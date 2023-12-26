«Русак», «Журавль», «Чайка»: российский разработчик — о новых ударных и разведывательных дронах для бойцов СВО

В 2024 году на испытания в зону СВО будут отправлены ударный дрон «Ласточка», обновлённый FPV-дрон «Русак», а также беспилотный комплекс «Журавль», который станет носителем коптеров-камикадзе. Об этом в интервью RT заявил основатель конструкторского бюро «Стратим». По его словам, аппараты смогут эффективно поражать пехоту и технику противника. Наряду с этим, как рассказал глава КБ, команда «Стратима» работает над внедрением помехозащищённой навигации и совершенствует собственный модуль связи «Позёмка».

— Когда «Стратим» начал разработку и поставку разведывательных и ударных дронов в зону СВО? В чём особенность продукции вашего предприятия?

— Идея запустить предприятие, которое займётся изготовлением FPV-дронов, появилась у меня летом 2022 года, когда от волонтёров стала доходить информация о дефиците беспилотников. Большое влияние на меня оказал Владлен Татарский. Я лично с ним обсуждал, чего конкретно не хватает нашим воинам.

Окончательное решение об организации КБ и производственной площадки было принято осенью 2022 года. Я начал собирать команду из тех инженеров, которых знал, а они стали подтягивать в компанию своих знакомых специалистов. КБ было названо в честь волшебной древнерусской птицы с девичьим лицом.

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Первое время «Стратим» функционировал в гаражном режиме на территории одного из оборонных НИИ. Затем, в ноябре 2022-го, я отправился в командировку «за ленточку» с военкором RT Андреем Филатовым. Был свидетелем проходившего тогда тяжёлого штурма Первомайского (населённый пункт вблизи Донецка. — RT). В ходе него мы с Филатовым помогали бойцам 9-го полка Народной милиции ДНР тем, что проводили для них разведку с коптеров.

Наряду с этим для понимания специфики современных боевых действий и особенностей применения БПЛА я учился топографии и артиллерийской разведке, изучал тактику штурмовых действий.

Так я понял, какие конкретно нужны беспилотники, какими тактико-техническими характеристиками они должны обладать, какое на них должно быть бортовое оборудование, средства связи, аппаратура машинного зрения, программное обеспечение. Первые наши аппараты можно назвать примитивными, но с каждой новой моделью они становились сложнее, технологичнее и эффективнее.

Сейчас БПЛА разработки «Стратим» хорошо вписываются в схему боевых действий, предполагающую очень короткий цикл между разведкой и поражением. Наши дроны чётко разделены по функциональному назначению (то есть на разведывательные и ударные), по массе (на лёгкие, средние и тяжёлые), по аэродинамической схеме (коптерного и самолётного типа).

Наряду с этим мы всегда поставляем дроны-ретрансляторы. Они обеспечивают передачу сигналов управления и функционирование видеоканала для разведчиков с камерой и FPV-аппаратов. Такой дрон зачастую зависает на высоте около 150 м и осуществляет ретрансляцию в автономном режиме.

Заготовки для дронов ближнего радиуса КБ «Стратим»

© «Стратим»

Естественно, мы всегда заботимся и об обеспечении безопасности операторов. Средства управления беспилотниками, которые производит «Стратим», могут располагаться в 50—100 м от позиции, где находится расчёт. Оператор со вторым пилотом при этом находятся в укрытии. Если радиотехническая разведка противника запеленгует сигналы управления, то удар придётся по средствам связи или по проводу, который протянут из укрытия.

Сегодня КБ «Стратим» имеет собственную полноценную производственную площадку, отдельное R & D (научно-исследовательское) направление, которое разрабатывает комплектующие и дополнительные модули для дронов: полётные контроллеры, а также средства связи и компьютерного зрения.

На текущем этапе важно, что наши образцы испытываются «за ленточкой».

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— Почему вы не называете своего имени, а используете позывной Оби Ван?

— Деятельность «Стратима» сильно досаждает ВСУ. Сейчас враг проигрывает, и нам известно, что его спецслужбы пытаются выслеживать российских инженеров, в том числе в сфере БПЛА-вооружений. Поэтому из соображений безопасности команда «Стратим» не раскрывает каких-либо персональных данных своих специалистов. По желанию каждый может пользоваться позывным, чтобы работать со СМИ и быть активным в соцсетях.

Я позволю себе сказать пару слов о людях, которые двигают вперёд инженерную мысль компании. Например, человек, занимающий в «Стратиме» должность главного конструктора, до СВО являлся одним из учёных, работавших над проектом Большого адронного коллайдера в Церне, а руководитель мультироторного направления работал по теме робототехники в Сколтехе.

