Медведев провёл заседание группы ВПК по контролю за производством вооружения

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу поблагодарить всех ещё раз за чёткую и слаженную работу в прошлом году», — сказал Медведев.

Он отметил, что в 2023 году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.

10 января в «Ростехе» сообщили, что новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, серийное производство боеприпаса стартует в текущем году.