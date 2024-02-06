В России разработали дрон-конвертоплан «Настасья»

Обуховский завод разработал новый дрон-конвертоплан «Настасья», способный обеспечивать ретрансляцию сигнала в радиусе 100 км.

«Создан опытный образец дрона-конвертоплана «Настасья», который имеет возможность вертикального взлёта и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолётным крылом для повышения скорости и дальности полёта», — заявил РИА Новости представитель завода.

По его словам, «Настасья» нужна для ретрансляции сигнала, дрон может обеспечивать её до 100 км. Изделие способно нести полезную нагрузку до 3 кг, максимальная скорость полёта — 100 км/ч. Вся электроника дрона полностью отечественного производства.

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