Минобороны подпишет долгосрочный контракт на новейшие гаубицы «Коалиция-СВ»

Минобороны России подпишет долгосрочный контракт на новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ».

Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе инспекции «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня востребованность этого оружия крайне высока.

«Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива», — сказал министр.

Ранее Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ по производству артиллерийских систем.

Также сообщалось, что армия России получит первые шесть новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ».

Кроме того, Шойгу потребовал вовремя поставлять номенклатуру снарядов для «Коалиции-СВ».