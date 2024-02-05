«Опыт СВО оказался бесценным»: директор фабрики — о разработке огнестойкой одежды для бойцов подразделения «Тигр»

Военная экипировка с инфракрасной ремиссией прошла успешную проверку в зоне СВО. Об этом в интервью RT сообщила генеральный директор «Лесозаводского промкомбината — Пошив» Александра Павкина. По её словам, такая одежда позволяет скрыть военнослужащих от приборов ночного видения. Расположенное в Приморском крае предприятие специализируется на производстве экипировки для бойцов добровольческого подразделения «Тигр», воюющих в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В ближайших планах комбината — развернуть выпуск линейки огнестойкой одежды для экипажей танков и БМП.

— Как появилось ваше предприятие и когда оно начало выпускать одежду для военнослужащих?

— Комбинат был создан после Великой Отечественной войны на базе артелей, которые трудились в нашем небольшом городе Лесозаводске, расположенном между Владивостоком и Хабаровском. Постепенно ассортимент расширялся. В советское время предприятие освоило пошив одежды для нужд МВД и иногда выпускало форму для вооружённых сил. Поставки шли на Камчатку, Сахалин, в Магадан, Хабаровский край. С 1997 года многие приморские фабрики, в том числе и наша, стали изготавливать одежду для южнокорейских марок, которые привезли к нам своё оборудование и ткани.

Серийное производство комплектов военной формы было запущено после начала СВО. Сейчас на предприятии заняты около 40 сотрудников, и все они так или иначе связаны с изготовлением экипировки для военных. Конструктор разрабатывает одежду, технолог внедряет её в производственный процесс, лаборанты проверяют качество моделей, менеджеры ищут сырьё и фурнитуру, а швеи и закройщики замыкают этот процесс.

Для пошива изделий для бойцов СВО используем особенное сырьё с инфракрасной ремиссией. К сожалению, в России мало фабрик, которые изготавливают ткань нужного окраса и плотности. Поэтому пока сотрудничаем как с отечественными, так и с китайскими поставщиками. Последние обеспечивают нас кордурой (плотная нейлоновая ткань. — RT).

Элементы экипировки, созданные Лесозаводским промкомбинатом

© «Лесозаводский промкомбинат — Пошив»

Однако у меня есть уверенность, что в ближайшие годы сырьё получится импортозаместить. В декабре 2023 года я была в Москве на выставке в Экспоцентре, где был представлен ряд предприятий, которые начинают выпускать качественные ткани, велькро (текстильная застёжка. — RT), стропы и фурнитуру, не уступающие по качеству импортным аналогам.

Также по теме «Выдерживает попадание бронебойных боеприпасов»: разработчик — о возможностях бронесистемы «Оберег» В 2024 году объём производства бронесистемы «Оберег» увеличится в несколько раз по сравнению с уходящим годом. Об этом в интервью RT...

В сентябре прошлого года образцы экипировки и техники, выпущенной Лесозаводским промкомбинатом, были продемонстрированы во Владивостоке на ВЭФ-2023. Наши изделия и другую продукцию приморских предприятий осмотрел губернатор Приморья Олег Кожемяко и показал её северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

В декабре предприятие получило общественно-деловую премию «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Новаторство». Мероприятие было организовано при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.

— Отличаются ли технологии пошива военной одежды от обычной?

— Конечно. Экипировка создаётся для применения в сложных климатических условиях, она способна выдерживать сильные нагрузки, не боится дождя, снега, мороза.

Изделия для военнослужащих требуют специфических материалов и пошива высокого качества. Например, мы используем специальную армированную нитку, которая отличается высочайшей прочностью. Подбираем ткань, которая не промокает, не продувается, защищена от разрывов и стирания.

В качестве утеплителя мы выбрали слайтекс, который закупается в Новосибирске. Этот материал гораздо крепче и легче синтепона. Кроме того, он дышит и не промокает. Наша фабрика тщательно продумывает крой. Это позволяет изготавливать вещи, которые обеспечивают комфорт и удобство при большой физической активности и длительной носке.

— Для каких подразделений комбинат шьёт форму и сколько наименований в вашей линейке?

— Наша фабрика производит экипировку строго по техническим заданиям от заказчика — правительства Приморья, которое обеспечивает формой, снаряжением, связью и спецтехникой гордость края — добровольческий батальон «Тигр». Наши земляки служат в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и вместе с морпехами выполняют боевые задачи в зоне СВО. Отряд курирует губернатор Олег Кожемяко.

Для добровольцев мы в основном изготавливаем верхнюю одежду в наиболее востребованной на передовой расцветке — мох. Также в нашей линейке есть летнее и демисезонное нательное бельё, спортивные костюмы из флиса, шапки и балаклавы под каски, шарфы-трубы. Всего около 15 наименований, которых хватит, чтобы полностью обмундировать бойца в любое время года. Помимо этого, мы производим снаряжение — разгрузочные пояса, всевозможные подсумки, аптечки, плащ-палатки, тактические рюкзаки, армейские баулы.

Подсумки, изготовленные Лесозаводским промкомбинатом

© «Лесозаводский промкомбинат-Пошив»

— Насколько мне известно, главная особенность вашей военной формы — инфракрасная ремиссия, благодаря которой бойцов не обнаруживают приборы ночного видения. Расскажите подробнее об этой технологии.

— ИК-ремиссию обеспечивает пропитка со специальными пигментами, которая отражает инфракрасные лучи и таким образом повторяет рисунок камуфляжа. Если посмотреть в прибор ночного видения на человека в обычной одежде, то он даже в кромешной темноте будет светиться белым.

