Взгляд за горизонт: как в России идёт разработка дронов-ретрансляторов

Специалисты Обуховского завода создали новый дрон-конвертоплан «Настасья», опытный образец которого представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024. Основное назначение беспилотника — ретрансляция сигнала в радиусе 100 км. По словам экспертов, разработка может применяться как для выполнения задач в гражданской сфере, так и для военных целей. В частности, «Настасья» сможет существенно увеличить радиус применения ударных и разведывательных БПЛА, пояснили аналитики.

В России создали новый дрон-конвертоплан, предназначенный для ретрансляции сигнала в радиусе 100 км, сообщили РИА Новости специалисты Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

«Создан опытный образец дрона-конвертоплана «Настасья», который имеет возможность вертикального взлёта и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолётным крылом для повышения скорости и дальности полёта. Основное назначение «Настасьи» — ретрансляция сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км», — заявил представитель завода.

По словам разработчика, дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полёта аппарата, оборудованного пятью двигателями, достигает 100 км/ч.

Опытный образец представлен на проходящей в Москве Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024. Также там будут представлены другие беспилотники, которые производятся на предприятии.

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«Есть целая линейка БПЛА, которая выпускается на сегодняшний день Обуховским заводом. Предназначены они для разных целей, в том числе и для обучения операторов дронов. В первую очередь производство концерном беспилотников было обусловлено необходимостью диверсификации производства, однако затем жизнь внесла свои коррективы. Сегодня обуховцы выпускают разные типы БПЛА — как квадрокоптеры, так и беспилотники самолётного типа. С некоторыми из них как раз можно будет ознакомиться на выставке NAIS», — заявил заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий в интервью РИА Новости.

Отечественные аналоги

Опрошенные RT эксперты отметили, что дроны-ретрансляторы могут использоваться для различных задач: для картографирования, мониторинга протяжённых объектов, например трубопроводов, железных и автомобильных дорог. Также их можно применять в военных целях, в частности для разведки на больших расстояниях. Специалисты напомнили, что в России ранее были представлены аппараты, схожие с разработкой Обуховского завода.

В ноябре 2023 года беспилотник, способный осуществлять ретрансляцию сигнала с воздуха, представили в Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре РАН. Дрон получил название «Ворон». Он может находиться в воздухе до 30 минут (у других подобных дронов этот показатель не превышает 20 минут) и способен нести 1,5—2 кг полезной нагрузки. Беспилотник может использоваться в местности, удалённой от основной телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе для проведения спасательных и поисковых работ.

«Наша разработка может использоваться для решения различных задач в сложной или труднодоступной местности. «Ворон» может оперативно увеличить зону покрытия беспроводной связи. Затем так же быстро можно вернуть дрон на базу или переместить на другую территорию, где требуется обеспечить связь», — отметил руководитель лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев.

Как пояснял ранее в интервью RT основатель конструкторского бюро «Стратим», «Ворон» может применяться для картографирования местности и построек.

Он добавил, что «Стратим» поставляет в зону СВО дроны-ретрансляторы, которые в автономном режиме обеспечивают передачу сигналов управления и функционирование видеоканала для разведчиков с камерой и FPV-аппаратов.

Автономный коптер «Ворон»

© «Стратим»

Также осенью 2023-го в зоне проведения специальной военной операции завершились испытания комплекса «Воробей», который использует ретранслятор «Облачко». Дальность полёта дрона достигает 5 км, полезная нагрузка — 2,6 кг. При этом для поддержания связи между оператором и БПЛА используются нестандартные частоты.

«Данное устройство крайне полезно на фронте, так как позволяет поддерживать управление дронами вдалеке от точки запуска. Таким образом, увеличивается дистанция их применения, повышается вероятность успешной разведки или поражения целей», — заявлял в интервью RT исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

По его словам, ретранслятор «Облачко» уже входит в арсенал военнослужащих ВС РФ в зоне СВО.

В сентябре 2023 года стало известно о беспилотнике для ретрансляции сигнала от специалистов Хабаровского радиотехнического завода. Эта модель была разработана для работы в условиях спецоперации. Как отмечал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, БПЛА — разведчик-ретранслятор сигнала и несколько видов ударных коптеров готовят к отправке в зону проведения СВО.

Продукция Хабаровского радиотехнического завода

© Сергей Кравчук

Российские военные уже успешно применяют в зоне спецоперации многофункциональные беспилотные летательные аппараты Zala. Разработанные концерном «Калашников» дроны оснащены мощным бортовым компьютером, что позволяет передавать больший объём информации во время полёта. В их базовой комплектации также присутствует ретранслятор, увеличивающий радиус применения комплекса более чем до 100 км.

По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие используют эти беспилотники для осуществления полётов на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения. Также при помощи Zala ведётся видеофиксация огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

«Идёт активное развитие»

Руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев отметил, что конструкция конвертопланов позволяет отказаться от старта БПЛА с катапульты и посадки на парашюте. А благодаря дронам-ретрансляторам беспилотники с полезной нагрузкой можно использовать на больших расстояниях.

«При управлении беспилотными комплексами и при трансляции сигнала в режиме реального времени возникает ограничение, связанное с дальностью радиогоризонта. При идеальных условиях можно достичь в лучшем случае 40—50 км. Появление дрона-ретранслятора позволяет использовать беспилотники с полезной нагрузкой (допустим, видеотехникой) на больших расстояниях, так сказать, заглядывать за горизонт», — пояснил Кондратьев в разговоре с RT.

Генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян добавил, что дроны-ретрансляторы будут очень полезны российским военным в зоне проведения СВО.

«Речь идёт о специальных задачах, которые сегодня остро стоят перед нашими вооружёнными силами. Увеличение радиуса действия разведывательных или ударных беспилотных летательных аппаратов — вот предназначение этого изделия. Есть такое понятие, как максимальная дальность полёта, а есть радиус действия, который относительно небольшой. Потому что нужно улететь, вернуться и ещё на этом удалении поработать какое-то время. Он в три-четыре раза меньше, чем максимальная дальность полёта», — сказал аналитик.

По его словам, одним из плюсов СВО стал импульс, который повлиял на развитие отечественных разработок в сфере беспилотной авиации. «Различные фирмы вкладывают деньги в развитие, в создание новых образцов. Идёт очень активное развитие. И мы становимся свидетелями этого технологического процесса», — пояснил собеседник RT.