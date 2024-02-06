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«Рособоронэкспорт»: Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новое оружие

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Новые российские образцы оружия и военной техники получат в 2024 году разрешения на экспорт, в том числе беспилотники.

Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передаёт РИА Новости.

При этом Михеев подчеркнул, что рынок показывает высокий спрос на российскую продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения.

Ранее концерн ВКО «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА.

Также в «Высокоточных комплексах» сообщили о начале испытания программно-аппаратного комплекса «Прометей» для роботизации БМП.

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