Боец в форме, обработанной защитным раствором, станет невидим для тепловизоров, если, конечно, его камуфляж сливается с окружающей местностью. Поэтому мы и производим экипировку в моховой расцветке, которая подходит для пейзажа, преобладающего в зоне СВО.

Хорошая маскировка — это залог успешных боевых действий, и, когда наш заказчик попросил разработать такую форму, мне пришлось досконально изучить технологию производства ткани с инфракрасной ремиссией.

Как оказалось, отражающий раствор следует наносить на ткань только при её окраске. Увы, в России есть дельцы, которые пытаются навязать свои услуги и пропитывают уже готовую для пошива ткань или форму. Но после первой стирки или намокания раствор смоется, и эффект «невидимки» пропадёт. Это может привести к трагическим последствиям для бойца, не подозревающего, что он уже не защищён от приборов ночного видения.

— Как проходят испытания экипировки с ИК-ремиссией перед поставкой на фронт?

— Комбинат работает по контракту с Министерством по делам гражданской обороны и ЧС Приморья, а экипировку испытывают сами бойцы «Тигра» на военном полигоне в нашем крае. У нас очень требовательный заказчик, и ни одна модель из ассортимента не уходит в серийное производство без его одобрения и необходимых доработок.

Форма с ИК-ремиссией прошла проверку в зоне СВО и отлично себя показала. Об этом говорят не только в добровольческом отряде, но и мобилизованные ребята из Лесозаводска, ушедшие на фронт в нашей экипировке. Они просят, чтобы одежду для них и их боевых товарищей комбинат дополнительно отправлял напрямую в зону СВО. Пока у нас нет такой возможности, поскольку почти все наши мощности работают на «Тигр», но будем стараться развивать производство и помогать землякам.

— Можете сравнить современную российскую и натовскую военные формы? Используется ли в западных образцах ИК-ремиссия?

— ИК-ремиссия присутствует в западной экипировке. Вряд ли натовская одежда хуже по качеству материала и кроя. Но если всё-таки сравнивать, то в пользу России играет то обстоятельство, что её швейная промышленность стремится максимально адаптировать свою продукцию под рекомендации военнослужащих. В этом плане отечественная экипировка лучше приспособлена под природно-климатические условия новых территорий и под суровую реальность боевых действий. Однозначно можно утверждать, что опыт СВО оказался бесценным для швейной отрасли РФ.

Добровольцы подразделения «Тигр»

© Иван Дякин /Правительство Приморского края

— Сколько комплектов формы с ИК-ремиссией вы уже поставили на фронт? Поддерживают ли вас местные власти?

— Мы начали серийный пошив экипировки с ИК-ремиссией осенью 2023 года и с сентября по декабрь выпустили 2 тыс. единиц одежды. За этот период бойцы «Тигра» получили ещё 2,5 тыс. плащ-палаток, подсумков, аптечек и другой амуниции. Пошив качественной военной формы — сложный процесс и занимает много времени, а запрос на неё растёт. Чтобы ускорить темп, в этом году мы закупим новое автоматическое оборудование, на котором будет работать оператор. Это позволит увеличить объёмы выпускаемой продукции, сохранив высокое качество.

Власти региона поддерживают нас, помогают в решении насущных проблем. В конце прошлого года глава региона приезжал на наше предприятие в Лесозаводске. Было видно, насколько глубоко Олег Кожемяко погружён в вопросы, связанные с военной экипировкой бойцов «Тигра».

Также по теме «Прорывать наиболее сложные участки обороны»: как проходит подготовка штурмовых групп ВС РФ Министерство обороны России продемонстрировало кадры подготовки штурмовых подразделений на одном из полигонов Донбасса. В ходе занятий...

Если говорить в целом об отрасли, то лёгкая промышленность Приморья пошла в рост, причём этот процесс начался ещё до СВО. В 2021 году правительство края вместе с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Минэкономразвития России запустили проект «Киберателье и креативные индустрии Приморья», который теперь называется «М.А.К.И. Приморья».

В рамках проекта я получила грант — 1 млн рублей. На эти деньги для предприятия были закуплены оборудование и учебные материалы.

В прошлом году комбинат стал одним из победителей конкурса «Марки — символы Приморья» и получил сертификат на покупку оборудования на 2 млн рублей. Вложив ещё столько же, мы приобрели комплекс для открытия новой линии производства. Благодаря вниманию к нашей отрасли мы с коллегами поверили в свои силы и смогли модернизировать производственную базу.

Добровольцы батальона «Тигр» (в центре — губернатор Приморья Олег Кожемяко)

© Правительство Приморского края

— Какие новинки военной амуниции планируете выпустить в 2024 году?

— На сегодняшний день мы разработали линейку армейской одежды, которая не горит и не плавится при контакте с открытым огнём или жидким металлом. Речь идёт о нательном белье, изготовленном из антистатического трикотажа со специальной пропиткой. Оно защитит в первую очередь экипажи танков и БМП, попавших под обстрел.

Огнестойкие футболки с длинным рукавом и кальсоны не воспламенятся и защитят кожу от ожогов, а у бойцов будет время, чтобы выпрыгнуть наружу и скинуть с себя слой загоревшейся верхней одежды. Сейчас мы ожидаем поставку оборудования, на котором начнём серийное производство летнего, демисезонного и зимнего нательного огнеупорного белья. Оно стартует в феврале. Прежде всего одежду получат бойцы «Тигра».

До конца 2024 года мы планируем разработать и верхнюю одежду с огнестойкой пропиткой. Она должна быть лёгкой и удобной и не напоминать при этом брезент, который для своей формы используют пожарные. Все три слоя должны обеспечивать бойцов теплом и комфортом, но при этом иметь высокую огнестойкость.