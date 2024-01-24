«Залетают далеко за линию фронта»: как разведывательные БПЛА применяются в зоне СВО

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры применения разведывательного беспилотника Supercam в зоне СВО. БПЛА оснащается электрическим двигателем и способен осуществлять почти бесшумный полёт. Дрон имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы. В зоне СВО беспилотник применяется для обнаружения целей и передачи их координат артиллеристам. Благодаря грамотной работе Supercam в прошлом году российские войска уничтожили гаубицы М777, бронеавтомобили HMMWV, командные и опорные пункты ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчёта разведывательного БПЛА самолётного типа «Суперкам». Военнослужащие осуществляют круглосуточное дежурство над позициями ВСУ и корректируют нанесение ударов по противнику.

«Боевой расчёт БПЛА состоит из двух человек. Они могут подойти незамеченными куда угодно и работать практически из любой позиции. Для того, чтобы полностью развернуть оборудование и запустить беспилотный летательный аппарат в небо, требуется не больше 15 минут», — сообщается пресс-служба военного ведомства.

По информации Минобороны РФ, к боевой позиции «Суперкам» доставляется в разобранном виде. Все элементы БПЛА помещаются в кейсе. Первоначальный импульс дрон получает от так называемой эластичной катапульты. Боевой расчёт аппарата состоит из двух человек.

«Суперкам» имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник оснащается электрическим двигателем и способен осуществлять почти бесшумный полёт.

«Летает на высоте около двух километров, поэтому его сложно обнаружить. Собранные данные в режиме реального времени передаются на этот пункт управления. Поэтому противник прекрасно понимает возможности «Суперкамов» и ведёт за ними настоящую охоту», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Подготовка к запуску дрона Supercam

© Минобороны РФ

Как уточняют в военном ведомстве, от момента обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения проходит всего несколько минут. Боевое дежурство обычно длится около 6 часов. После завершения разведки «Суперкам» благополучно возвращается к операторам и приземляется с помощью парашюта. После этого в небо запускается ещё один БПЛА.

«Работа борта осуществляется в основном по авионике. На экране монитора мы видим значения заданной скорости, высоты и уровень сигнала», — рассказал старший оператор БПЛА с позывным «Кок».

«В сложных метеоусловиях»

Как сообщало ранее Минобороны России, «Суперкам» эффективно обеспечивает наведение на цель артиллерийских орудий, РСЗО и миномётов.

Например, в прошлом году благодаря грамотной работе расчётов этих дронов в зоне СВО подразделения ВС РФ уничтожили бронеавтомобили американского производства Humvee, М-113, гаубицы М777, командные и опорные пункты ВСУ.

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«Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БПЛА и варьировать состав бортового оборудования. Высокая устойчивость и хорошая управляемость позволяют использовать БПЛА «Суперкам» в сложных метеоусловиях. Компоновочная схема с тянущей силовой установкой наилучшим образом соответствует решаемым задачам и обеспечению безопасности личного состава расчёта», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в сентябрьском материале газеты «Красная звезда», «Суперкам» является одним из флагманов среди беспилотных авиационных систем, предназначенных для выполнения аэрофотосъёмки и видеомониторинга. Дрон отличается высокими тактико-техническими характеристиками при небольших габаритах.

«Суперкам» имеет тепловизор и мощную камеру, которая находится в основном корпусе. БПЛА способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. К достоинствам беспилотника относят устойчивость полёта и хорошую управляемость.

По оценкам военнослужащих, «Суперкам» доказал способность обнаруживать широкий спектр наземных целей. Собранная им информация незаменима для эффективной работы комплексов поражения.

«От нас требуется выявить, обнаружить, доложить и уничтожить цель. Уничтожаем в соответствии с артиллерийскими расчётами. Обнаружили, сняли координаты, передали артиллеристам и уже работаем непосредственно с ними. По координатам мы понимаем, кто из артиллеристов готов нам помочь и достичь цели. Выходим напрямую, связываемся, отдаём цифры и работаем», — рассказал «Красной звезде» военнослужащий разведывательного подразделения с позывным «Китай».

Запуск БПЛА Supercam с эластичной катапульты

© Минобороны РФ

Как заявил в беседе с RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, «Суперкам» является военной модификацией гражданского аппарата Supercam S350.

«Задолго до СВО Supercam S350 хорошо зарекомендовал себя при проведении видеомониторинга и аэрофотосъёмки. Он использовался для бизнеса и крупных корпораций. Насколько я могу судить, для нужд военных на беспилотник были установлена помехозащищённая система навигации, а каналы управления и связи были адаптированы к тому, чтобы противодействовать РЭБ противника», — сказал Кондратьев.

