аравии, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

World Defense Show была учреждена в 2022 году Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии. Как отмечают в ведомстве, королевство больше всех в мире тратит денег на оборонный сектор и планирует локализовать оружейное производство на 50% к 2030 году.

«Отличные перспективы»

В этом году Россия представит более 100 образцов вооружения. На открытой экспозиции «Рособоронэкспорт» покажет бронеавтомобили «Титан» и «Спартак», беспилотники семейства «Орлан». На аэродроме в Эр-Рияде посетители могут ознакомиться с военно-транспортным самолётом Ил-76МД-90А, а в павильоне — с новейшими изделиями для ПВО, ВВС, сухопутных войск и флота.

«В рамках единой российской экспозиции свою продукцию представляют более 20 оборонных предприятий, включая концерн ВКО «Алмаз-Антей», Специальный технологический центр, «Ремдизель», госкорпорацию «Ростех» и входящие в неё «Высокоточные комплексы», ОАК и «Технодинамика», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

Российская экспозиция на первой выставке World Defense Show

© АО «Рособоронэкспорт»

Так, для сухопутных войск будет показана техника, которая уже подтвердила свои характеристики «в реальных боевых действиях». Среди таких образцов — боевая машина пехоты БМП-3 с динамической защитой (ДЗ), защищённый санитарный автомобиль тактического звена ЗСА, бронеавтомобили «Спартак» и «Тайфун-К».

Напомним, в зоне СВО БМП-3 удостоилась высоких оценок за огневую мощь и подвижность. Машина востребована в современных штурмовых действиях, способна эффективно уничтожать огневые точки и танкоопасную пехоту. Стрельба из 100-мм орудия осуществляется по целеуказанию от БПЛА и военнослужащих. Также БМП-3 способна поражать цели с помощью 30-мм автоматической пушки и нескольких пулемётов.

Ещё одним достоинством машины является высокий уровень плавучести. Она способна форсировать водные преграды без подготовки и развивать скорость до 10 км/ч. Как считают в «Ростехе», по совокупности характеристик у БМП-3 по-прежнему нет конкурентов в мире. Главным зарубежным приобретателем этой платформы являются ОАЭ, закупившие около 600 единиц.

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После начала СВО БМП-3 обзавелась новым комплексом динамической защиты, который исключает детонацию соседних блоков ДЗ при попадании гранаты или противотанковой ракеты.

Ещё одной российской новинкой является бронеавтомобиль с повышенной противоминной защитой «Спартак». Его фронтальная и боковые проекции способны выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль, а днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств до 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом.

«Подвеска, дизельный двигатель, централизованная система подкачки шин, лебёдка и кондиционер обеспечивают высокие проходимость и уровень комфорта при движении по пересечённой местности», — сообщается в материалах «Рособоронэкспорта».

Вооружение «Спартака» в экспортном исполнении состоит из полноповоротной бронированной башни с 12,7-мм пулемётом «Корд». При этом вариант для российской армии оснащается зенитно-артиллерийским комплексом С-60 калибра 57 мм.

Снаряжённая масса «Спартака» составляет не более 12,5 т, грузоподъёмность — до 2 т, мощность двигателя — 312 л. с. максимальная скорость — не менее 100 км/ч, запас хода (по контрольному расходу топлива) — 1 тыс. км.

Бронеавтомобиль «Спартак»

© АО «Рособоронэкспорт»

Мировой премьерой, как заявляют в «Рособоронэкспорте», станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения «Титан» с дистанционно управляемым боевым модулем.

«Этот автомобиль класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected. — RT) обладает высокой баллистической и противоминной защищённостью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счёт возможности установки на него боевых модулей иностранного производства», — отмечают в компании.

Также значительную часть российской экспозиции займут средства ПВО. Концерн «Алмаз-Антей» представит в Эр-Рияде широкую линейку зенитных ракетных систем и комплексов различной дальности, включая С-400 «Триумф», С-350Е «Витязь», «Викинг» (экспортная версия «Бук-М3»), «Бук-М2Э», модификации ЗРК «Тор».

