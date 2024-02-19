«Нанесение противнику максимального урона»: в чём уникальность добровольческих отрядов «БАРС»

Заместитель начальника управления ГОМУ Генштаба ВС РФ полковник Сергей Дроздов наградил добровольцев отряда «БАРС». Как отмечают в Минобороны РФ, военнослужащие неоднократно срывали атаки и ротации ВСУ, уничтожали командные пункты, узлы снабжения, места скопления пехоты и военной техники. БАРС был создан в 2021 году как боевой армейский резерв страны. После начала спецоперации отряды этого формирования стали привлекаться к выполнению разведывательных, штурмовых и диверсионных задач. По словам экспертов, в ходе СВО добровольцы зарекомендовали себя как мотивированные и профессиональные воины.

Минобороны РФ опубликовало кадры награждения добровольцев отряда «БАРС», входящего в группировку войск «Днепр». Боевые ордена и медали военнослужащим вручил заместитель начальника управления ГОМУ Генштаба ВС РФ полковник Сергей Дроздов.

«В ходе многочисленных боёв военнослужащие не раз срывали атаки и ротации противника, уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, важные узлы снабжения вражеских войск», — сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Как напомнил в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук, военнослужащие БАРС являются профессиональными мотивированными бойцами. Они успешно выполняют задачи как в обороне, так и в ходе штурмовых действий.

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«С начала СВО БАРС направляют на самые сложные участки фронта. Это, по сути, мотивированная штурмовая пехота. Также они выполняют разведывательные и диверсионные задачи, занимаются охраной оперативного тыла в зоне СВО. В рядах БАРС немало молодых, но в основном туда вступают люди с опытом военной службы на разных должностях и в офицерских погонах», — отметил Матвийчук.

«Больше автономии»

Согласно материалам Минобороны РФ, БАРС был создан в 2021 году в соответствии с положением о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве, которое было ранее утверждено правительством. Отбор кандидатов в подразделения был организован в военных комиссариатах 15 субъектов РФ в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО).

«Комплектование боевого армейского резерва страны (БАРС) — это плановая деятельность по повышению обороноспособности государства, и для реализации данного проекта необходимо сконцентрировать усилия всех региональных административных органов власти, а также представителей казачьих обществ в зоне ответственности субъектов Российской Федерации», — заявил в августе 2021 года генерал армии командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Желающие вступить в БАРС заключали с Минобороны договор и получали выплаты за участие в военных сборах и учениях. Контракт действовал три года, в последующем резервисты получали возможность подписать его на пять лет.

Минобороны организовало для добровольцев курсы интенсивной боевой подготовки, на которых их обучали стрельбе из штатного стрелкового оружия и гранатомётов РПГ-7. Также резервисты осваивали методы обороны стратегически важных объектов, изучали артиллерийские орудия танков, бронетранспортёров и БМП.

После начала спецоперации Минобороны продолжило увеличивать численность БАРС. Так, в марте 2022 года Дворников договорился с атаманами Всевеликого войска Донского, Кубанского войскового казачьего общества, Терского казачьего войска и Черноморского казачьего войска о наборе казаков в добровольческие подразделения.

«Атаманы казачьих обществ подтвердили готовность обеспечить отбор и направить в состав БАРС не менее 50% казаков от состоящих на воинском учёте, соответствующих критериям нахождения в мобилизационном людском резерве», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Также в БАРС набирались бойцы из других регионов. По состоянию на июнь 2023 года общая численность добровольцев составляла 52 тыс.

В октябре несколько добровольческих подразделений было объединено в штурмовой корпус «Экспедиционный». В него в том числе вошли казачьи батальоны и бригады. Формирование оснащено миномётами, ствольной артиллерией, РСЗО, танками и способно полноценно выполнять общевойсковые задачи.

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Обучение бойцов БАРС осуществляется на восьми полигонах под руководством 600 инструкторов. Добровольцы проходят тактико-специальную, огневую, медицинскую, инженерную подготовку. Также они осваивают навыки управления БПЛА и военной техникой.

Как отмечают в Минобороны РФ, в ходе выполнения огневых стрельб военнослужащие «производят от 250 до 300 выстрелов гранат из автоматического станкового гранатомёта АГС-17 «Пламя», а из стрелкового вооружения, в частности из автоматов и пулемётов, более 500 выстрелов на каждого».

«В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою», — доложил в октябре министру обороны РФ Сергею Шойгу начальник управления боевой подготовки ЮВО.

