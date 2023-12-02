«Высокие баллистические качества»: как совершенствуются пистолеты для полиции и спецназа России

Силовые ведомства России получили более 10 тыс. единиц пистолета Лебедева в малогабаритной модификации. Это первый отечественный образец короткоствольного оружия в компактном классе, созданный под патрон 9×9 мм. Пистолет был разработан для нужд полиции и МЧС. Более габаритные варианты оружия МПЛ и МПЛ-1 предназначены для силовиков и спецподразделений. Помимо этого, специалисты «Калашникова» разработали для военных пистолет «Удав». По словам экспертов, усилия концерна направлены на обновление короткоствольного оружия в арсеналах правоохранителей и военнослужащих.

Ижевский механический завод (ИМЗ) поставил силовым ведомствам России более 10 тыс. единиц ПЛК — пистолета Лебедева в компактном исполнении, сообщается на сайте концерна «Калашникова.

«Ижевский механический завод приступил к серийному производству компактного пистолета Лебедева в конце прошлого года, и результаты 2023 года подтверждают, что предприятие готово выпускать ПЛК по заказу силовых ведомств в необходимых объёмах. ИМЗ обеспечен государственными контрактами по этому изделию и на 2024 год», — цитирует пресс-служба концерна управляющего директора ИМЗ Валентина Каргина.

ПЛК был разработан в инициативном порядке конструкторской группой под руководством ведущего конструктора ИМЗ Дмитрия Лебедева для нужд полиции и МЧС. Это первый отечественный образец короткоствольного оружия в компактном классе, созданный под патрон 9×19 мм.

Главными преимуществами ПЛК в «Калашникове» называют высокую надёжность «независимо от условий эксплуатации» и отличную эргономику, которая обеспечивается оптимальным углом наклона рукояти, продуманным расположением органов управления и особенностями ударно-спускового механизма.

«Компактные размеры ПЛК повышают удобство его скрытого ношения, а продублированные с двух сторон органы управления пистолетом (предохранитель, затворная задержка и кнопка извлечения магазина) позволяют эффективно использовать его как правой, так и левой руками», — говорится в материалах концерна.

Наряду с этим в компактном пистолете Лебедева возможно применение всех типов боеприпасов калибра 9×19 мм, включая «экстремально мощные патроны 7Н21-01».

Масса ПЛК без патронов составляет 720 г, общая длина — 180 мм, скорострельность — 50 выстрелов в минуту, прицельная дальность — 50 м.

Под стволом пистолета находится планка Пикатинни, приспособленная под установку фонаря, что обеспечивает эффективность всесуточного применения оружия. Открытые прицельные приспособления ПЛК оснащены контрастными вставками на мушке и целике.

«ПЛК прошёл квалификационные испытания в марте 2021 года и в октябре был принят на вооружение Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится на сайте «Калашникова».

ПЛК

© АО «Концерн «Калашников»

В беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин заявил, что ПЛК отличается удобством для скрытого ношения. По его словам, это оружие оптимально подходит оперативным сотрудникам, которым по долгу службы приходится прятать его под одеждой.

«ПЛК необходим тем сотрудникам, которым нужно обеспечивать скрытное ношение огнестрельного оружия. Это оперативники, сотрудники охраны. Насколько я могу судить, ПЛК отвечает всем современным требованиям с точки зрения баллистики, пробивной способности. ПЛК придёт на смену пистолету Макарова, который признан морально устаревшим», — пояснил Бутырин.

«Получили высокую оценку»

ПЛК — один из представителей семейства пистолета Лебедева. Летом в Росгвардии была успешно завершена опытная эксплуатация модульных модификаций МПЛ и МПЛ1.

«Пистолеты получили высокую оценку пользователей по параметрам результативности стрельбы и удобству обращения. Подтверждена возможность крепления навесного оборудования и безотказность работы на 9-мм боеприпасах 7Н21-01, 7Н21-02 и снайперских патронах повышенной точности», — сообщила в июле пресс-служба «Калашникова».

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МПЛ и МПЛ1 были разработаны в рамках опытно-конструкторской работы «Рысь» по техническому заданию Росгвардии. По информации концерна, в обоих пистолетах тщательно продумана эргономика и обеспечен солидный ресурс эксплуатации.

Оружие рассчитано на 16 патронов. Магазины к модульным модификациям имеют в тыльной части отверстия, которые необходимы для визуального контроля количества боеприпасов. Также пистолеты получили подствольную планку Пикатинни, позволяющую устанавливать тактические фонари и лазерные целеуказатели.

Модульные модификации пистолета Лебедева отличаются между собой тактико-техническими характеристиками и служебным предназначением. Так, МПЛ-1 предназначен для применения непосредственно спецподразделениями и поставляется вместе с прибором малошумной стрельбы.

