На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания»

В Минобороны России заявили, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на танках ВС России в зоне проведения СВО на Украине.

Как рассказали в ведомстве, «Сания» — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

Уточняется, что комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка.

Так, в ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины у населённого пункта Первомайское.

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