«Уничтожение особо важных целей»: в чём специфика боевой работы тяжёлых снайперов ВС РФ

Тяжёлые снайперы 1-й гвардейской танковой армии сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Для поражения противника использовались винтовки «Корд» калибра 12,7 мм, способные вести огонь на дистанциях до 2 км. Приоритетные цели тяжёлых снайперов — командиры, операторы БПЛА, корректировщики, гранатомётчики, пулемётчики и другие ценные для противника специалисты. По словам экспертов, с помощью дальнобойных винтовок военнослужащие могут наносить неожиданное поражение группировкам ВСУ.

Точными выстрелами по транспорту противника тяжёлые снайперы 1-й гвардейской танковой армии сорвали ротацию группы ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Наблюдатели вместе со снайперами вскрыли маршрут движения и место перегруппировки передового опорного пункта, после чего тяжёлые снайперы остановили машины точными выстрелами, замедлив продвижение транспорта на точки эвакуации. С корректировкой огня были нанесены удары по скоплению живой силы противника и легкобронированной технике при помощи дальнобойных винтовок 12,7 мм «Корд», — говорится на сайте военного ведомства России.

Как заявил командир группы тяжёлых снайперов с позывным «Лазарь», им неоднократно удавалось срывать ротацию противника.

«Колёсная техника по подготовленным дорогам двигается быстро. Чтобы нанести огневое поражение и уничтожить её прибегаем к пробитиям радиаторов, стрельбе по триплексам, пробиваем колеса. Тормозим любым способом. Наводим огонь нашей артиллерии и тем самым приближаем победу», — сказал «Лазарь».

«Каждый день как подвиг»

Как пояснил в комментарии RT ветеран СВО с позывным Ковальски, тяжёлые снайперы выполняют широкий круг задач на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Среди них огневая поддержка штурмовиков, диверсии в ближнем тылу противника, уничтожение командного состава и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), вывод из строя транспорта и легкобронированной техники, а также вражеских снайперов.

«Специфика боевой работы тяжёлых снайперов состоит в том, что она осуществляется на дистанциях более 1—1,5 км. Такие дальности позволяют наносить более неожиданное поражение ВСУ, подавлять его огневые точки, снимать вражеских снайперов. При этом если группа тяжёлых снайперов грамотно поработала с прикрытием и маскировкой, то вычислить её крайне непросто», — отметил Ковальски.

Боевая работа группы тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Широкую известность в ходе СВО получили тяжёлые снайперы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под командованием героя России Ярослава Якубова (позывной Ярый). Военнослужащие прославились в боях за Павловку и Угледар, где, по данным Минобороны РФ, уничтожили большое число боевиков и техники ВСУ.

«На счету этого подразделения — сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей — небронированной и легкобронированной техники противника, защищённых огневых точек, средств управления, связи и разведки и др.», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

По словам самого Якубова, охота за врагом ведётся круглосуточно, что позволяет замедлить его попытки продвинуться на переднем крае. Приоритетными целями тяжёлых снайперов являются командиры, операторы БПЛА, корректировщики, гранатомётчики, пулемётчики и другие ценные для противника специалисты.

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«Задача — уничтожение особо важных целей. И наблюдателей, которые сидят на опорных пунктах противника. Здесь (на линии боевого соприкосновения. — RT) каждый день как подвиг», — говорит Ярый.

Тяжёлые снайперы работают пятёрками. При этом на боевое задание может выходить несколько таких групп. Такой плотный снайперский огонь, особенно эффективен для поддержки штурмовых действий.

Боевые задачи мастера точной стрельбы часто выполняют в тёмное время суток. В полевых условиях обустройство позиции осуществляются в лесополосах. Для уточнения расположения противника тяжёлые снайперы используют тепловизоры и другое оборудование. Если открытие огня из крупнокалиберных винтовок признаётся нецелесообразным, военнослужащие вызывают и корректируют артиллерию.

«Снайперы морской пехоты ТОФ знают, как нанести максимальный урон ВСУ и при этом остаться незамеченными», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как заявил Ковальски, тяжёлые снайперы — это априори хорошие разведчики и корректировщики. Их эффективная работа способна вскрыть важные цели и даже переломить ход боя на отдельных участках.

«Тяжёлые снайперы должны действовать автономно от основных сил, осуществлять наблюдение порой несколько суток, неоднократно менять позицию, особенно, когда произошёл огневой контакт с неприятелем. Это предполагает высокий уровень подготовки, мотивации, качественную экипировку, средства маскировки вроде специальных костюмов и накидок, защищающих от обнаружения тепловизорами», — сказал Ковальски.

