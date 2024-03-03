Появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

В сети появилось видео с FPV-дрона «Упырь», который поражает принадлежащий ВСУ американский танк Abrams на Авдеевском направлении.

В ролике, который опубликовало РИА Новости, показано, как два дрона поочерёдно наносят удары по танку с повреждённой гусеницей.

Третьего марта Военная хроника сообщила, что на Авдеевском направлении, вероятно, уничтожен ещё один принадлежащий ВСУ танк M1 Abrams. Также, по имеющимся данным, ВСУ потеряли в ДНР инженерную машину разграждения M1150 ABV, созданную на базе этого же танка, сообщила Военная хроника.

Бойцы с передовой сообщили, что Abrams был поражён FPV-дроном «Упырь» — об этом сообщили на предприятии, которое производит этот вид вооружений.

Военкор RT Александр Яремчук выяснил, что утром у села Бердычи танк из РПГ «посадили на гуслю» — сбили гусеницу. Из-за активных боёв у солдат ВСУ целый день не было возможности устранить поломку и уехать. Окончательно добил американский танк тот же расчёт командира с позывным Коловрат.