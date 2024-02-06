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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА

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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, которая определяет координаты и анализирует дроны.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.

По его словам, многопозиционная система предполагает наличие в ней нескольких разнесённых в пространстве радиолокационных станций.

Кроме того, Савицкий уточнил, что уже начата работа по выбору конкретных мест установки нового оборудования.

Ранее в «Высокоточных комплексах» сообщили о начале испытания программно-аппаратного комплекса «Прометей» для роботизации БМП.

Также президент России Владимир Путин заявил, что свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонной промышленности страны за последние 1,5 года.

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