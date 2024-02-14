Акватория на замке: как береговые ракетные комплексы «Бал» охраняют Финский залив

На Ленинградской военно-морской базе (ВМБ) Балтийского флота прошли учения расчётов береговых ракетных комплексов «Бал», в ходе которых было отработано нанесение ракетных ударов по кораблям условного противника с побережья Финского залива. БРК «Бал» оснащается противокорабельными ракетами Х-35 и усовершенствованными Х-35У. В 2022 году комплекс «Бал» был впервые применён в рамках СВО для нанесения ударов по наземным целям. Эксперты отмечают, что БРК «Бал» сделают недоступным для противника российскую акваторию Финского залива.

На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошли учения расчётов береговых ракетных комплексов «Бал», в ходе которых было отработано нанесение ракетных ударов по кораблям условного противника с побережья Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Ракетчики Ленинградской ВМБ флота в рамках учения на побережье Финского залива отработали задачи по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки», — говорится в сообщении.

Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» демонстрировали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения боевой техники после применения оружия.

«В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и десяти единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки», — сообщили в Балтийском флоте.

По морю и земле

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» был разработан в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и принят на вооружение в 2008 году.

БРК состоит из мобильной системы, включающей в себя самоходные командные пункты (до двух единиц) и самоходные пусковые установки (до четырёх единиц), каждая из которых несёт по восемь крылатых ракет. Также в его состав входят четыре транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа.

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«Бал» был сконструирован на шасси колёсного тягача МЗКТ-7930 схемы 8 × 8, что позволяет ему занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Максимальная скорость движения комплекса по шоссе — 60 км/ч, по бездорожью — 20 км/ч. Запас хода без дозаправки достигает 850 км, время развёртывания на новой позиции не превышает десяти минут.

«Бал» предназначен для защиты военно-морской инфраструктуры, обороны побережья на десантно-опасных направлениях и контроля территориальных вод и проливных зон.

По данным Минобороны РФ, эти БРК могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время.

«Большую часть полёта ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет её перехват и поражение средствами ПРО», — сообщают в МО РФ.

Суммарный боекомплект «Бала» может достигать 64 боеприпасов, при этом БРК способен за один раз произвести залп который будет включать в себя до 32 ракет.

Такой залп способен обеспечить срыв выполнения боевой задачи крупной корабельной ударной группы, десантного отряда или конвоя противника.

В комплексе используются противокорабельная крылатая ракета Х-35 с дальностью стрельбы до 120 км и её модернизированная версия Х-35У с максимальной дальностью в 260 км. Они были разработаны конструкторами ГНПЦ «Звезда-Стрела» и предназначены для уничтожения катеров, корветов, фрегатов и эсминцев.

Эти ракеты используют малогабаритный турбореактивный двигатель и специальный пороховой ускоритель, которые придают ракете мощный стартовый импульс.

В 2021 году Министерство обороны РФ завершило работы по интеграции противокорабельных ракет Х-35У в состав вооружения фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Стоит отметить, что комплексы «Бал» и ракеты семейства X-35 в 2022 году впервые были применены российскими военными в рамках спецоперации на Украине.

В МО РФ тогда сообщили, что БРК использовались для ударов высокоточными ракетами по позициям ВСУ. Стрельба велась ночью с позиции, расположенной на побережье Чёрного моря.

Основной элемент

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что проведение успешных учений с комплексами «Бал» в Финском заливе стало ответом на заявления стран НАТО о том, что они «закроют» для РФ Балтийское море.

«Все условные корабли противника были уничтожены. Это информация для тех, кто заявляет о том, что Балтийское море — это внутреннее море НАТО и что оно теперь будет недоступно для российских кораблей. Это не так. Этот высокотехнологичный комплекс обеспечит преимущество перед условным противником РФ, который пользуется устаревшими системами», — подчеркнул военный политолог.

Запуск противокарабельной крылатой ракеты береговым ракетным комплексом «Бал»

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Присутствие на российском побережье Финского залива систем С-400, «Бал» и «Искандер-М» создаёт мёртвую зону, в которой применение кораблей и авиации для НАТО будет невозможным, добавил Андрей Кошкин.

«Бал» — это один из основных составляющих элементов этой системы воспрещения доступа противнику. Этот комплекс решает проблему береговой охраны», — пояснил эксперт.

Комплексы «Бал» прежде всего предназначены для поражения кораблей противника класса эсминец, отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

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«Бал» может вести огонь на поражение с закрытых огневых позиций. Все ракеты размещаются в транспортно-пусковых контейнерах, что позволяет быстро перезаряжать пусковую установку, чтобы вести огонь при наличии множественных целей. Всего на одной пусковой установке располагается восемь контейнеров. В состав комплекса также входят транспортно-перегрузочная машина для перезарядки и командный пункт», — рассказал эксперт.

Алексей Леонков добавил, что у РФ есть уже около 40 таких комплексов, размещённых на различных опасных водных направлениях.

«Эти комплексы оснащены РЛС «Монолит-б». Эта станция позволяет определить морские цели, их класс и выдать целеуказание пусковым установкам. Дальность обнаружения составляет свыше 450 км, когда РЛС работает в пассивном режиме. Одна такая станция может обнаруживать до 200 надводных целей, а для применения оружия выдавать до 50 целей», — сообщил специалист.

Ракета Х-35У предназначена для поражения кораблей, однако её характеристики позволяют осуществлять удары и по наземным целям, заметил Алексей Леонков.

«Но нужно учитывать, что поражение наземных объектов не является основной задачей «Бала». Тем не менее нечто подобное мы также пробовали с комплексом «Бастион» — применяли противокорабельные ракеты «Циркон» и «Ониксы» против наземных целей. То есть система может работать как по морским, так и по сухопутным объектам», — сказал собеседник RT.

Предприятия российского ВПК доказали, что могут поддерживать работу в режиме, необходимом для обеспечения ВС РФ всем требующемся вооружением, отметил Андрей Кошкин.

«Сообщения об успешном применении БРК «Бал» и другого вооружения должны дать повод серьёзно призадуматься тем разжигателям войны, которые на Западе говорят о необходимости прямого военного конфликта с Россией», — резюмировал политолог.

Комплексы «Бал» являются важным элементом береговой обороны России, подчеркнул Алексей Леонков.

«Изначально они появились в Калининградской области, а затем и в Ленинградском военном округе. Акватория Финского залива должна быть безопасной. Водный коридор между Эстонией и Финляндией достаточно узкий. При этом в своих территориальных водах, которые находятся достаточно близко к нашим границам, противник может устраивать различные провокации. Основная задача комплексов «Бал» — вести круглосуточный мониторинг надводной обстановки и, если потребуется, пресекать эти провокации», — констатировал эксперт.