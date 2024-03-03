На Авдеевском направлении, вероятно, уничтожен ещё один принадлежащий ВСУ танк M1 Abrams, сообщает Военная хроника. Пока эти сообщения не подтверждены.

Если в ближайшее время появится объективный контроль с видео, то это значит, что у 47-й ОМБр ВСУ «Магура» начались системные проблемы как с тактикой, так и с управлением бригадой в целом, считают авторы.

Военная хроника допускает, что потеря редких американских M1 на этом направлении — следствие замены командиров батальонов и бригад, инициированных главкомом ВСУ Александром Сырским.

27 февраля Министерство обороны России заявило об уничтожении Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что танк ещё до передачи украинским войскам был лишён всех передовых технологий.