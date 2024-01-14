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На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания»

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В Минобороны России заявили, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на танках ВС России в зоне проведения СВО на Украине.

Как рассказали в ведомстве, «Сания» — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

Уточняется, что комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка.

Так, в ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины у населённого пункта Первомайское.

Ранее глава КТРВ Борис Обносов заявил, что АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в пять раз нарастило производство самых востребованных высокоточных средств поражения.

11 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.

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