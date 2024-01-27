«Неуловима для современных систем ПВО-ПРО»: чем уникальна российская крылатая ракета «Оникс»

Специалисты «НПО машиностроения» модернизируют сверхзвуковую крылатую ракету «Оникс». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Леонов. По его словам, боеприпас будет иметь повышенную дальность. Ракета, которая стоит на вооружении с 2002 года, может применяться с любых кораблей ВМФ и берегового комплекса «Бастион». Она используется с самого начала спецоперации и считается практически неуязвимой для вражеских средств ПВО. По мнению экспертов, «Оникс» будет модернизирован с учётом СВО и станет ещё более совершенным оружием в арсенале ВМФ.

Генеральный директор-генеральный конструктор «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов заявил журналистам, что предприятие проводит работу по увеличению дальности сверхзвуковой крылатой ракеты 3М55 «Оникс».

«У нас перспективы развития «Оникса» есть. В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности», — цитирует его ТАСС.

Ранее источник агентства, близкий к военному ведомству, сообщил, что в ближайшее время дальность полёта ракеты должна достичь 1 тыс. км.

В комментарии RT военный эксперт Сергей Ищенко предположил, что повышение дальности может быть осуществлено за счёт применения новых лёгких материалов, облегчения бортовой аппаратуры и увеличения ёмкости топливного отсека.

«Вряд ли стоит ожидать изменения габаритов «Оникса», потому что под его размеры уже созданы пусковые установки. Как правило, в ходе модернизации такого типа вооружения, когда требуется повысить дальность, предусматривается возможность увеличения ёмкости топлива, устанавливается более совершенная электроника, а в конструкции используются облегчённые материалы», — сказал Ищенко.

«По наземным целям противника»

«Оникс» — сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета (ПКР). Она может применяться с любых российских кораблей и подводных лодок, также её носителем является береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион».

Разработка боеприпаса стартовала в 1980-е годы с участием легендарного конструктора, будущего создателя гиперзвукового комплекса «Авангард» Герберта Ефремова.

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В 1996 году началась опытная эксплуатация «Оникса» в ВМФ России, а 23 сентября 2002 года он был официально принят на вооружение. До этого «НПО машиностроения» начало сотрудничество с Индией, которое вылилось в совместное производство ракеты BrahMos на ПКР «Яхонт» — экспортной версии «Оникса».

Как отметил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, военно-техническое сотрудничество с Индией помогло «НПО машиностроения» продолжить работу над «Ониксом» и другими проектами в сфере ракетного вооружения для российских ВС.

«В тяжёлые 1990-е годы «НПО машиностроения» смог сохранить уникальные компетенции, в том числе благодаря сотрудничеству с Индией. Нью-Дели получил возможность усиливать авиацию и флот высокоточным сверхзвуковым оружием, а «НПО машиностроения» — продолжить работу над важными для безопасности России проектами, в том числе над ракетой «Оникс», — пояснил Хроленко.

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Ракета выполнена по нормальной аэродинамической схеме с лобовым воздухозаборником. Особенность «Оникса» состоит в маршевом сверхзвуковом прямоточном воздушно-реактивном двигателе (СПВРД) с интегральным стартовым твердотопливным ускорителем. Силовая установка обеспечивает высокие скоростные возможности боеприпаса. Ракета способна разгоняться до порядка 2,5 Маха.

Масса боеприпаса составляет 3 т, вес боевой части — 200—250 кг, высота полёта на конечном этапе — 5—15 м, максимальная дальность стрельбы — 300 км. Согласно открытым данным, на цель «Оникс» выводит инерциальная навигационная система, которая руководствуется данными целеуказания, введёнными в ракету до пуска. На финальном участке включается головка самонаведения ракеты, которая точно определяет местоположение цели.

«Оникс» отличает полная автономность боевого применения, малая радиолокационная заметность, высокая сверхзвуковая скорость на всех участках полёта, возможность применения с разных носителей. Также ракета способна противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника и уходить от атак комплексов ПВО.

Как заявил ранее Александр Леонов, «Оникс» способен эффективно поражать «различные типы морских целей — от крупных надводных кораблей с мощной системой ПВО (ПРО), идущих в составе ордера, до ракетного катера, резко маневрирующего на максимальной скорости».

Согласно материалам Минобороны РФ, боеприпасы «Оникс» существенно усилили береговую оборону России. В Арктике развёртывание этих крылатых ракет в составе береговых комплексов «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяжённостью более 600 км.

БРК «Бастион»

РИА Новости

© Виталий Аньков

«Их (ракет «Оникс». — RT) развёртывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров», — подчёркивают в ведомстве.

«Оникс» используется с самого начала спецоперации. По информации Минобороны РФ, в основном пуски выполняются из «Бастионов». Это оружие применяется по различным объектам военной инфраструктуры украинских боевиков.

В июне источник ТАСС, близкий к военному ведомству России, сообщил об эффективном применении «Оникса» в ходе СВО.

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«На начальном этапе спецоперации были применены несколько десятков ракет «Оникс» по наземным целям противника. Они подтвердили высокую эффективность комплекса», — отметил собеседник агентства.

Эффективность российских ракет признаёт и противник. Так, в июле прошлого года спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона сообщил, что средства ПВО не смогли сбить ни один «Оникс». Основная трудность перехвата заключается в том, что российские ракеты трудно обнаружить.

«Ракеты «Оникс» предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3 тыс. км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10—15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль», — сказал Игнат.

Как указал Сергей Ищенко, «Оникс» — сложная цель для любых средств ПВО из-за высокой сверхзвуковой скорости, которую ракета способна держать продолжительное время.

«Формально «Оникс» относится к классу ПКР, но ещё в Сирии стало очевидным, что ракета прекрасно может работать по наземным целям. Именно так она применяется в СВО, и противнику трудно с ней бороться. Главными достоинствами «Оникса» являются продолжительная сверхзвуковая скорость и малая радиолокационная заметность. Видимо, противник поздно замечает ракету и у него не хватает времени навести средства ПВО», — пояснил Ищенко.

Пуск высокоточной ракеты «Оникс» по объектам ВСУ

Аналогичной точки зрения придерживается Александр Хроленко. По его мнению, «Оникс» хорошо адаптирован под поражение как морских, так и наземных целей.

«В СВО эти ракеты уничтожают береговые и сухопутные цели. Это говорит о том, что перенастроить «Оникс» на удары по наземным объектам не составляет большого труда. Скорее всего, «Ониксы» наносят удар в тех ситуациях, когда особенно востребована внезапность атаки, а цель достаточно плотно прикрыта средствами ПВО», — предполагает Хроленко.

«Широкие возможности»

По мнению опрошенных RT экспертов, «Оникс» имеет значительный модернизационный потенциал. В перспективе ракета может получить новые средства обхода ПВО, головку самонаведения, более компактную бортовую аппаратуру.

«Уже объявлено об увеличении дальности «Оникса». Впрочем, детальный план модернизации может быть непубличным и в полной мере учитывать специфику и опыт СВО. Таким образом «Оникс» получит более широкие возможности и останется трудной целью для ПВО противника», — говорит Ищенко.

Как полагает Александр Хроленко, усовершенствованный «Оникс» может получить также мощную боевую часть.

«Ракета «НПО машиностроения» наверняка будет модернизирована на основе анализа опыта СВО. Скорее всего, она будет оснащена обновлённым двигателем, новым бортовым электронным оборудованием, будут применяться жаростойкие лёгкие материалы. Я думаю, модернизированный «Оникс» будет эффективным высокоточным оружием в арсенале российского флота», — заключил Хроленко.