«Востребованность этого оружия крайне высока»: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита на «Уралтрансмаш» проверил выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт», а также «Коалиция-СВ». Глава ведомства подчеркнул, что речь идёт о крайне востребованном в ВС РФ оружии, и призвал ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства новых таких систем. Шойгу также напомнил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это инициатива президента России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция-СВ» на Уральском заводе транспортного машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В ходе визита на завод Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

«Cлушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас всё так спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Сергей Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Как подчеркнул Шойгу в ходе подведения итогов работы на предприятии, план по увеличению производства самоходной артиллерии был поручен президентом России.

«Речь идёт о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам», — сказал Шойгу, добавив, что ожидает в течение недели доклад с пояснением, как будут достигнуты обозначенные президентом показатели.

Глава Минобороны подчеркнул, что эти задачи необходимо выполнить, поскольку речь идёт о работе российских военнослужащих на поле боя. Он отметил, что новые САУ крайне востребованные и необходимо ускорить работы по испытаниям и началу серийного производства.

Шойгу проинспектировал на «Уралтрансмаше» выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок

По итогам работы на предприятии министр заявил, что произошли серьёзные, кардинальные изменения.

«Появилось много нового оборудования. Естественно, в связи с этим существенно увеличены объёмы производства», — сказал он.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на работы по производству новых САУ, которые вышли в финальную стадию. По его словам, первые шесть машин ВС РФ получат в феврале. В этой связи он обратил внимание на ситуацию с боеприпасами для этого оружия.

«На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», — сказал глава военного ведомства. Он добавил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне специальной военной операции.

Ранее Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил работу ещё двух оборонных предприятий. На предприятии концерна «Алмаз-Антей» Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина глава военного ведомства проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и «Бук», первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

Подводя итоги этих встреч, Шойгу отметил, что относительно необходимых МО РФ ракет по линии ПВО фиксируется увеличение производства более чем в два раза. Он выразил надежду, что по этому году программа будет выполнена полностью.