Длина МПЛ-1 составляет 220 мм (с глушителем — 400 мм), масса — 815 г (с глушителем — 1,15 кг). МПЛ немного короче и легче. По сравнению с широко распространённым австрийским пистолетом Glock 17 четвёртого поколения модульный пистолет Лебедева отличается меньшим плечом отдачи.

Опытная эксплуатация МПЛ и МПЛ-1 проводилась сотрудниками СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области. Для объективной оценки спецназовцы испытывали пистолеты в различных погодных условиях и остались довольны результатами тестов.

Дмитрий Лебедев демонстрирует военнослужащему модульные пистолеты МПЛ и МПЛ-1

© АО «Концерн «Калашников»

По словам сотрудников «Булата», модульные пистолеты Лебедева имеют короткий ход и мягкий спуск, что уменьшает время до произведения первого выстрела и увеличивает скорострельность.

При этом в спецподразделении попросили внести незначительные конструктивные изменения, чтобы снизить усилия по снаряжению магазина и повысить надёжность крепления прибора малошумной стрельбы для модификации МПЛ-1.

«Максимальное соответствие изделия требованиям заказчика — наша цель, поэтому все требования и пожелания будут учтены в ходе доработки конструкции и технологии изготовления пистолетов. После внесения изменений пистолет станет ещё более надёжным и удобным в использовании оружием», — отметил Дмитрий Лебедев.

Как заявили в концерне, большинство предложений спецназовцев будут реализованы в текущем году, наиболее трудоёмкие — до апреля 2024 года.

Александр Бутырин отметил, что в последние годы концерн «Калашников» провёл масштабную конструкторскую работу с целью обновления короткоствольного оружия подразделений силовых ведомств РФ.

«Модульные пистолеты Лебедева оснащаются увеличенным магазином. У них улучшенная эргономика, специальное приспособление для крепежа дополнительного оборудования. Пистолеты находятся в стадии доработки, но, на мой взгляд, это штатные, рутинные мероприятия», — подчеркнул Бутырин.

«Заточен под армейские требования»

В настоящее время Ижевский механический завод осваивает серийное производство ещё одного нового короткоствольного оружия — самозарядного пистолета 6П72 «Удав», выполненного в калибре 9×21 мм. В июле Ижевский механический завод изготовил первую партию «Удава» для прохождения полного цикла испытаний «в затруднённых условиях эксплуатации».

Пистолет разработан под патрон повышенной мощности, позволяющий поражать противника в средствах бронезащиты. Данный боеприпас даёт «Удаву» огневое преимущество перед существующими образцами, включая пистолеты Макарова, Ярыгина и другие.

Пистолет «Удав»

© АО «Концерн «Калашников»

«Одними из новинок стали патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости. Кроме того, контролировать расход патронов владельцу 6П72 поможет запатентованный указатель их количества, располагаемый в магазине», — сообщается на сайте «Калашникова».

В специальной комплектации «Удав» поставляется вместе с прибором бесшумной стрельбы. Кожух глушителя 6П72 изготовлен из углеволоконного материала (карбона), что позволило значительно снизить его массу. Изделие имеет «сменный теплопоглощающий элемент, за счёт которого обеспечивается низкий уровень звука при стрельбе».

«Новый пистолет хорошо лежит в руке, подходит и для правшей, и для левшей. Также он получил универсальную планку Пикатинни, на неё крепится лазерный целеуказатель или фонарь», — говорится в материалах концерна.

Длина «Удава» составляет 206 мм, масса без патронов — 780 г, вместимость магазина — 18 патронов. Пистолет предназначен для поражения живой силы на дальности до 100 м, в том числе в бронежилетах 2-го класса защиты (Бр2).

Как утверждает разработчик, в «Удав» было внедрено несколько технических решений, которые обеспечили ему преимущества по сравнению с такими зарубежными «одноклассниками», как Glock, Walther или Colt.

В комментарии RT военный эксперт Максим Попенкер заявил, что по ряду характеристик «Удав» действительно превосходит отечественные и западные образцы. Он называет 6П72 одним из самых мощных пистолетов в мире.

«Удав» обладает высокими баллистическими качествами. Его патроны способны преодолевать бронежилеты Бр2 и элементы защиты, изготовленные из cверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)», — сказал Попенкер.

Эксперт считает «Удав» эффективным оружием для боя на ближних дистанциях. С точки зрения Попенкера, 6П72 востребован не только у силовиков, но и у военнослужащих ВС РФ.

«В большей мере «Удав» заточен под армейские требования, в том числе для применения спецподразделениями ВС РФ, которым часто требуется пистолет с глушителем и со специальными бесшумными патронами. В целом «Удав» будет востребован там, где нужна большая мощность пистолета по сравнению с пистолетом Ярыгина», — подытожил Попенкер.