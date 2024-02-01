«Могут действовать практически везде»: какие задачи выполняют российские снайперы в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы снайперов группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. В ведомстве сообщили, что мастера точной стрельбы, как правило, выходят на задание группами по три человека — стрелок, корректировщик и прикрывающий. За снайперами ведут охоту расчёты БПЛА и артиллерийских орудий противника. Тем не менее, как подчеркнули в Минобороны РФ, российским военнослужащим удаётся решать поставленные перед ними задачи. По словам ветеранов СВО и экспертов, успешная работа снайперов способна дезорганизовать управление войсками неприятеля и даже переломить ход боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевого выхода снайперов группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении СВО. Военное ведомство сообщает, что мастера точной стрельбы выполняют задачи круглосуточно и при любой погоде.

«Снайперы, как правило, работают небольшими группами — тройками, в составе которых стрелок, корректировщик и прикрывающий. Но при необходимости они могут поменяться местами. При движении они постоянно перемещаются, по очереди прикрывая друг друга. Выход на выполнение боевой задачи осуществляется на расстояние примерно от 1 до 1,5 км от линии боевого соприкосновения», — рассказали в министерстве.

В военном ведомстве также отметили, что в зимнее время мастерам точной стрельбы значительно сложнее маскироваться. К тому же противник широко использует дроны с тепловизорами. Поэтому даже в закрытой огневой позиции снайперы очень уязвимы.

Также работа военнослужащих сильно затруднена действиями вражеской артиллерии и огнём пулемётчиков противника. Кроме того, в зоне СВО нередко происходят снайперские дуэли. Тем не менее российские специалисты успешно выполняют боевые задачи, действуя «спокойно и слаженно».

Боевой выход снайперов группировки войск «Восток»

«Снайперская дуэль — это очень тяжёлая штука. Если на нейтральной полосе появился снайпер противника, здесь уходить от поединка нельзя, надо сражаться до последнего. Это очень тяжёлая работа. Побеждает сильнейший — самый хитрый, самый опытный и самый сильный», — цитирует пресс-служба Минобороны снайпера ВС РФ с позывным Турист.

Как пояснил в комментарии RT ветеран СВО, инструктор по боевой подготовке с позывным Ковальски, тройка является наиболее оптимальной снайперской группой для продолжительного боевого дежурства, переноски оружия, боекомплекта и спецоборудования.

«Снайперы работают тройками, потому что так удобно организовать ротацию на огневой позиции. Один боец лежит и наблюдает. Если ему требуется отойти на отдых, наблюдает второй, а третий их прикрывает. Таким образом, на позиции можно находиться очень долго. При этом все бойцы в тройке — универсалы: они могут корректировать огонь артиллерии и применять все типы оружия», — подчеркнул собеседник RT.

По словам Ковальски, численность снайперской группы и состав вооружения зависят от специфики задачи, характера местности и сил, которыми располагает противник. Так, в некоторых ситуациях могут быть эффективными так называемые пятёрки.

«Снайперская пятёрка, по сути, состоит из тройки и двойки. Пятёрка эффективна, когда необходимо организовать снайперскую засаду и применить тактику снайперского террора, предполагающую методичное уничтожение всех ключевых фигур вражеского подразделения. В итоге личный состав противника опасается поднять голову, оказать сопротивление и может в страхе оставить позицию», — рассказал Ковальски.

«Сотни уничтоженных врагов»

Согласно открытой информации, в зоне СВО снайперы выполняют достаточно широкий спектр задач: срыв ротации на позициях противника, поддержка штурмовых действий, прикрытие танковых подразделений, поражение целей, по которым не могут отработать из расчётов ПТРК и артиллерийских орудий.

«Одна из основных задач снайпера — деморализовать, сбить общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — пояснил в беседе РИА Новости снайпер-разведчик с позывным Леший.

По его словам, в зоне спецоперации мастера точной стрельбы ведут круглосуточное наблюдение за позициями ВСУ, выясняют маршруты передвижения врага, места его спешивания, точки подвоза боеприпасов и продовольствия. После обнаружения снайперы могут отработать по цели самостоятельно или навести на неё артиллерию.

