Российские снайперы уничтожили почти батальон военнослужащих ВСУ под Угледаром

Снайперы ТОФ под Угледаром с февраля уничтожили почти батальон противника

Бойцы отряда тяжёлых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поддерживают огнём штурмовые группы морпехов под Угледаром. С февраля по ноябрь они уничтожили почти батальон военнослужащих ВСУ, сообщили в МО России.

РИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что на счету группы тяжёлых снайперов уже сотни поражённых целей — «почти целый вражеский батальон». Помимо этого за последние несколько дней отряд оказал поддержку штурмовым подразделениям при взятии лесополосы в районе Никольского. Ранее сообщалось, что российские снайперы уничтожают живую силу ВСУ в районе Артёмовска.