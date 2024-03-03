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RT узнал детали уничтожения ещё одного Abrams на Авдеевском направлении

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Военкору RT Александру Яремчуку удалось выяснить подробности уничтожения ещё одного американского танка M1 Abrams на Авдеевском направлении.
RT узнал детали уничтожения ещё одного Abrams на Авдеевском направлении
  • AP

Утром у села Бердычи его из РПГ «посадили на гуслю» — сбили гусеницу. Из-за активных боёв у солдат ВСУ целый день не было возможности устранить поломку и уехать.

Окончательно добил американский танк тот же расчёт командира с позывным Коловрат — это уже третий Abrams на счету группы. На этот раз отличился боец с позывным Бык — он отработал тандемным кумулятивным боеприпасом.

Третьего марта стало известно, что на Авдеевском направлении, вероятно, уничтожен ещё один принадлежащий ВСУ танк M1 Abrams. 

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