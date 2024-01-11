Медведев провёл заседание группы ВПК по контролю за производством вооружения
- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Хочу поблагодарить всех ещё раз за чёткую и слаженную работу в прошлом году», — сказал Медведев.
Он отметил, что в 2023 году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения.
Ранее президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.
10 января в «Ростехе» сообщили, что новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, серийное производство боеприпаса стартует в текущем году.