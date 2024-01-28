«Устанавливают на все виды оружия»: разработчик — о новом приборе малошумной стрельбы для ВС РФ

В России завершились испытания новейшего прибора малошумной стрельбы «Град», рассказал в интервью RT директор компании «Гексагон» Михаил Соломин. По его словам, глушитель продемонстрировал достойные показатели по надёжности, снижению звука и вспышки выстрела. Прибор может устанавливаться на автоматы, винтовки и пулемёты. Как пояснил Соломин, опыт СВО позволяет сделать вывод о востребованности глушителей, которые существенно повышают скрытность бойца. При грамотных тактических действиях стрелка с глушителем практически невозможно обнаружить даже с помощью самых современных средств разведки.

— Михаил, расскажите о том, как СВО поменяла деятельность «Гексагона». Какая новая продукция появилась в вашей линейке?

— Компания существует с 2017 года. Первое время мы разрабатывали для спецназа ФСБ глушители, кронштейны и цевья на стрелковое оружие. Рынок приборов малошумной стрельбы на тот момент был фактически пуст, по крайней мере, российских производителей на нём почти не было. Такое положение дел я объясняю негативным шлейфом 1990-х годов, когда тема глушителей в нашем обществе ошибочно стала ассоциироваться исключительно с криминальными разборками. Но нам это скорее сыграло на руку.

СВО кардинально поменяла отношение к глушителям, или «банкам», как говорят бойцы. Спрос на эту продукцию сейчас очень высок, на рынке присутствует большое количество организаций и царит достаточно жёсткая конкуренция. В этих условиях «Гексагон» продолжает успешно работать, наращивать производство и создавать новые глушители.

Термические испытания ДТКП «Град»

В прошлом году мы провели серию испытаний перспективного дульного тормоза-компенсатора и пламегасителя (ДТКП) «Град». Осенью глушитель был проверен на термическую стойкость. В течение 2,5 минуты я выпустил через эту «банку» 360 патронов. Ствол, конечно, раскалился, но изделие отработало безотказно.

В декабре «Град» успешно прошёл испытания, в ходе которых замерялся шум выстрела. Стрельба выполнялась из АК-200, АК-74, АК-12 стандартными малоимпульсными патронами 5,45 × 39 мм, замеры звука производились по общепринятому в стрелковой индустрии стандарту — MIL-STD-1474D, когда микрофон располагается в 1 м слева от дульного среза и на высоте 1,6 м от земли.

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Средняя величина шума составила 140 дБ. Это хороший показатель. Например, самым малошумным оружием России остаётся ВСС «Винторез», который выпускается с глушителем. Шум выстрела из этой винтовки — 130 дБ. И нужно учитывать, что «Винторез» выстреливает дозвуковой пулей. Для сравнения: без глушителя шум выстрела из АК сверхзвуковыми патронами составляет около 170 дБ.

Также испытания «Града» показали существенное снижение обратного течения пороховых газов в ствольную коробку. На практике это означает уменьшение нагара после интенсивной стрельбы. Высокие результаты получены и по снижению вспышки выстрела — она стала кратно меньше, чем на более ранних глушителях «Гексагона».

На сегодняшний день ДТКП «Град» уже полностью испытан и запущен в серийное производство. Часть новых приборов планируем поставить бойцам СВО и спецподразделениям из других регионов, которые обратятся к нам с заказом.

— В чём конструктивные особенности «Града» и почему вы выбрали такое название для глушителя?

— Основное отличие «Града» от предшествующих моделей состоит в обновлённой конструкции сепаратора — устройства для разбития потока пороховых газов на множество мелких струй и их последующее гашение внутри прибора.

Отверстия сепаратора равномерно создают струи газа внутри корпуса ДТКП. Кроме того, стенки сепаратора расположены на расстоянии, которое способствует гашению струи пороховых газов. До следующего сепаратора доходит уже разбитый поток газов.

Количество и диаметр отверстий «Града», через которые выходят остатки пороховых газов, оптимизированы, чтобы гарантированно избегать эффекта прямотока, порой сводящего на нет всю работу по снижению звука и вспышки.

