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Шойгу проинспектировал производство «Калибров» и «Искандеров» в Екатеринбурге

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство «Калибров» и «Искандеров» на предприятии «Алмаз-Антея» в Екатеринбурге.
Шойгу проинспектировал производство «Калибров» и «Искандеров» в Екатеринбурге
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«На предприятии концерна «Алмаз-Антей» Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», — отмечается в сообщении.

Также министр проверил сборку комплексов С-300В и «Бук» на машиностроительном заводе Калинина.

Как отметил Шойгу, план по производству управляемых ракет для ЗРК вырос в два раза.

Также URA.RU со ссылкой на источник в военно-политических кругах Свердловской области сообщило, что в Екатеринбург прибыл и адмирал Николай Евменов — главком ВМФ России.

«Точная программа его визита пока неизвестна», — сказал собеседник агентства.

В начале января «Ростех» сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК «Панцирь».

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