Согласно открытым данным, главное предназначение Supercam S350 — выполнение панорамной и плановой аэрофотосъёмки и видеосъёмки. Время полёта БПЛА — около 4,5 часов, что позволяет снимать большие площади или протяжённые объекты.

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Беспилотник взлетает с эластичной или пневматической катапульты и приземляется при помощи парашюта.

По словам эксперта, важным достоинством «Суперкам» является аэродинамическая схема. Самолётная схема аппарата позволяют совершать ему длительные полёты с минимальным расходом энергии. Также у БПЛА простая и надёжная схема запуска.

«Минусом схемы эластичной катапульты можно назвать достаточно длительный процесс подготовки к запуску. Однако она давно существует, отработана, позволяет запускать беспилотник в разных погодных условиях», — отметил Кондратьев.

Аналогичной точки зрения придерживается генеральный директор КБ «АвиаНовации», кандидат технических наук Сергей Товкач. По его словам, запуск с катапульты — это «вполне нормальный способ взлёта для самолётных БПЛА».

«Многие дроны по-прежнему запускаются с катапульты. Зачастую этому даже нет альтернативы, так как в зоне боевых действий нереально рассчитывать на запуск с взлётно-посадочной полосы», — пояснил Товкач в комментарии RT.

«Элерон» и «Орлан»

По мнению экспертов, помимо «Суперкама», в зоне СВО для разведки эффективно применяются такие дроны, как «Элерон», «Орлан» и «Грифон». Они позволяют постоянно наблюдать за противником, выявлять его полевые позиции, огневые точки и технику, а также наводить на варяжские цели артиллерию.

«На линии боевого соприкосновения применяются самые разные беспилотники. Для коротких полётов на небольшие дистанции применяются дроны коптерного типа, а самолётные БПЛА позволяют выявлять объекты на десятки километров», — сказал Кондратьев.

© Минобороны РФ

«Элерон» разработан казанским предприятием «ЭНИКС» и выполняет функционал, схожий с «Суперкамом». Беспилотник используется Сухопутными войсками, ВДВ, ВМФ для выдачи данных для целеуказания ударным средствам и ретрансляции радиосигнала.

Дрон выполнен по схеме «летающее крыло», оснащается электромоторами с толкающим винтом, запускается с помощью резино-жгутовой или пневматической катапульты. Беспилотник имеет две модификации — «Элерон-3» и «Элерон-10».

Максимальная взлётная масса «Элерона-3» — 5,5 кг, продолжительность полёта — не менее 100 минут, скорость — 70—130 км/ч, дальность передачи данных по видеоканалу — не менее 25 км. «Элерон-10» является более габаритным аппаратом. Максимальный взлётный вес дрона превышает 15 кг, дальность передачи данных по цифровому видеоканалу достигает 50 км.

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В зоне СВО «Элерон» применяется, в том числе для поддержки штурмовых действий. В начале января Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения удара по позиции ВСУ реактивными переносными огнемётными системами «Шмель». Её координаты и местоположение были переданы расчётом «Элерона».

«Орлан-10» начал поставляться в подразделения российской армии задолго до спецоперации. Беспилотник предназначен для ведения оптико-электронной разведки, целеуказания огневым средствам, блокировки связи. Полезная нагрузка дрона включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

Максимальная взлётная масса — 18 кг, практическая дальность — 600 км, радиус действия — 50—120 км, продолжительность полёта — 10—18 часов. «Орлан» переносится в контейнере. Беспилотник собирают за несколько минут. Он может взлетать с любого места, где можно установить стартовую катапульту.

В зоне СВО «Орлан-10» используется для наблюдения за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами, огневыми точками и укрепрайонами противника.

«Беспилотники залетают далеко за линию фронта, в глубину обороны противника, корректируют огонь российской артиллерии, фиксируют поражение объектов, живой силы и техники врага — координаты оперативно поступают в штаб, после чего, к примеру, начинают работать артиллеристы», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как заявил Сергей Товкач, в современном вооружённом конфликте работа БПЛА обеспечивает «около 90% успешной разведки». По этой причине поставкам дронов в России уделяется приоритетное внимание.

«Сейчас под понятием воздушная разведка подразумеваются прежде всего полёты БПЛА. СВО отчётливо продемонстрировала, что вблизи линии соприкосновения и в ближнем тылу противника уже нереально осуществлять разведку без дронов. Для этих задач адаптируются коммерческие аппараты и создаются новые специализированные БПЛА», — резюмировал Товкач.