RT в Telegram
Подпишись

КТРВ нарастила производство востребованных высокоточных боеприпасов в пять раз

Короткая ссылка
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в пять раз нарастило производство самых востребованных высокоточных средств поражения, заявил глава КТРВ Борис Обносов.
КТРВ нарастила производство востребованных высокоточных боеприпасов в пять раз
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала спецоперации объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз», — сообщили в Минобороны России.

Обносов подчеркнул, что увеличения производства удалось достичь за счёт расширения и модернизации производства, а также перехода на рабочий график формата 24/7.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.

Президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.

10 января в «Ростехе» сообщили, что новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, серийное производство боеприпаса стартует в текущем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить