Высокоточная артиллерия: в «Ростехе» сообщили о скором появлении в зоне спецоперации САУ «Коалиция-СВ»

Новейшая российская гаубица «Коалиция-СВ» скоро появится в зоне СВО, чтобы обеспечить ВС РФ преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он добавил, что испытания гаубицы завершены, развёрнуто её серийное производство. Гаубица базируется на платформе танка Т-90 и оснащена пушкой 2А88 со скорострельностью до 16 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы — свыше 70 км. Эксперты отмечают, что появление этого орудия в зоне СВО усилит боевую мощь Вооружённых сил РФ и повысит эффективность контрбатарейной борьбы.

Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне спецоперации, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

«Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у «Коалиции» есть, и оно существенное», — приводит его слова агентство.

Чемезов добавил, что испытания «Коалиции-СВ» завершены, развёрнуто её серийное производство.

«Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года», — сообщил глава «Ростеха».

Новое поколение

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» была создана, чтобы заменить в российских войсках принятую на вооружение в 1989 году гаубицу «Мста-С». Работы по новой САУ были официально начаты в 2006 году. Её разработчик — Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород), производитель — Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Екатеринбург).

«Коалиция-СВ» была создана на платформе танка Т-90 и является представителем нового поколения ствольной самоходной артиллерии, которая по своим характеристикам превосходит как гаубицу «Мста-С», так и иностранные самоходные орудия такого же класса.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»

РИА Новости

© Илья Питалев

«Коалиция-СВ» обладает современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Это позволило значительно увеличить её скорострельность: оснащённая пушкой 2A88 калибра 152 мм «Коалиция-СВ» может производить до 16 выстрелов в минуту, в то время как «Мста-С» способна делать восемь выстрелов в минуту, в модернизированном варианте — до десяти.

Значительного прогресса удалось добиться и в увеличении дальности стрельбы. Для сравнения: у «Мсты-С» она составляет до 30 км, у самоходной пушки 2С7 «Пион» — до 49 км. «Коалиция-СВ», согласно официальным данным, имеет дальность стрельбы до 70 км, а на испытаниях успешно поражала цели и на расстоянии до 80 км. По этим параметрам российское орудие превосходит ряд дальнобойных серийных западных гаубиц, задействованных в зоне СВО.

Также был увеличен возимый боекомплект: 70 снарядов у «Коалиции» против 50 у «Мсты-С».

Высокий уровень автоматизации новейшей гаубицы позволил сократить её экипаж до трёх человек, тогда как для управления САУ «Мста-С» требуется расчёт от пяти до семи человек.

Также по теме «Напоминают знаменитые «Катюши»: каким потенциалом обладают новые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка» Испытания тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» должны завершиться до конца года. Об этом заявил гендиректор НПО «Сплав»...

Новые технические решения и сокращение экипажа позволили сделать боевое отделение в средней части корпуса полностью необитаемым, так как система приведения орудия в действие и механизмы зарядки более не требуют ручного управления.

Места командира и наводчика «Коалиции-СВ» оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, с помощью которой можно принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчёт установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

Разработчики отмечают, что новейшая САУ предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и миномётных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Применённые технические решения позволили реализовать в «Коалиции-СВ» режим огневого налёта — шквального огня несколькими снарядами, которые летят по разным траекториям и поражают цель с разницей в несколько секунд.

Высокий уровень автоматизации делает «Коалицию-СВ» оружием нового поколения, отметил полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT.

«Её башня полностью необитаемая. Все процессы подготовки к стрельбе, наведения на цель, заряжания — всё полностью автоматизировано. Кроме того, она может получать информацию с БПЛА, вертолётов, спутников. Информация обрабатывается бортовым компьютером, который производит прицеливание», — подчеркнул эксперт.

«Такие артиллерийские орудия уже можно приравнять к высокоточному оружию. Снаряд, как говорят военные, попадает «в колышек». В этом их главное преимущество по сравнению с другими видами артиллерии, например реактивными системами залпового огня», — добавил Литовкин.

Рекордные показатели

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов, «Коалиция-СВ» прошла все необходимые испытания, в ходе которых гаубица продемонстрировала высокие боевые характеристики.

«Она показала себя с очень хорошей стороны. Её главная особенность — возможность вести стрельбу в режиме так называемого огневого налёта. Скорость стрельбы у «Коалиции-СВ» рекордная и превышает этот показатель у зарубежных гаубиц CAESAR и Archer. Шквальный огонь на такой скорости создаёт у противника впечатление, что его обстреливают сразу две батареи. Кроме того, огонь можно вести на дальности до 70 км и даже выше, что имеет принципиальное значение в контрбатарейной стрельбе», — подчеркнул военный эксперт.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»

globallookpress.com

© Olga Sokolova

Кроме того, «Коалиция-СВ» отличается высоким уровнем автоматизации, добавил Кнутов.

«Она предназначена для работы в сетецентрической системе, когда данные о цели поступают орудию в цифровом виде из внешних источников, обрабатываются бортовой системой управления огнём и, таким образом, появляется возможность уничтожать цели в автоматическом режиме без использования ввода координат. Это очень серьёзное преимущество», — отметил собеседник RT.

«Коалиция-СВ» создавалась специально для подавления артиллерии противника во время контрбатарейной борьбы, при этом обеспечивая недосягаемость орудия за счёт высокой дальности стрельбы. Её эффективность может быть усилена при использовании таких снарядов, как «Краснополь», — рассказал Юрий Кнутов.

Напомним, «Краснополь» — это корректируемый боеприпас калибра 152 мм, который может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Целеуказатель «Краснополя» способен захватывать одновременно до трёх целей.

Кнутов подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс в условиях санкционного давления продолжает снабжать ВС РФ необходимой техникой.

«Это большое достижение, учитывая, что Россия фактически противостоит странам Запада и НАТО. Несмотря на это, в войска продолжает поступать новая техника и вооружение. Российский ОПК работает семь дней в неделю и 24 часа в сутки», — констатировал аналитик.

Схожую точку зрения выразил и Виктор Литовкин.

«Российские военные промышленники сумели быстро наладить производство разных видов вооружений — БПЛА, ракет «Кинжал», «Циркон» и «Калибр» и новейшей техники, как «Коалиция-СВ». Это позволит значительно повысить боевые возможности Вооружённых сил России», — заключил эксперт.