Тяжёлые снайперы оказывают поддержку штурмовым группам под Угледаром

В комментарии RT военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что тяжёлые снайперы наиболее эффективны для действий из засад и срыва ротации на позициях противника.

«Опыт СВО показывает, что снайперы наиболее результативны в длительной обороне, то есть при отражении вражеского наступления. Противник для наступления должен подтягивать новые силы, чаще проводить ротацию. Грамотная работа снайперов как раз способна заметно снизить атакующий потенциал неприятеля», — подчеркнул Суконкин.

Переброска войск к переднему краю зачастую осуществляется под покровом темноты. По этой причине тяжёлые снайперы широко применяют тепловизоры. Главной целью охоты, по словам Суконкина, являются «операторы коллективного вооружения» — миномётчики, гранатомётчики, операторы ПТРК.

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«Как и прежде, работа снайперов сопряжена с большим риском. Боевые задачи нередко приходится выполнять, находясь под обстрелом противника. Пожалуй, самую серьёзную угрозу для них представляют БПЛА с тепловизорами. Они могут навести на позицию снайперов артиллерию, FPV-дроны и другие средства поражения», — подчеркнул Суконкин.

Об опасности обнаружения с помощью беспилотников и артиллерийских обстрелов в недавнем интервью RT рассказывал тяжёлый снайпер 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Мэйс.

«Бывает, «немцы» (имеются в виду украинские боевики. — RT) отправляют в наш район «птичку» гружёную. А ты смотришь — вот противник сейчас должен пойти, а «птичка» прямо над тобой висит. Вообще, непередаваемые ощущения. Но работаем. По любому надо работать», — сказал Суконкин.

«На значительных дистанциях»

Основным вооружением тяжёлых снайперов являются крупнокалиберные винтовки. По информации Минобороны РФ, это особый вид оружия калибра от 9 мм до 20 мм. Как правило, крупнокалиберные винтовки существенно превосходят обыкновенные «по эффективной дальности стрельбы, энергии пули, габаритам, массе и отдаче».

В зоне СВО тяжёлые снайперы российской армии используют несколько типов дальнобойных винтовок. В частности, Завод им. Дегтярёва (ЗиД) поставляет в войска модернизированную винтовку АСВК-М «Корд». Масса оружия — 11,2 кг, максимальная прицельная дальность — 2 км.

Как утверждает разработчик, «Корд» отличается значительным поражающим эффектом из-за высокой энергии пули. На дистанции до 1,5—2 км она может пробить любой бронежилет, броню БТР, БМП и кирпичную стену.

Винтовки тяжёлых снайперов ВС РФ

© Министерство обороны РФ

«У нас есть подтверждённые примеры поражения целей на дальности до 2 км. Правда, здесь необходимо говорить не только о винтовке. На результативность такой стрельбы влияет множество факторов: классность (уровень мастерства. — RT) самого снайпера, климатические условия — ветер, давление, тип боеприпаса, качество баллистического калькулятора», — заявил журналистам в прошлом году главный конструктор направления стрелково-пушечного вооружения ЗиД Роман Спирин.

Больших успехов в разработке снайперского оружия достигли и частные отечественные компании. Так, «Московская оружейная компания» (бренд BespokeGun) поставляет бойцам СВО высокоточную винтовку Raptor Tactical, способную поражать цели на дистанции до 1850 м.

Изделие выпускается в модификациях под натовские патроны .338 Lapua Magnum (.338LM) и .300 Norma Magnum (.300 NM). Масса винтовки без дополнительных приспособлений — 7,1 кг, кучность стрельбы не превышает 0,3 МОА (угловых минут) и стремится к 0,1.

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Также производством и совершенствованием дальнобойного снайперского оружия занимается расположенное в Калужской области конструкторское бюро Lobaev Arms. Для тяжёлых снайперов компания выпускает винтовки DXL-5 «Опустошитель», DXL-4M «Севастополь» способные поражать цели на дистанциях более 2 км, а также DXL-3 «Возмездие», которая может стрелять на 1,8 км.

Как отметил Алексей Суконкин, дальнобойные винтовки оказались крайне востребованы в зоне СВО в силу специфики открытой местности и широкого распространения малоразмерных БПЛА. По его мнению, отечественные предприятия добились серьёзных успехов в развитии снайперского оружия.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор компании «Гексагон» военный эксперт Михаил Соломин. В беседе с RT он заявил, что современное российское снайперское оружие ни в чём не уступает зарубежным аналогам.

«Многие образцы снайперского оружия были модернизированы с учётом опыта СВО. В первую очередь это коснулось дальнобойных крупнокалиберных винтовок. Это оружие очень востребовано, так как даёт возможность поражать цели на значительных дистанциях», — резюмировал Соломин.