— Вы утверждаете, что «Стратим» удалось вписать дроны в короткий цикл между разведкой и поражением цели. Поясните, как применяются ваши БПЛА на практике?

— При разработке аппаратов мы учитывали специфику применения на разных дальностях. Для работы на ближней дистанции (5—10 км) или, как говорят военные, на тактической глубине требуются разведывательные БПЛА, способные составлять так называемый ортофотоплан (ОФП). Это понятие подразумевает создание электронного плана местности посредством цифровой съёмки. В контексте СВО ортофотоплан — это не только подробная карта местности и зданий, но и места расположения позиций и огневых точек противника.

Составление ортофотоплана вблизи фронта сопряжено с большими трудностями из-за насыщенности средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — в основном антидроновыми ружьями и другими достаточно компактными глушилками, так называемым окопным РЭБом.

Автономный коптер «Ворон»

© «Стратим»

Одним из самых простых способов защиты дронов является полёт в режиме радиомолчания, когда аппараты двигаются по заранее проложенному маршруту (так называемая внутренняя навигация. — RT). В таком режиме глушилки неприятеля редко улавливают сигнатуры БПЛА, но даже если такое произойдёт, то дрон не будет посажен и благополучно вернётся домой.

Всем вышеуказанным требованиям соответствуют наши разведчики. Первым на составление ортофотоплана вылетает автономный коптер «Ворон». Высота полёта аппарата может достигать 500 м, время выполнения задания — до 30 минут. Аппарат достаточно манёвренный и способен развивать скорость свыше 40 км/ч. «Ворон» необходим для картографирования местности и построек.

Вторым в небо поднимается «Воробей», выполняющий по большому счёту функционал четырёхвинтового коптера Mavic. Он имеет все преимущества китайского аналога, но, в отличие от него, не требует перепрошивки — пользователь может самостоятельно настроить его под свои задачи. Главный инструмент «Воробья» — камера с шестикратным зумом. Как правило, её вполне достаточно, чтобы разглядеть позиции врага.

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На поражение целей, расположенных в тактической глубине огневых точек, пехоты в укрытиях и бронетехники, вылетают беспилотники-камикадзе. Это семейство лёгких ударных дронов «Щегол», которое способно нести боевую нагрузку массой до 2 кг, и беспилотники «Русак» с полезной нагрузкой 3 кг, которые являются носителями кумулятивных боеприпасов от РПГ-7. Также эти БПЛА могут оснащаться термобарическим снарядом ТБГ-7В, который предназначен для эффективного поражения живой силы в укрытиях. Чаще всего на них подвешиваются кумулятивные гранаты.

Для сброса ВОГов (выстрелы осколочные гранатомётные. — RT) команда «Стратима» разработала и поставляет в зону СВО бомбардировщик «Голубь» с барабаном (револьверной пусковой установкой. — RT) на 12 гранатомётных выстрелов. Этот бомбер эффективен для работы по наступающей или находящейся в полевых, плохо оборудованных укреплениях пехоте.

Сейчас «Русак» находится в процессе модернизации. В 2024 году его обновлённая версия получит возможность наносить удар даже по движущейся цели благодаря автопилоту на конечном участке полёта. Если говорить точнее, то на FPV-дроне появятся средства самонаведения, которые будут запускаться за 500 м до подлёта к цели. Усовершенствованный «Русак» облегчит работу оператора и сделает её более безопасной.

На средней дистанции, которую можно определить как 10—40 км, мы предлагаем использовать наши дроны самолётного типа вертикального взлёта и посадки, выполненные по схеме «тейлситтер» («летающее крыло» с вертолётной концепцией воздушных винтов. — RT). У таких беспилотников взлёт происходит с небольшой площадки по коптерному типу, и далее он переходит в горизонтальный полёт.

FPV-дрон «Русак»

© «Стратим»

Какие объекты располагаются на средней дистанции? Прежде всего это РСЗО, ствольная артиллерия, то есть эта дистанция важна с точки зрения контрбатарейной борьбы. Также расстояние до 40 км используется для расположения бронетехники, складов и пехоты, которая должна заменять тех бойцов, которые находятся в окопах, непосредственно на передовой. Удары по живой силе на средней дистанции способны сорвать ротацию.

При разработке БПЛА для средней дистанции наша команда учитывала ряд факторов. Первый — невозможность организации нормальной взлётно-посадочной полосы. Второй — издержки запусков с катапульты, у которой при минусовой температуре обмерзают эластичные тросы.

Для эффективной разведки на средней дистанции на фронт поставляется самолётный разведчик «Стрепет». Его преимущества — вертикальный взлёт и посадка, широкая номенклатура полезной нагрузки. Очень хорошо дрон может вести разведку в видимом и тепловизионном спектрах. Дальность полёта «Стрепета» может достигать 100 км, масса полезной нагрузки — до 10 кг, скорость — 100 км/ч.

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Для поражения вражеской техники коллектив «Стратима» создаёт барражирующий боеприпас с кумулятивной боевой частью «Чайка» дальностью до 30 км. Он способен нести полезную нагрузку (взрывчатку. — RT) типа К3-6 массой около 4 кг. При необходимости «Чайку» также можно использовать в качестве разведчика средней дальности. Модель выполнена по схеме «тейлситтер». Она автоматически совершает вертикальный взлёт и переход в самолётный режим.

Другой интересный тейлситтер называется «Редкая птица» — она более компактная и имеет четыре X-образных крыла, что позволяет ей, используя подъёмную силу, улетать более чем на 20 км. При этом по стоимости и простоте конструкции «Редкая птица» сопоставима с FPV-дроном.

Ещё одна перспективная модель с аналогичным функционалом — «Журавль». Он станет одним из первых российских аппаратов, которые принято называть материнскими дронами. БПЛА будет нести три коптера-камикадзе «Синица», способных поражать технику в любую проекцию.

Размах крыла «Журавля» составит около 2 м, максимальная взлётная масса — 25 кг, дальность полёта — 30—50 км, скорость — 100 км/ч. Рассчитываем испытать этот дрон в 2024 году.

С нашей точки зрения, фронту пригодится своего рода аналог Switchblade-600. Мы назвали его «Ласточкой». Дрон-камикадзе будет располагаться в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) — проще говоря, тубусе, напоминающем контейнер от РПО «Шмель». Он легко переносится на плече, а перед пуском должен устанавливаться на две ножки по образцу миномёта.

Перспективный дрон-камикадзе «Ласточка»

© «Стратим»

Беспилотник получит механизмы раскрытия крыльев. «Ласточка» сможет нести 1,5 кг боевой части и поражать объекты на расстоянии до 35 км. Пока мы решаем ряд технических вопросов. В 2024 году комплекс отправится в зону СВО на испытания. Главное преимущество «Ласточки» заключено в максимально упрощённом запуске и современных средствах наведения.

— Ряд российских частных производителей работают над созданием реактивных БПЛА. Задумывались ли вы над этим?

— Да, сейчас прорабатываем несколько моделей БПЛА. Для средней и дальней дистанции создаётся устойчивый к РЭБ дрон «Тювик», который будет взлетать с рельсы, представляющей собой многоразовое раскладное устройство длиной 2 м, по которой разгоняется беспилотник. Сам разгон осуществляется благодаря твердотопливному ускорителю, или так называемому пороховому старту.

Одна модификация «Тювика» будет летать на бензине, другая на электромоторах — она будет иметь дальность 40 км. Для поражения цели потребуются только её координаты. Заход на вражеский объект будет обеспечиваться с помощью машинного зрения.

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Остальные реактивные БПЛА создаются для дальнего горизонта и будут оснащаться малоразмерными газотурбинными двигателями. Например, на пороховом старте будет взлетать и БПЛА «Ястреб», который «Стратим» презентует как малый аналог «Герани».

Беспилотник будет изготавливаться из доступных комплектующих и, подобно «Герани», должен быть дешёвым. В данный момент мы испытываем турбину двигателя. Она уже даёт нужную тягу. Испытания должны завершиться в течение зимы. Дальность полёта «Ястреба» составит 300—350 км, масса полезной нагрузки БПЛА — 16 кг.

— Над какими ещё проектами работает «Стратим»?

— Помимо непосредственно разработки новых БПЛА и совершенствования серийных моделей, «Стратим» ориентирован на создание средств распознавания целей и самонаведения.

Работаем над внедрением помехозащищённой навигации без использования сигналов глобальных спутниковых систем, которые уязвимы для комплексов РЭБ. Если говорить конкретнее, то это технологии полёта по визуальной одометрии — ориентированию посредством анализа изображения подстилающей поверхности. Такой подход эффективнее, чем применение привычных инерциальных систем навигации. Одометрия даёт компьютеру БПЛА возможность выстроить маршрут и вернуться назад.

Макет ударного беспилотника «Ястреб»

© «Стратим»

Ещё в данный момент пишем протокол для разработанного нами модуля связи «Позёмка». Модуль работает на нестандартных частотах и использует технологию ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты. — RT).

Также сделали свой аналоговый видеолинк и антенное хозяйство к нему, которые работают в диапазоне частот, которые сейчас не замечает радиоэлектронная разведка ВСУ и не глушат вражеские средства РЭБ. Верим, что наши идеи по связи и автономным полётам повысят эффективность применения дронов, сохранят жизни наших бойцов и приблизят день победы в СВО.