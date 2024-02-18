«Исключаются риски человеческих потерь»: директор НИИ робототехники — о системах управления БПЛА

В России создана первая отечественная система управления самоорганизующейся группировки БПЛА. Об этом в интервью RT сообщил директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов. По его словам, в ходе испытаний дроны самостоятельно обнаружили «объект интереса», определили его координаты и выполнили «некоторые действия». Также специалисты НИИ разработали систему группового управления наземными робототехническими комплексами массой 4-5 т. Как полагает Пшихопов, дальнейшая автономизация БПЛА и наземных безэкипажных машин способна существенно сократить цикл между обнаружением и поражением целей.

— Над какими проектами в сфере робототехники сейчас работает НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета?

— Наш НИИ специализируется на создании систем управления автономными роботизированными платформами и системами группового управления для них.

На сегодняшний день к безусловным достижениям института можно отнести как минимум два события.

Первое — разработка и испытание первой в России системы управления самоорганизующейся группировки БПЛА. Такие беспилотники продемонстрировали способность без участия оператора находить «объект интереса», определять его координаты и выполнять с ним некоторые действия.

Второе — работы над системой группового управления наземными робототехническими комплексами (РТК) массой 4-5 т. Проект был реализован при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ). Во время тестирования системы роботизированные платформы самостоятельно решали разнообразные задачи в неопределённой, то есть некартографированной, среде.

— Как удалось достичь таких результатов и в чём их практическая ценность?

— В основе системы управления автономными роботизированными средствами или БПЛА лежит принцип комплексирования. Он объединяет различные методы и подходы в единое функциональное целое. Благодаря этому получается наиболее оптимально использовать достоинства применяемых технических решений и серьёзно нивелировать имеющиеся у них издержки. Например, для обработки изображений мы используем нейросеть, а когда требуется принимать управленческие решения, то применяются аналитические и эмпирические алгоритмы управления сложными системами.

Ещё одной непростой задачей, которую в целом удалось решить, стала навигация. Ведь если робот или БПЛА не понимает своего местоположения, то, соответственно, не способен выполнять какой-либо функционал и уж тем более взаимодействовать с другими техническими средствами или людьми.

РТК «Маркер» со средствами обнаружения и поражения целей противника

© НПО "Андроидная техника"

Эта задача была решена благодаря интеграции различных способов навигации. Один из них — это система корреляционной экстремальной навигации, в разработке которой участвовала компания «Кронштадт». РТК или беспилотники, которыми управляет наша система, «понимают», где они находятся и куда двигаются.

На практике внедрение автономных систем управления позволит безэкипажной технике выполнять почти весь назначенный функционал без участия оператора. Таким образом полностью исключаются риски человеческих потерь, повышается информационная осведомлённость и кратно сокращается временной цикл между обнаружением, определением координат и поражением цели.

Получив подобные технологии, армия будет обладать значительным преимуществом на поле боя — по крайней мере, если говорить про конфликт с применением конвенциональных (обычных) вооружений.

Первостепенная задача здесь — максимально исключить человека из контура боевого управления. Опыт современных вооружённых конфликтов подсказывает необходимость кардинально повысить автоматизацию процессов управления и минимизировать число звеньев, через которые проходят информация и команды.

Иными словами, чем меньше будет структур (а в них как раз работают люди), которые оценивают полученные данные и принимают решения, тем быстрее будет реализовываться цикл «обнаружение — поражение цели».

На примере СВО уместно сделать вывод о том, что такие технологии позволили бы ВС РФ без особых рисков минировать и разминировать местность, вести эффективную контрбатарейную борьбу, быстрее выявлять местоположение противника и наводить средства поражения, в том числе ударные БПЛА, а также облегчить штурмовые действия.

Напомню, что в настоящее время в нашей армии, как и в войсках других стран, БПЛА и наземные платформы, которые принято называть роботами, управляются дистанционно.

Подобные изделия стали хорошими помощниками в разведке, в ударах по отдельным целям, в эвакуации раненых, транспортировке боекомплекта и провизии. Почти все дистанционно управляемые средства постоянно совершенствуются — разработчики расширяют функционал, улучшают помехозащищённость связи и навигации. Также мы видим, насколько активно российские умельцы экспериментируют с тем, чтобы «научить» РТК и дроны стрелять из оружия, которым пользуются сейчас пехотинцы.

Очевидно, что количество дистанционно управляемых РТК и беспилотников будет только расти. Вместе с тем не стоит забывать, что едва ли не каждой безэкипажной платформе требуется оператор, причём достаточно квалифицированный. На подготовку такого большого числа кадров — речь может идти о десятках тысяч военнослужащих — потребуются немалые ресурсы.

Кроме того, на линии боевого соприкосновения все операторы в той или иной степени будут уязвимы для радиотехнической разведки (РЭР) противника. Я не думаю, что оператор дрона или РТК станут столь же опасными профессиями, как штурмовик или снайпер. Однако противник однозначно активизирует усилия для охоты за неосторожными новичками и мастеровитыми пилотами. Скажу больше: это уже происходит в зоне СВО.

Военнослужащий ВС РФ с БПЛА коптерного типа

РИА Новости

© Евгений Биятов

Мы никогда не должны забывать про пресловутый человеческий фактор. Даже высококвалифицированный специалист — это априори менее надёжная функциональная единица, чем качественно изготовленная машина.

Если тенденция насыщения дистанционно управляемыми средствами сохранится, то достаточно скоро мы исчерпаем ресурс боевого применения наземных и воздушных платформ. И тогда как раз потребуется внедрять системы автономного управления хотя бы одни-двумя безэкипажными изделиями.

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— Неужели дистанционно управляемая техника и экипажные наземные машины столь неэффективны и не будут нужны в дальнейшем?

— Конечно, это не так. Дистанционно управляемые и экипажные машины никуда не уйдут. Корректнее говорить о том, что их роль станет менее значимой. К тому же процесс создания настоящих роботов не будет быстрым.

Приведу такой пример. В сжатые сроки российские предприятия разработали достаточно много безэкипажных гусеничных и колёсных платформ по эвакуации раненых.

Управление ими осуществляется дистанционно и гипотетически может быть нарушено средствами РЭБ. Тем не менее их применение всё равно целесообразно, особенно когда место, где находится пострадавший боец, простреливается противником. Сами машины относительно дёшевы, и их не очень жалко потерять. Такие средства транспортировки однозначно полезны, и более совершенной альтернативы им пока нет.

Коллектив нашего НИИ и мои коллеги из других структур также прекрасно понимают, что ещё долго не будет достойных роботизированных альтернатив танкам, бронемашинам, самоходным артиллерийским установкам и РСЗО. Вместе с тем уже в ближайшей перспективе можно создавать вполне эффективные автономные БПЛА, небольшие разведывательные и ударные наземные роботизированные платформы и инженерную технику.

— Насколько автономные системы управления будут устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)?

— Чтобы точно ответить на этот вопрос, необходимо провести ещё немало исследований и испытаний. Многое зависит и от того, какие конкретно средства РЭБ будут применяться противником. Например, по опыту СВО мы можем судить о том, что крупногабаритные комплексы на линии боевого соприкосновения используются нечасто. Они заметны для РЭР и потому в основном развёртываются для прикрытия тыловых объектов.

Стрельба из артиллерийской системы «Гиацинт-С» ВС РФ в зоне СВО

РИА Новости

© Евгений Биятов

Непосредственно на передовой массово эксплуатируется так называемый окопный РЭБ. Это малогабаритные станции постановки помех и антидроновые ружья. Данные средства работают непостоянно, потому что расходуют много энергии и к тому же не всегда эффективны, так как мы и неприятель регулярно меняем частоты управления БПЛА, используем метод ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты. — RT), инерциальную навигацию и другие способы защиты каналов управления.

На текущий момент «окопный РЭБ» немного проигрывает в битве с дронами, особенно с теми, с которыми оператор осуществляет минимальный объём манипуляций.

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Таким образом, автономная система будет не менее защищённой от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, хотя бы по причине незначительного обмена данными между аппаратами. От дрона к дрону или от РТК к РТК будут передаваться командные строки, атрибуты (формат кодировки информации. — RT) и иные «нетяжёлые» виды данных. Согласно расчётам нашего НИИ, воздействие средств РЭБ не станет критичным и не повлияет на устойчивость функционирования системы управления.

— Что конкретно необходимо предпринять сейчас, чтобы получить автономно управляемые БПЛА и наземные платформы?

— Принцип комплексирования, о котором я уже говорил, предполагает прогресс по четырём основным технологическим направлениям — бортовые вычислители, средства технического зрения, системы навигации и системы бортового энергообеспечения.

Чтобы успешно их развивать, нам требуется прежде всего повысить качественные параметры электронной компонентной базы (ЭКБ), создать типоряды собственных литий-ионных аккумуляторов, малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, гибридных силовых установок и электромоторов.

Сегодня не всё в этих сферах благополучно, как хотелось бы, и потому мы вынуждены опираться на импорт из дружественных стран.

Робототехнический комплекс «Маркер»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Однако я с оптимизмом смотрю на развитие отечественной военной робототехники, так как вижу заинтересованность государства и растущий энтузиазм наших инженеров. Я лично знаю немало проектов, которые способствуют повышению автономизации БПЛА и РТК. Часть из них реализуют такие предприятия, как НПО «Андроидная техника», НПО «Сатурн», Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Большую роль в поддержке важных для робототехники инициатив играет ФПИ.

— Не могли бы обозначить временные перспективы появления полностью автономных боевых изделий?