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») покажет на World Defense Show зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», «Панцирь-С1М» и морскую модификацию «Панцирь-МЕ», ПЗРК «Верба» и «Игла-С».

Впервые госкорпорация продемонстрирует в Саудовской Аравии опорно-пусковую установку «Джигит», предназначенную для стрельбы ракетами ПЗРК по принципу «выстрелил — забыл». Конструкция изделия обеспечивает залповый пуск сразу двух боеприпасов.

«Высокая мобильность комплекса обеспечивает ему высокую скрытность и выживаемость на поле боя. «Джигит» также может нести дежурство в стационарных режимах», — говорится в Telegram-канале «Ростеха».

Российскими премьерами на World Defense Show станут Ил-76МД-90А, современные российские истребители, бомбардировщики и учебно-тренировочные самолёты.

«На стенде «Рособоронэкспорта» будут представлены лучший в мире боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52, военно-транспортные и транспортно-боевые вертолёты. Кроме того, на выставке «Рособоронэкспорт» покажет различные авиационные средства поражения», — сообщается на сайте компании.

Также на World Defense Show будет представлена экспозиция российских БПЛА и средств противодействия малоразмерным дронам. В их числе применяющийся в ходе СВО «Орлан-10» и его модификация «Орлан-30», оснащённая лазерным целеуказателем-дальномером и аппаратурой обнаружения замаскированных позиций противника.

«Калашников» (входит в «Ростех») продемонстрирует в Эр-Рияде хорошо зарекомендовавший себя в СВО барражирующий боеприпас «Куб» и самолётный беспилотник Supercam S350, который считается флагманом среди беспилотных авиационных систем концерна.

«Беспилотник (Supercam S350. — RT) может эффективно выполнять работу по аэрофотосъёмке и видеомониторингу на высотах от 150 м до 5 км. Аппарат уже широко востребован у российских эксплуатантов. Supercam S350 способен решать задачи в воздухе в течение нескольких часов, передавая информацию на дальние расстояния, и имеет ряд высокотехнологичной полезной нагрузки, в том числе высокоэффективный оптический комплекс. Скорость полёта аппарата при этом может достигать 120 км/ч», — сообщают в «Ростехе».

Военная модификация Supercam S350 успешно применяется в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, беспилотник незаменим для продолжительной воздушной разведки и эффективно обеспечивает наведение на цели противника артиллерийских орудий, РСЗО и миномётов.

«Политическое решение»

По словам Александра Михеева, представители ВС и силовых структур Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока испытывают большой интерес «к новейшей российской оборонной продукции, прошедшей проверку в условиях современного боя».

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«Готовы предложить партнёрам уникальные форматы сотрудничества, в том числе локализацию производства российского вооружения и совместные разработки перспективных образцов», — заявил Михеев.

Как отметил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, спецоперация послужила стимулом для наращивания военно-технического сотрудничества (ВТС) с Саудовской Аравией. По его мнению, королевство заинтересовано в приобретении широкой номенклатуры военной продукции, которая прошла боевую обкатку в зоне СВО. Также Эр-Рияд может приобрести технологии производства такого вооружения.

«Ещё в феврале прошлого года российский посол в Эр-Рияде Сергей Козлов говорил, что Москва и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества. Поэтому участие в World Defense Show может вылиться в заключение новых оружейных контрактов или предварительных договорённостей в сфере ВТС», — говорит Ермаков.

В свою очередь, в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин связал активизацию военно-технического сотрудничества Москвы и Эр-Рияда с охлаждением отношений с США, которые в последние десятилетия были ведущим поставщиком оружия в королевство. В связи с этим Россия получила возможность нарастить присутствие на оружейном рынке арабского государства.

«Покупка и продажа вооружений — это прежде всего политическое решение. Отношения между Вашингтоном и Саудовской Аравией последовательно ухудшаются. Одновременно королевство сближается со странами Глобального Юга, Россией и Китаем. Мы наблюдаем формирование благоприятного политического фона для заключения новых военных контрактов», — подытожил Литовкин.