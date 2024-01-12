КТРВ нарастила производство востребованных высокоточных боеприпасов в пять раз

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в пять раз нарастило производство самых востребованных высокоточных средств поражения, заявил глава КТРВ Борис Обносов.

«Предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала спецоперации объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз», — сообщили в Минобороны России.

Обносов подчеркнул, что увеличения производства удалось достичь за счёт расширения и модернизации производства, а также перехода на рабочий график формата 24/7.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.

Президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.

10 января в «Ростехе» сообщили, что новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, серийное производство боеприпаса стартует в текущем году.