RT в Telegram
Подпишись

В России разработали дрон-конвертоплан «Настасья»

Короткая ссылка
Обуховский завод разработал новый дрон-конвертоплан «Настасья», способный обеспечивать ретрансляцию сигнала в радиусе 100 км.
В России разработали дрон-конвертоплан «Настасья»
  • Gettyimages.ru

«Создан опытный образец дрона-конвертоплана «Настасья», который имеет возможность вертикального взлёта и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолётным крылом для повышения скорости и дальности полёта», — заявил РИА Новости представитель завода.

По его словам, «Настасья» нужна для ретрансляции сигнала, дрон может обеспечивать её до 100 км. Изделие способно нести полезную нагрузку до 3 кг, максимальная скорость полёта — 100 км/ч. Вся электроника дрона полностью отечественного производства.

Ранее сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА.

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонной промышленности страны за последние полтора года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить