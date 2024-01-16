«Серьёзный калибр»: как в России наращивается выпуск новых образцов стрелкового оружия

Концерн «Калашников» в 2023 году поставил российским силовым ведомствам более 10 тыс. компактных пистолетов Лебедева, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, предприятие нарастило выпуск пистолетов Ярыгина и сейчас готовится к серийному производству пистолетов «Удав» и МПЛ. Отмечается, что значительный рост объёмов выпускаемой продукции стал возможен благодаря модернизации производства, на которую было выделено в прошлом году более 900 млн рублей. По словам аналитиков, в последние годы российские предприятия добились значительного прогресса в создании новых образцов стрелкового оружия.

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») в 2023 году поставил российским силовым ведомствам более 10 тыс. новейших компактных пистолетов Лебедева (ПЛК).

«Предприятие освоило серийный выпуск и выполнило государственные контракты 2023 года по поставке компактных пистолетов Лебедева (ПЛК) для силовых ведомств РФ общим количеством более 10 тыс. изделий», — говорится в пресс-релизе концерна.

Помимо выпуска ПЛК, специалисты компании в данный момент также занимаются освоением серийного производства модульной версии пистолета Лебедева (МПЛ).

В общей сложности ИМЗ в прошлом году в пять раз увеличил производство боевых пистолетов всех типов и в два раза — выпуск продукции специального назначения. Это «позволило достичь рекордных показателей за всё время существования этого направления производства», подчеркнули в «Калашникове».

В концерне уточнили, что значительный рост объёмов выпускаемой продукции стал возможен благодаря модернизации производства. На эти нужды, а также на реализацию инфраструктурных проектов в 2023 году было выделено более 900 млн рублей.

Компактный и модульный

Основные технические решения, реализованные в ПЛК и МПЛ, были разработаны ведущим инженером-конструктором ИМЗ Дмитрием Лебедевым. В ноябре 2022 года за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники президент России Владимир Путин наградил его орденом «За военные заслуги».

Как отмечается на сайте «Калашникова», ПЛК стал первым отечественным образцом короткоствольного оружия в компактном классе, созданным под патрон 9 × 19 мм.

Масса изделия составляет 0,72 кг, а длина — 180 мм. Скорострельность пистолета достигает 60 выстрелов в минуту. Конструкция ПЛК позволяет использовать весь спектр патронов 9 × 19 мм, в том числе высокоимпульсные бронебойные боеприпасы 7Н21.

«Компактные размеры ПЛК повышают удобство его скрытого ношения, а продублированные с двух сторон органы управления пистолетом (предохранитель, затворная задержка и кнопка извлечения магазина) позволяют эффективно использовать его как правой, так и левой рукой», — говорится в материалах концерна.

Кроме того, пистолет оснащён подствольной планкой Пикатинни, позволяющей установить фонарь для всесуточного применения оружия. Как отмечают разработчики, от аналогов ПЛК отличается эргономичностью, которая обеспечивается оптимальным углом наклона рукояти, низко расположенным стволом, ударно-спусковым механизмом ударникового типа и продуманным расположением органов управления.

В 2021 году ПЛК был принят на вооружение Министерства внутренних дел России. Кроме того, известно о награждении этим оружием участников СВО.

Модульный вариант пистолета Лебедева был создан в рамках ОКР «Рысь» специально по заданию Росгвардии. В нём были реализованы технические требования этого ведомства. Среди отличий МПЛ от ПЛК можно выделить увеличенный объём магазина (16 вместо 14 патронов), возросшую длину изделия (205 мм), наличие сменных накладок на рукоятку и индикацию количества оставшихся патронов. Также существует вариант этого пистолета под индексом МПЛ1, который предназначен для специальных задач.

Модульный пистолет Лебедева

РИА Новости

© Пресс-служба ГК "Калашников"

В марте 2023 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что партия МПЛ уже проходит войсковые испытания.

Опрошенные RT эксперты высоко оценивают характеристики семейства пистолетов Лебедева.

«Оценить пистолет Лебедева можно только с положительной точки зрения. Это хорошее, компактное и удобное оружие», — сказал в комментарии RT военный обозреватель Александр Бутырин.

Обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец среди главных достоинств ПЛК и МПЛ выделил объём магазина, который значительной превосходит пистолет Макарова, рассчитанный на восемь патронов.

«Отклики из силовых структур сейчас довольно комплиментарные на пистолеты Лебедева. У этого оружия серьёзный калибр. Оно прицельно бьёт на расстоянии 50 м. В зависимости от версии у пистолета могут быть магазины разной ёмкости: 14 или 16 патронов. Это достаточно много по сравнению с некоторыми другими пистолетами, у которых лишь восемь патронов», — сказал специалист в беседе с RT.

«Повышенная пробиваемость»

В пресс-релизе «Калашникова» также сообщается о наращивании вдвое выпуска пистолетов Ярыгина (ПЯ) и подготовке к запуску в серию пистолета «Удав».

ПЯ был создан под руководством конструктора Владимира Ярыгина и в настоящий момент стоит на вооружении ВС РФ в качестве личного оружия офицеров. В этой нише он заменил пистолет Макарова.

Как и у ПЛК, прицельная дальность ПЯ составляет 50 м. Он может использовать весь спектр боевых, спортивных и иных патронов калибра 9 × 19 мм. При этом основным боеприпасом для ПЯ является высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21.

По сравнению с разработкой Лебедева, у детища Ярыгина больше ёмкость магазина (18 патронов). Возрос и вес оружия — до 0,95 кг.

Пистолет Ярыгина и «Удав»

РИА Новости

К преимуществам ПЯ разработчики относят надёжную автоматику, ударно-спусковой механизм двойного действия с открытым курком, автоматическую затворную задержку и двусторонний предохранитель. Всё это, говорят в «Калашникове», обеспечивает безопасность и удобство в обращении с пистолетом.

В свою очередь, «Удав» был создан инженерами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников»). Работы по этому проекту стартовали в марте 2014 года по заказу Минобороны РФ. Через два года прошли предварительные испытания изделия, а в декабре 2018-го — государственные испытания. В феврале 2020 года «Ростех» приступил к производству первой серийной партии «Удавов».

«Удав» рассчитан на 18 патронов и использует полную номенклатуру боеприпасов 9 × 21 мм, в том числе трассирующие, бронебойные и экспансивные. Кроме того, специально для этого пистолета было разработано два новых патрона: дозвуковой и повышенной пробиваемости, сообщают в «Ростехе».

В госкорпорации отмечают, что мощный боеприпас «Удава» может на расстоянии нескольких десятков шагов пробить бронежилет второго класса. Кроме того, благодаря патрону повышенной мощности увеличилась до 100 м и дальность стрельбы «Удава».

«Убойная сила боеприпаса»

Как напоминают аналитики, ПЛК, ПЯ и «Удав» в разное время позиционировались разработчиками как возможная замена легендарному пистолету Макарова, который был создан советскими оружейниками ещё в середине ХХ века и до сих пор используется в российских силовых структурах. Однако, по мнению экспертов, скорее всего, все три модели будут применяться одновременно в различных ведомствах и перехода на один образец пистолета не произойдёт.

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«Возможно, ПЛК перейдёт к оперативным сотрудникам для скрытного ношения, а пистолет Ярыгина будет предназначаться для военнослужащих Росгвардии и ВС РФ, чтобы носить его в кобуре открыто. «Удав», как и ПЯ, может быть использован вооружёнными силами, Росгвардией, спецназом и ФСБ. Оба этих пистолета имеют увеличенную ёмкость магазина, достаточно большую убойную силу боеприпаса и могут использоваться в скоротечном ближнем бою», — считает Александр Бутырин.

По словам аналитика, раньше среди экспертов бытовало мнение, что отечественная промышленность задержалась с созданием нового пистолета для силовиков, однако сейчас в этом вопросе наметился явный прогресс.

«Прогресс совершенно однозначно есть. То же самое можно сказать и про всю стрелковую индустрию в России. Мы долгое время, ещё с 1970-х годов, отставали от западных стран по производству стрелкового оружия: это и пистолеты, и автоматическое оружие, и снайперские винтовки. Но с 2015 года мы сделали достаточно хороший рывок. Сегодня наше автоматическое и снайперское оружие вышло на совершенно новый уровень», — резюмировал специалист.