Большое внимание при подготовке добровольцев уделяется отработке действий в боевых двойках и тройках, штурмовым действиям, противодействию диверсионным разведывательным группам (ДРГ) противника, инженерному оборудованию позиций. Кроме того, в рядах БАРС готовят тяжёлых снайперов, применяющих крупнокалиберные винтовки АСВК «Корд».

Как рассказал в беседе с RT военный эксперт Кирилл Фёдоров, после начала СВО отряды «БАРС» создавались по «региональному принципу» при патронаже местных властей и неравнодушных предпринимателей. Ещё одна особенность добровольческих формирований — достаточно высокая степень автономии по сравнению с классическими подразделениями ВС РФ.

«Например, БАРС-16 был сформирован в Краснодарском крае. Изначально в БАРС вообще пошло много казаков, которые всегда искали особенных возможностей для военной службы Отечеству. Но затем появились отряды, сформированные не только на юге России. Также у них несколько больше автономии, а значит, и более широкие возможности для самореализации бойцов и командиров», — пояснил Фёдоров.

«Необычайно высокая мотивация»

Как подчёркивают в Минобороны РФ, бойцы БАРС проявляют мужество и высокий профессионализм в зоне СВО. Так, в конце декабря 2023 года ведомство сообщило об успешном противодействии ударным вражеским беспилотникам ВСУ на Запорожском направлении добровольцами отряда «БАРС-8».

«Помимо системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, российские военнослужащие активно используют эшелонированную оборону и посты воздушного наблюдения... Обнаружив в своём секторе наблюдения подозрительную воздушную цель, наблюдатели оперативно уничтожают её с помощью антидроновых ружей либо огнём из стрелкового оружия», — рассказали в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин и доброволец БАРС Александр Колесов, удостоенный звания Героя Российской Федерации

РИА Новости

В декабре RT опубликовал материал о добровольческом отряде «БАРС-16» («Кубань»), который удерживает позиции в ЛНР. Бойцы не только отбивают атаки противника, но и контратакуют.

«Наша задача — удержание района. Далее — разведывательные действия с помощью БПЛА, нанесение противнику максимального урона», — сообщил RT командир батальона с позывным Зенит.

По его словам, прежде всего добровольцы должны научиться выживать. Как пояснил Зенит, бойцам БАРС приходится действовать под огнём миномётов, артиллерии и дронов, которые превратились в «настоящий бич этой войны». При этом российские военнослужащие также эффективно применяют БПЛА.

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«За последний месяц поражены два блиндажа противника, уничтожен расчёт АГС противника, уничтожен автомобиль КрАЗ с боеприпасами противника. Происходит это так. Сначала вылетает обыкновенный коптер, Mavic, и проводит разведку местности. Второй, боевой FPV-дрон, всегда наготове. Если Mavic обнаруживает цель, даётся указание, подлетает вторая «птичка». Задержка максимум три, ну пять минут. И всё! Наносится огневое поражение», — рассказал Зенит.

Также он сообщил о недавней попытке ВСУ хитростью овладеть позицией БАРС-16. Украинские боевики приблизились к добровольцам якобы для того, чтобы сдаться в плен. Российские военнослужащие потребовали от противника сложить оружие и по одному ползти к окопам.

Боевики ВСУ отказались подчиняться и перешли в атаку. Согласно данным, полученным с БПЛА, добровольцы уничтожили 20 солдат неприятеля и взяли в плен командира взвода, который должен был прорвать российскую оборону.

В августе RT обнародовал историю добровольца отряда «БАРС-16» с позывным Лакец. Военнослужащий добился больших успехов в умении корректировать артиллерийский огонь по врагу, участвовал в штурмовых действиях и боях с наёмниками.

«Они (наёмники. — RT) охотились на нас, хотели взять БАРС-16 и показать опять же по телевидению, что уничтожили. Но мы поняли, что там засада, отодвинулись в тот же день, ударили по ним. Они потеряли людей, перешли на другую сторону, но Озёрное на картах осталось под ними. Хотя это, как и многие территории, давно стало серой зоной», — пояснил Лакец.

Доброволец отряда «БАРС-16» с позывным Лакец

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Как считает Анатолий Матвийчук, в ходе СВО бойцы БАРС неоднократно доказывали, что способны выполнять наиболее сложные боевые задачи.

«Не хочется умалять достоинства других наших подразделений, но БАРС можно поручить практически любую боевую задачу. Это люди, которых отличают необычайно высокая мотивация, осознанная готовность пожертвовать собой, если придётся. Они прославились в тяжелейших боях за Работино и населённые пункты Донбасса», — подытожил Матвийчук.