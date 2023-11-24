Российские снайперы уничтожили почти батальон военнослужащих ВСУ под Угледаром
Снайперы ТОФ под Угледаром с февраля уничтожили почти батальон противника
- РИА Новости
В оборонном ведомстве уточнили, что на счету группы тяжёлых снайперов уже сотни поражённых целей — «почти целый вражеский батальон».
Помимо этого за последние несколько дней отряд оказал поддержку штурмовым подразделениям при взятии лесополосы в районе Никольского.
Ранее сообщалось, что российские снайперы уничтожают живую силу ВСУ в районе Артёмовска.