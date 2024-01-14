На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания»
Как рассказали в ведомстве, «Сания» — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.
Уточняется, что комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка.
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