Революционная разведка: как комплекс «Пенициллин» усиливает возможности российской артиллерии

Российский комплекс «Пенициллин» благодаря принципу совмещения звуковой и тепловой разведки не демаскирует себя излучением, что делает его уникальным в сравнении с зарубежными аналогами, отмечают разработчики. Первые поставки в Вооружённые силы РФ новейших систем начались в конце 2020 года. Военные эксперты отмечают, что «Пенициллин» — один из лучших комплексов противоартиллерийской разведки, который уже хорошо зарекомендовал себя в зоне СВО.

Российский комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» является уникальным в сравнении с аналогами, благодаря принципу совмещения звуковой и тепловой разведки, рассказали его разработчики в НИИ «Вектор».

«Пенициллин» уникален прежде всего тем, что, в отличие от большинства подобных иностранных систем контрбатарейной борьбы, засекает артиллерию противника не с помощью средств радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения звуковой и тепловой разведки. Комплекс не демаскирует себя излучением радиолокационной станции и при этом обеспечивает высокую точность получения данных», — приводит ТАСС слова представителей предприятия.

Неоспоримые преимущества

Автоматизированный звукотепловой комплекс (АЗТК) 1Б75 «Пенициллин» был разработан специалистами НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и впервые представлен публике в своём нынешнем исполнении на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Государственные испытания успешно завершились в декабре 2018-го, а через два года первые партии комплексов начали поступать в Вооружённые силы РФ.

«Пенициллин» предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Комплекс артиллерийской разведки АЗТК 1Б75 «Пенициллин»

© НИИ «Вектор»

Его базовая конструкция состоит из нескольких звукоприёмников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронного модуля, состоящего из шести тепловизионных и шести телевизионных камер.

Ранее на вооружении российской армии находились комплексы артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, которые определяли залпы снарядов и пуски ракет с помощью радиолокационных станций, а также звукометрические комплексы, оснащённые только акустическими приборами.

«Пенициллин» обнаруживает позиции противника, используя новый принцип совмещения тепловой и звуковой разведки. Это значительно осложняет его подавление с помощью средств РЭБ, а также позволяет не выдавать местоположение излучением радиолокационной станции.

При этом АЗТК 1Б75 сохраняет высокую точность. Комплекс способен успешно обнаруживать цели в радиусе до 25 км.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов и разрывов снарядов, выдаёт информацию о месте разрыва боеприпаса и сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.

Комплекс работает на безопасном удалении от противника, что позволяет сократить риски для жизни военных, которые занимаются корректировкой артиллерийского огня на передовой.

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Кроме того, «Пенициллин» способен функционировать без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, а также находить цели, которые ранее не обнаруживались подобными устройствами, например реактивные системы залпового огня.

Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 км.

На комплекс «Пенициллин» обращают внимание и в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest несколько лет назад выпустил о нём материал под названием «У России может появиться новый способ уничтожать «большие пушки» сухопутных войск».

Издание отмечало, что разработчики комплекса уверены, что «Пенициллин» произведёт революцию в артиллерийской разведке, как одноимённый препарат произвёл революцию в медицине.

«У необнаруживаемой системы артиллерийской разведки есть неоспоримые тактические преимущества, и применяемый «Пенициллином» метод фиксации тепловых и акустических сигналов должен быть значительно лучше для надёжного обнаружения снарядов меньшего размера», — писал обозреватель NI.

«У России может появиться новый способ уничтожать «большие пушки» сухопутных войск»

© The National Interest

В свою очередь, портал Defense Mirror в декабре 2023 года обратил внимание на использование этого комплекса в рамках СВО в материале «Доза «Пенициллина» помогает российским войскам обнаруживать украинские цели». Авторы портала отмечали такие достоинства комплекса, как быстрота обнаружения целей и передачи информации о них.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что комплексы «Пенициллин» успешно работают на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в рамках контрбатарейной борьбы, где обнаруживают и помогают уничтожать самоходные артиллерийские установки и гаубицы ВСУ.

«Один из лучших»

Комплекс «Пенициллин» — одна из самых передовых разработок российской военной промышленности, которая уже используется в войсках, отметил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

«Принцип совмещения звуковой и тепловой разведки делает «Пенициллин» уникальным изделием. Это один из лучших комплексов противоартиллерийской и противобатарейной разведки, он нам очень пригодился на поле боя», — подчеркнул эксперт.

Выстрел из гаубицы Д-30

© Станислав Красильников

По его словам, такие комплексы приобрели особую актуальность в контексте спецоперации, где контрбатарейная борьба имеет первоочередное значение.

«Важность этого средства в условиях СВО даже не обсуждается. Армия его уже оценила и будет с радостью его принимать, так как высокая степень автоматизации и его эффективность помогают сохранять личный состав ВС РФ», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии RT разъяснил принципы работы комплекса.

«Надо понимать, что комплекс не сам по себе работает. В рамках контрбатарейной борьбы «Пенициллин» взаимодействует с артиллерийскими орудиями, вычислительными комплексами. Это единая система, которая не работает по схеме «Радиолокатор — отдельно, а всё остальное — отдельно». Он взаимодействует с артиллерией в одном контуре. Если есть артиллерия, которая позволяет воспользоваться преимуществами «Пенициллина», тогда это приобретает большой эффект. Если артиллерия недостаточная по дальности и по манёвренности, то «Пенициллин» не используется на все 100%», — пояснил военный эксперт.

Опрошенные RT аналитики отмечают, что в дальнейшем этот комплекс будет совершенствоваться, чтобы его эффективность на поле боя поддерживалась на высоком уровне. А в будущем «Пенициллин» сможет заметно усилить возможности российской артиллерийской разведки, считает Виктор Литовкин.

«Любой вид перспективной техники создаётся с запасом на развитие, на модернизацию. Так что, безусловно, комплекс «Пенициллин» будет улучшаться», — резюмировал он.