«Самый компактный детектор»: разработчики «Булата» — о возможностях портативного обнаружителя БПЛА

Компания 3mx обновит портативный детектор БПЛА «Булат» до четвёртой версии в соответствии с пожеланиями бойцов в зоне СВО, рассказал RT директор по развитию предприятия Сергей Шандобыло. Это устройство предназначено для обнаружения и определения типа БПЛА. Максимальный радиус действия детектора — 1,5 км. По словам Шандобыло, на рынке это самый компактный аппарат в своём классе. Компания уже отправила в российские войска более 3 тыс. «Булатов». Аналитики отмечают, что подобные устройства нужны для быстрой и точной идентификации беспилотников в зоне боевых действий.

Разработчики портативного детектора БПЛА «Булат» работают над обновлением аппарата до четвёртой версии в соответствии с пожеланиями бойцов в зоне СВО, рассказал RT директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

«Отзывы (бойцов на фронте. — RT) только положительные. Есть и замечания — различные аспекты, которые нас просят доработать. Многое мы уже сделали и реализовали в третьей версии. Сейчас работаем над четвёртой версией «Булата», в которой будут учтены другие замечания. К любому оборудованию есть замечания, мы на них реагируем и исправляем в следующих версиях», — отметил представитель 3mx.

По его словам, «Булат» отличается от аналогов небольшими размерами.

«Это самый компактный детектор на рынке. Он выполнен в корпусе от рации, что позволяет его переносить бойцу. Аппарат может определять БПЛА таких марок, как DJI, Autel, а также различные FPV-дроны», — рассказал Шандобыло.

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Эксперт добавил, что сейчас на определённой компонентной базе в частном порядке могут производиться типы дронов, которые не относятся к уже известным моделям. Для обнаружения подобных устройств компания использует базу данных различных универсальных частот, которые определяются детектором как «неизвестные БПЛА».

Собеседник RT сообщил, что «Булат» уже прошёл апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ.

«Там он получил высокую оценку. Замечания были к охватываемому диапазону частот. Это мы учли путём разработки дополнительного модуля к детектору дронов — он позволяет охватывать больший диапазон. В четвёртой версии детектор будет обходиться уже без дополнительного модуля», — резюмировал директор по развитию 3mx.

Отслеживание дронов-камикадзе

Как отмечается на сайте 3mx, детектор «Булат» предназначен для обнаружения и идентификации «самых популярных» моделей БПЛА. С помощью всенаправленной антенны он сканирует радиочастотный спектр на 360 градусов. Дальность обнаружения зависит от условий применения: в открытом поле этот показатель — 1,5 км, в лесу или городе — 600—800 м. При этом «Булат» работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир.

Вес устройства — 285 г при габаритах 120 × 60 × 34 мм. Детектор может работать при температурах от -20 °С до +60 °С.

Портативный детектор БПЛА «Булат»

© 3mx

Согласно материалам 3mx, бойцы могут настраивать устройство под свои нужды. В частности, при необходимости «Булат» может работать в режиме обнаружения только FPV-дронов-камикадзе. Это нужно, например, когда в зоне действия аппарата летает множество других беспилотников, поясняют в компании.

«У нас есть режим FPV, он отключает детекцию беспилотников DJI и Autel и оставляет только отслеживание дронов-камикадзе, которые управляются от первого лица», — сообщили ТАСС разработчики.

Управление функциями детектора осуществляется через меню, которое открывается зажатием двух кнопок на боковой панели устройства.

«Булат» уже прошёл несколько модернизаций. Сечас компания предлагает заказчикам третью версию прибора. К её достоинствам относят переработанную схемотехнику, новое программное обеспечение, отображение на экране типа БПЛА, времени последней детекции и обнаруженной частоты, ряд других небольших улучшений.

В комплект поставки входят две съёмные антенны, блок питания, зарядная станция, клипса-держатель и два литиевых аккумулятора ёмкостью 9200 мВт·ч (обеспечивает автономную работу до 5 ч).

Ранее в 3mx сообщили ТАСС, что компания отгрузила в российские войска более 3 тыс. «Булатов» и готова наращивать объёмы поставок.

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«Сейчас нами отгружено в зону СВО уже примерно 3 тыс. детекторов для российских военных — это очень мало. Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например армии, в 20 тыс. единиц. Мы готовы обеспечить это количество», — сообщили на предприятии.

В компании добавили, что на фоне увеличения числа задач у фирмы растёт и потребность в кадрах.

«Мы ищем схемотехников, программистов встраиваемого и прикладного программного обеспечения и, конечно, конструкторов», — рассказали представители 3mx.

Стоит отметить, что 3mx предлагает заказчикам и различные системы подавления БПЛА. Так, комплекс по борьбе с FPV-дронами «Сания» уже был опробован в зоне СВО — в январе этого года Минобороны РФ обнародовало видео боевой работы российского танка Т-80БВМ, оснащённого этой системой.

«Антидроновая система «Сания» предназначена для погашения сигнала дронов... Активируется при появлении в районе видимости дрона. Система включается и в радиусе 400 м начинает глушить сигнал. Теряется полностью видимость и связь дрона с оператором», — рассказал тогда один из танкистов.

«Научно-конструкторская мысль работает»

По словам аналитиков, аппараты, подобные «Булату», сегодня востребованы в зоне СВО.

«Такой аппарат нужен для того, чтобы бойцы могли быстро и точно определять, с какими БПЛА они имеют дело на поле боя», — сказал в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

Специалисты полагают, что «Булаты» можно использовать в качестве дополнения к средствам подавления БПЛА, например антидроновым ружьям, широкая номенклатура которых сейчас выпускается российскими производителями. Среди них — ЛПД-80, комплекс РЭБ «Ступор», «Силок», REX-1 и другие устройства. Производит такие аппараты и 3mx — например, портативный подавитель БПЛА «Айрат 100».

Военнослужащий инженерных войск ВС РФ

РИА Новости

© Максим Блинов

«Процесс борьбы с беспилотниками состоит из двух стадий — обнаружение и уничтожение либо, как вариант, — захват. В любом случае дроны нужно сначала обнаружить и определить их тип. Определение типа — это уже половина успеха. После этого задействуются различные средства радиоэлектронной борьбы или же осуществляется кинетическое воздействие», — пояснил Иван Коновалов.

По мнению обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, увеличение количества средств обнаружения дронов пойдёт на пользу Вооружённым силам РФ.

«Чем больше становится сейчас боевых ударных дронов в небе, тем важнее командованию вовремя считывать направление их полёта. Чем быстрее удастся обнаружить беспилотник, тем эффективнее можно будет его поразить. Промедление может привести к большим потерям. Поэтому в войсках есть целый «пасьянс» из мобильных способов обнаружения БПЛА. Эти данные отмечаются на радарах РЭБ, существуют также оптические, спутниковые и авиационные средства обнаружения», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Аналитик добавил, что детекторы БПЛА выполняют роль сигнальщиков и наводчиков.

«Они первые посылают сигналы о нахождении объектов, а затем это всё попадает на интерактивную карту боевых действий, после чего выбирается средство поражения», — пояснил специалист.

Виктор Баранец также позитивно оценивает активность российских предприятий, которые оперативно налаживают производство нужного фронту оборудования.

«В начале СВО мы очень серьёзно недооценили значимость беспилотников, которых с каждым днём на поле боя становится всё больше и больше. Дрон — это главная головная боль для обеих сторон конфликта. Так что сегодня на поле боя востребовано всё, что помогает побеждать. В этих условиях наша научно-конструкторская мысль работает стахановскими темпами, чтобы решать все эти проблемы», — резюмировал эксперт.