«Снайпер — это разведчик»: российский боец — об уничтожении пехоты ВСУ в одиночку

В частности, такую тактику используют бойцы группы Аида спецназа «Ахмат». Их грамотные и решительные действия позволяют выявлять маршруты передвижения небольших групп украинских боевиков в Серебрянском лесничестве (Кременской район ЛНР). По пехоте отрабатывают снайперы, а по автотранспорту — артиллерия.

Приоритетными целями для российских мастеров точной стрельбы являются иностранные наёмники. По словам военнослужащих, они, как правило, лучше экипированы, чем боевики ВСУ, и передвигаются в центре или позади группы. Именно наёмники нередко отдают приказы.

В срыве ротации большую роль играют так называемые тяжёлые снайперы, то есть те, кто оснащён крупнокалиберными винтовками, дающими возможность поражать цели на расстоянии до 2 км.

Также по теме «Прорывать наиболее сложные участки обороны»: как проходит подготовка штурмовых групп ВС РФ Министерство обороны России продемонстрировало кадры подготовки штурмовых подразделений на одном из полигонов Донбасса. В ходе занятий...

Согласно материалам Минобороны РФ, тяжёлые снайперы действуют в 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» и в подразделении морской пехоты Тихоокеанского флота, где был создан отряд под командованием майора Ярослава Якубова, Героя России.

В конце декабря военное ведомство России сообщило, что в окрестностях Угледара снайперы Якубова ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Используя тепловизионные приборы, морпехи своевременно обнаружили противника, а потом подпустили его к первой линии обороны.

«На счету этого подразделения сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей: небронированной и легкобронированной техники противника, защищённых огневых точек, средств управления, связи и разведки», — отметили в Минобороны РФ.

В конце ноября военное ведомство России заявило, что с февраля 2023 года тяжёлые снайперы Тихоокеанского флота уничтожили почти целый батальон вражеской пехоты.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, снайперы ВС РФ наносят ощутимый урон противнику. Например, в материалах Минобороны сообщается, что специалисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа ликвидировали на территории ДНР около 500 украинских боевиков.

Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО

РИА Новости

«Уничтожение целей снайперами производится на дистанции от 150 м до 2 км включительно. При боевой работе под определённый рельеф местности снайперы надевают специальные маскхалаты, чтобы оставаться максимально незаметными. Каждый снайпер может провести длительный период времени практически неподвижно — от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от выполняемой боевой задачи», — говорится на сайте ведомства.

На дальних и ближних дистанциях

По мнению ветерана СВО с позывным Ковальски, опыт спецоперации позволяет говорить о том, что грамотная работа снайперов способна переломить ход боевых действий на определённом участке.

«Снайперы могут действовать практически везде и способны переламывать ход боя. Результатом их успешной работы нередко становится поражение командного состава, что фактически означает потерю управляемости войск неприятеля. Также снайперы востребованы для ликвидации расчётов ПТРК, пулемётчиков. Они хорошие разведчики и корректировщики», — отметил Ковальски.

Важным залогом успешной работы снайперов, помимо высокого уровня подготовки и слаженности, он назвал качество средств маскировки, винтовок и оборудования наблюдения за противником, включая БПЛА.

Также по теме «С экстремальным запасом прочности»: как совершенствуются российские дальнобойные винтовки Российская компания BespokeGun запустила производство высокоточной винтовки Raptor Tactical под патрон .300 Norma Magnum, сообщили RT...

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Иван Савин. В комментарии RT он напомнил, что СВО продемонстрировала эффективность отечественного снайперского оружия, в особенности винтовок брендов Orsis, Lobaev Arms, BespokeGun, предназначенных для стрельбы на дальних дистанциях.

«Винтовки вышеназванных производителей отличаются продольно скользящим затвором, что обеспечивает большую эффективность для точного одиночного выстрела. Эти винтовки выполнены в крупном калибре: как правило, это .338 Lapua Magnum, хорошо поражающий цели на дистанциях около 1,5 км. На ближних расстояниях по-прежнему актуальна легендарная СВД», — пояснил Савин.

При этом, как отметил в комментарии RT военный обозреватель Александр Бутырин, работа снайперов является крайне опасной из-за широкого распространения на современном театре военных действий (ТВД) средств разведки и наблюдения.