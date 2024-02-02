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Путин рассказал о новых рабочих местах в оборонной промышленности

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Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонной промышленности страны за последние 1,5 года.

«У нас к оборонно-промышленному комплексу относится 6 тыс. предприятий, на которых работает 3,5 млн человек, но если иметь в виду, что, кроме этих чисто оборонных предприятий, ещё 10 тыс. предприятий так или иначе связаны с оборонкой... только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство «Калибров» и «Искандеров» на предприятии «Алмаз-Антея» в Екатеринбурге.

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