Длина «Града» составляет 180 мм, диаметр — 48,5 мм. Большим достижением команды «Гексагона» я считаю существенное снижение массы глушителя. Если предыдущая модель весила 670 г, то «Град» — 575 г.

ДТКП «Град»

© компания «Гексагон»

Перечисленные мною характеристики относятся к базовой версии «Града» под АК. После завершения всех испытаний «Гексагон» будет выпускать модификации ДТКП под различные снайперские винтовки и пулемёты. Фактически они будут отличаться только диаметром и небольшими доработками, критически не меняющими конструкцию.

Название новому глушителю было присвоено в честь моих друзей из службы специального назначения «Град» Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это легендарное спецподразделение, с которым мы сотрудничаем с момента основания компании.

— Получается, что вам удалось снизить массу «Града» почти на 100 г. Тем не менее, согласитесь, это по-прежнему достаточно увесистый глушитель.

— Масса глушителя не всегда является недостатком. Безусловно, прибор утяжеляет оружие, но вместе с тем дополнительный груз стабилизирует ствол, уменьшая его колебание и рассеивание пуль при стрельбе очередью. Таким образом, по факту повышается кучность огня.

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Кстати, «секрет» с дополнительным грузом на кончике ствола давно знают спортсмены — для тренировки более точной стрельбы они иногда подвешивают под него небольшой груз. Понятно, что глушитель всё равно не должен быть слишком тяжёлым и габаритным, но масса около 600—700 г и длина порядка 180—220 мм считаются вполне приемлемыми.

— Из какого материала лучше всего изготавливать глушитель, чтобы он сохранял все необходимые свойства и был устойчив к механическим повреждениям?

— «Гексагон» изготавливает глушители из легированной хромом стали. Она обеспечивает все необходимые свойства приборов малошумной стрельбы. Некоторые предприятия производят глушители из композитов. Это нормально для городских — «тепличных», если хотите, — условий, когда к прибору нет высоких требований по надёжности. Однако, по моему убеждению, армии и спецназу нужны стальные «банки».

Также глушители можно изготавливать из жаропрочных сплавов, как это делают американцы, — из титана или металлокерамики. Это, можно сказать, идеальные материалы, но и цены на приборы из них будут заоблачными, порой в десятки раз выше, чем на приборы из легированных сталей. Если говорить конкретно, то средняя цена западного глушителя превышает $1 тыс.

Глушитель компании «Гексагон»

© компания «Гексагон»

«Гексагон» обходится без дефицитных и дорогостоящих материалов. При этом за счёт конструктивного качества получаем примерно те же параметры по массе, общему ресурсу, способности выдерживать экстремальные температуры при интенсивной стрельбе, глушению звука и вспышке выстрела. При сопоставимых характеристиках стоимость нашего глушителя в 5—10 раз меньше западных аналогов.

— Можно ли создать по-настоящему бесшумный глушитель?

— «Град», как и другие глушители, не обеспечивает абсолютно бесшумную стрельбу. Миф о том, что глушитель непременно делает выстрел беззвучным, появился в нашей стране после выхода многочисленных западных фильмов о наёмных убийцах и гангстерах, которые использовали пистолеты с глушителями.



Наверное, все помнят эти кинематографичные звуки выстрелов. В реальности шум от выстрела даже из пистолета с глушителем весьма ощутимый, хотя, необходимо отметить, что наши конструкторы добились больших результатов, создавая малошумное оружие для спецподразделений. Из лучших образцов в этом классе я бы назвал револьвер ОЦ-38 Игоря Яковлевича Стечкина и ПСС «Вул», где применена схема с отсечкой пороховых газов в гильзе.

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Но физику, конечно, не обманешь. Почти всегда стрельба ведётся сверхзвуковыми пулями. На такой скорости боеприпас формирует баллистическую волну. Из оружия выходят пороховые газы, и мы слышим характерный хлопок. Назначение глушителя — наиболее оптимальным образом распределять потоки газов и гасить пламя от выстрела.

Чтобы добиться большего снижения шума, можно использовать дозвуковые патроны, но тогда мы получаем достаточно скромную начальную скорость пули и небольшую дистанцию поражения, как, например, у «Винтореза» и некоторых пистолетов для спецназа.

Если же нам требуется вести огонь сверхзвуковыми пулями, то в таком случае лучше идти по пути конструктивного совершенствования глушителей. Я знаю, что некоторые предприятия экспериментируют с длиной «банок». Однако важно помнить, что укорачивание прибора априори ухудшает показатели гашения вспышки.

Основываясь на своём конструкторском опыте, я пришёл к выводу о недопустимости нарушения баллистических свойств боеприпаса в угоду снижению шума и достижению иных показателей. Более того, я уверен, что вряд ли получится радикально уменьшить звук выстрела. Да и в этом нет большого практического смысла.

Самое главное, что даёт прибор малошумной стрельбы в зоне боевых действий, — это рассеивание звука и гашение вспышки. Местоположение бойца, который использует глушитель, очень трудно обнаружить как в городских, так и полевых условиях. А если он ещё постоянно меняет огневые позиции, то сделать это практически нереально.

Глушитель, цевьё, кронштейн компании «Гексагон» на АК

© компания «Гексагон»

Глушитель чрезвычайно прост в эксплуатации. Пожалуй, единственное, о чём не стоит забывать, — это необходимость чистки от нагара после 1 тыс. выстрелов. Также нужно следить за тем, чтобы прибор не забивался сильно грязью и песком, то есть, по сути, это стандартные правила эксплуатации АК.

Ключевые требования к современному глушителю состоят в том, чтобы он был не слишком тяжёлым, эргономичным, надёжным, имел ресурс 10 тыс. выстрелов, что примерно соответствует эксплуатационному ресурсу ствола оружия. Глушитель должен изготавливаться из качественных материалов. К сожалению, сейчас на российском рынке много дешёвых кустарных изделий и подделок, в том числе приборов «Гексагона».

— В каких ситуациях глушитель критически необходим военнослужащим? Есть ли у вас информация о том, как эти приборы используются в СВО?

— На мой взгляд, в современных вооружённых конфликтах глушитель не нужен только в тех ситуациях, когда стрелку важно не допускать увеличения длины оружия. Например, за ленточкой такой подход актуален в ходе зачистки опорных пунктов.

Поэтому глушителей в армии должно быть много. Я был в восьми командировках в зоне СВО, во время которых подарил бойцам около тысячи приборов. Откровенно говоря, не помню ни одного подразделения на передовой, которое бы не стремилось установить «банки» на все типы стрелкового оружия.

Глушитель стал необходимым средством выживания и эффективной боевой работы как днём, так и ночью. В СВО его массово используют не только снайперы, но и пехотинцы, включая пулемётчиков.

К тому же на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — RT) противник широко применяет западные средства акустической разведки, которые позволяют достаточно точно определять координаты района, откуда ведётся стрельба без глушителя. Нетрудно догадаться, что потом враг старается навести туда артиллерию.

Многие спрашивают: можно ли установить глушители на СВД, пулемёты и автоматы Калашникова советского производства? Никаких серьёзных ограничений нет, в том числе для 12,7-мм пулемётов и выполненной в аналогичном калибре АСВК «Корд» с заводским пламегасителем. Если вдруг глушитель не подходит, то тогда используются так называемые переходники.

В начале января «Гексагон» удостоился «комплиментов» от наших недоброжелателей из Польши. Журналисты издания Defence24 со ссылкой на украинские источники упомянули глушители нашего предприятия. По их данным, ДТКП «Гексагона» пользуют пулемётчики российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — RT), которые кошмарят украинские формирования в приграничных областях.

Насколько мне известно, бойцы на ЛБС устанавливают наши глушители на все виды своего стрелкового оружия. Продукцию «Гексагона» можно встретить у военнослужащих 56-го десантно-штурмового полка ВДВ, админов знаменитого Telegram-канала «Архангел Спецназа», морских пехотинцев Тихоокеанского флота, воинов разведывательных и общевойсковых подразделений российской армии.