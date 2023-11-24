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Российские снайперы уничтожили почти батальон военнослужащих ВСУ под Угледаром

Снайперы ТОФ под Угледаром с февраля уничтожили почти батальон противника

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Бойцы отряда тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поддерживают огнём штурмовые группы морпехов под Угледаром. С февраля по ноябрь они уничтожили почти батальон военнослужащих ВСУ, сообщили в МО России.
Российские снайперы уничтожили почти батальон военнослужащих ВСУ под Угледаром
  • РИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что на счету группы тяжёлых снайперов уже сотни поражённых целей — «почти целый вражеский батальон».

Помимо этого за последние несколько дней отряд оказал поддержку штурмовым подразделениям при взятии лесополосы в районе Никольского.

Ранее сообщалось, что российские снайперы уничтожают живую силу ВСУ в районе Артёмовска.

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